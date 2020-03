Salattu raportti: näin Mirjami Penttistä syytettiin ja puolustettiin kurinpitokäsittelyssä

IS:n käsiinsä saama kurinpitopäätös kertoo, mitä eri kuultavat sanoivat Mirjami Penttisen valmennusmetodeista.

Ilta-Sanomat perkasi läpi käsiinsä saaman Mirjami Penttisen tapausta koskevan 30-sivuisen kurinpitopäätöksen. Helsingfors Skridskoklubbin eli HSK:n luisteluvalmentaja sai Taitoluisteluliiton kurinpitokomitealta vuoden kilpailukiellon kyseisen päätöksen nojalla 17. tammikuuta.

Kilpailukiellon perustana oli Penttisen syyllistyminen urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen. Lisäksi Penttisen valmennusryhmään saanut toinen valmentaja sai varoituksen, koska oli muun muassa jättänyt puuttumatta tilanteeseen.

Valmentajat kiistivät syyllistyneensä sääntöjen, määräysten tai urheilun eettisten periaatteiden vastaiseen menettelyyn. Heidän mukaansa kaikki kurinpitolautakunnalle tehdyissä ilmoituksissa esitetyt väitteet sekä kurinpitomenettelyssä heihin kohdistetut syytökset ja väitteet ovat perättömiä.

Penttinen on valittanut saamastaan kilpailukiellosta Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Valitusprosessi on kesken.

Taitoluisteluliitto on halunnut salata kurinpitopäätöksen suojellakseen tutkintaan osallistuneita nuoria luistelijoita, joiden henkilöllisyyden ei haluta paljastuvan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tutkintaan osallistuminen ja Mirjami Penttistä vastaan todistaminen on ollut osalle luistelijoista kova henkinen koettelemus.

Tämän vuoksi Ilta-Sanomat käyttää julkaisuissaan suurta harkintaa. Sen takia osia todistajien määritelmistä on muutettu tai piilotettu, jotta henkilöitä ei olisi mahdollista tunnistaa.

Päätöstekstistä on poistettu myös ajankohdat ja paikat.

Kurinpitopäätökseen kuultiin yhteensä 38 henkilöä, jotka on jaettu kolmeen ryhmään. Henkilöt 1–14 ovat ilmoittaneet valmentajien epäillyistä rikkomuksista. Henkilöt 15–18 ovat Taitoluisteluliiton kutsumia lisäkuultavia.

Henkilöt 19–37 ovat valmentajien kutsumia kuultavia. Henkilö 38 on lautakunnan kutsuma kuultava.

IS poisti ilmoittajien kohdalta numerot tunnistamisen vaikeuttamiseksi.

Kurinpitopäätöksessä Mirjami Penttiseen viitataan kirjaimella A ja varoituksen saaneeseen valmentajaan kirjaimella B. Mirjami Penttisen aviomies on Ville Penttinen, joka kuuluu HSK:n valmennusryhmään. Häntä ei ole epäilty mistään.

Ilmoittajat

1. kuultava: Vanhempi, kuultavana lapsensa puolesta.

■ Kertonut mm. toistuvasta huutamisesta, ”olisi helpompi jos tappaisit ittesi” -kommenteista, kertonut A:n yllyttäneen luistelijoita tappelemaan ja lyömään toisiaan.

■ A kutsunut epäsosiaaliseksi ja piuhaksi.

■ Vahvistanut toistuvan huutamisen, huutoringin. A huutanut lähellä naamaa kaatumisen jälkeen.

■ A perusti huutoringin, jonka tarkoitus oli saada kuultavasta ”jokin tunne ulos”. A levittänyt yksityiselämään kuuluvaa tietoa ja haukkunut hänen näyttävän kuolleelta kusiselta lahnalta.

■ A haukkui luistelijaa hiireksi ja kiinalaisen näköiseksi. Toisessa yhteydessä vitun hiireksi. Eristetty muusta joukkueesta kaatumisen jälkeen. A perustanut erillisen WhatsApp-ryhmän luistelijasta, jossa on haukkunut myös tämän poikaystävää urpoksi ja vanhempia tunnevammaisiksi.

■ Kertonut epäkohdista, mutta ei ole itse ollut pahimpien väärinkäytösten kohteena.

■ A kutsunut hurriksi. Piti Tokmanni/Stockmann/Louis Vuitton -luokittelua loukkaavana.

■ Ollut A:n hampaissa painon takia. A levittänyt julkisesti tietoja painosta. A:n mukaan huono, laiska ja paska ja ”saastunut ihminen”.

■ On kertonut psyykeharjoituksesta, jossa A on käskenyt jokaisen luistelijan puhua jotain pahaa muista luistelijoista. On kertonut, että luistelijat suljetaan ulkopuolelle, kun he lopettavat luistelun.

■ On kuultavien X ja X ohella kertonut valmentajien suhtautumisesta joukkueen laihduttamiseen ja että joukkueessa on ihannoitu laihuutta.

■ Sai A:lta viestin ”Tapan kohta ton kuultava X:n”. Kertonut hyviin ja paskoihin jakavasta psyykeharjoituksesta ja sanonut Penttisen haukkuneen luistelijoita erilaisin haukkumasanoin useita kertoja.

13 ja 14: Ei eriteltyjä mainintoja.

Liiton ilmoittajien lisäksi nimeämät kuultavat

■ Liiton nimeämä kuultava on todistanut, että A on allekirjoittanut sopimuksia, joita käsitellään kurinpitopäätöksessä. A on vahvistanut kuultavan tiedot.

■ Ei eriteltyjä mainintoja.

■ Kuultava on kertonut, että A on huutanut luistelijalle vamman takia ja lähettänyt tämän kotiin Hernesaaren jäähallista kesken harjoitusten tämän ollessaan 12-vuotias.

■ A kehotti X:ää itsemurhaan. Kuultavan vanhemmat ovat olleet seuraan yhteydessä sen takia, että A on kehottanut kuultavaa X tappamaan itsensä.

Syytettyjen valmentajien A:n ja B:n nimeämät kuultavat

19. Kuultava 19 ollut A:n työnohjaajana, ei ole havainnut sanojensa mukaan toistuvaa epäasiallista toimintaa. ”Kuultavan 19 kertomusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että hänellä on psykologina vaitiolovelvollisuus, johon hän on osittain vedonnut. Kurinpitolautakunta tulkitsi suullisessa kuulemisessa, että kuultava 19 ei halunnut vastata joihinkin kysymyksiin, vaan kiersi asioita vastaamalla epämääräisesti.” Myöntänyt X:n puhuneen hänelle Penttisen käytöksestä, mutta ei muista mitä.

20. Kuultava 20 kertoo saaneensa yhteydenottoja valmennuksen epäkohdista. Ne käytiin läpi A:n kanssa. Ei ole havainnut epäasiallista käytöstä.

21. Päätöksen mukaan: ”Kuultavan 21 kertomusta tulee arvioida siinä valossa, että hän on A:n aviomies ja lisäksi hän kuuluu samaan valmennusryhmään A:n ja B:n kanssa. Kuultava 21 on vahvistanut kuulemisessaan, ettei hän tekisi mitään, mikä voisi vahingoittaa hänen vaimoaan. Näin ollen kuultavan 21 kertomusta ei voida pitää objektiivisena.”

22. Ei muista X:n haukkumista hiireksi.

23. Ei mainintaa.

24. Väittää, että huutorinki oli luistelijoiden keksintö, eikä A:lla ollut siinä osaa. On kertonut, että A ei ollut käynyt kenenkään kimppuun eikä kukaan huutanut tilanteessa. Kiistää X:lle huutamisen olleen mitään muuta kuin luistelijoiden herättelemistä.

25. Piti itsemurhakehotuksia vitsinä ja luistelijoiden jakamista Tokmanni/Stockmann/Louis Vuitton -asteikolle havainnollisena. Ei muista hurrittelua, eikä sitä että psyykeharjoituksessa olisi huudettu.

26. Kuultava X ja kuultava X ovat kertoneet melkein koko joukkueen huutaneen (X:lle kaatumisen jälkeen) ja valmentajien olleen siinä mukana.

27. Ei mainintaa.

28. ja 34. Kurinpitolautakunta ei pidä A:n ja B:n nimeämien kuultavien kuultavan 28 ja kuultavan 34 kertomuksia objektiivisesti luotettavana. Kuultava 28 on suullisessa kuulemisessa kiistänyt, että hänen tytärtään olisi kohdeltu epäasiallisesti. Liiton esitettyä kirjallisena todisteena tekstiviestit kuultavan 28 ja kuultavan 34 välillä kuultava 28 myönsi tekstiviesteissä esitetyt asiat tosiksi. Kuultavan 34 kertomus oli ristiriidassa hänen äitinsä kertomuksen kanssa eikä kurinpitolautakunta pidä kertomusta objektiivisesti luotettavana. 34 sanoo muistavansa X:n eristämisen kisakaatumisen jälkeen.

29. ja 30. ”Kuultavat eivät ole muistaneet psyykeharjoitusta tai nöyryyttämistä.” Kuultava 29 ei ole muistanut, että kuultavaa X olisi kohdeltu eri tavalla kuin muita.

31. Väittää, että huutorinki oli luistelijoiden keksintö, eikä Penttisellä ollut siinä osaa. Kuultava 31 on kertonut, ettei hän ole kuullut ”tapa ittes” -kommenttia A:lta. Kertoi kuitenkin huutamisesta X:lle.

32. Ei mainintaa.

33. Ei muista, että X:ää olisi kutsuttu vitun hiireksi. Ei muista X:n eristämistä kisakaatumisen jälkeen. On kertonut, että A olisi haastanut myös kuultavaa X kilpailujen jälkeen. Piti Tokmanni-asteikkoa havainnollisena.

35. Ei muista, että X olisi eristetty kaatumisen jälkeen muusta joukkueesta. Piti Tokmanni-asteikkoa havainnollisena.

36. Piti Tokmanni-asteikkoa havainnollisena.

37. Väittää, että huutorinki oli luistelijoiden keksintö, eikä Penttisellä ollut siinä osaa. Ei muista, että X olisi eristetty kaatumisen jälkeen muusta joukkueesta.

Lautakunnan kutsuma kuultava

38. Suullisessa kuulemisessa kuultava on vahvistanut, että seuran hallituksen jäsenillä ei ole kyseisessä toimessaan yhtä paljon aikaa työntekijöidensä valvontaan ja esimiestyöhön kuin tavanomaisella työnantajalla, mikä tulee ottaa heidän kertomuksiaan arvioitaessa huomioon. 38 on todennut, että hallituksen jäsenten harjoituksiin katsojana osallistumista on lisätty aikaisemmasta, kun aikaisemmin ihmisillä on ollut se käsitys, että harjoituksia ei saa mennä seuraamaan. Tämä käsitys on perustunut muun muassa A:n sähköpostein ilmoittamaan toiveeseen työrauhasta valmentajille.

Kuultavan 38 kertomus siitä, että A:n toimintaa on käsitelty ja toimenpiteitä, kuten jäävahtien käyttöönotto, ulkopuolisten aikuisten mukanaolo chat-ryhmissä ja hallituksen jäsenten käynnit harjoituksissa, on tehty, vahvistaa sitä tulkintaa, että toiminnassa on ollut puutteita. Lisäksi kuultava 38 on vahvistanut suullisessa kuulemisessa A:n ääniviestistä kysyttäessä, että kyseinen kielenkäyttö ei vastaa seuran arvoja.