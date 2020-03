Kommentti: Kilpailukiellossa oleva kohuvalmentaja palaa töihin – ihmiskohtaloiden ruma vähättely pakottaa järeisiin vastatoimiin

Mirjami Penttinen on Suomen urheilussa meneillään olevan ainutkertaisen episodin keskiössä

Taitoluisteluseura HSK:n uusi hallitus pelaa kovaa peliä, jolla se itse asiassa melkoisella varmuudella estää muodostelmaluistelujoukkue Team Uniquen MM-matkan, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Käänne oli kova, mutta ei ollenkaan niin yllättävä.

Oli itse asiassa jo 11. helmikuuta nähtävissä, että valtavan kohun keskellä tammikuusta lähtien olleen luisteluseura HSK:n uusi hallitus palauttaa edellisen hallituksen hyllyttämän päävalmentaja Mirjami Penttisen arkityöhönsä.

Se tavoite mielessään uusi hallitus suoritti seurassa vallankaappauksen.

Taitoluisteluliiton kurinpitoelin langetti Penttiselle vuoden kilpailukiellon 17. tammikuuta, ja sen jälkeen urheiluväki on seurannut tapahtumien kulkua kuin omituisinta tosi-tv:tä.

Epäuskon, hämmennyksen ja ihmetyksen vallassa.

Osa kenties inhonkin.

HSK:n seniorijoukkue Team Unique vapaaohjelmassaan muodostelmaluistelun SM-kilpailuissa Helsingissä 28. helmikuuta.

Tässä välissä HSK on ehtinyt hajota, kuten Helsingin Sanomat kertoi maanantaina. Penttisen hyllyttämistä kannattaneet yksinluistelijat jättävät seuran, jonne jäävät Penttistä tukevat muodostelmaluistelijat.

Puhutaan ainutkertaisesta episodista suomalaisessa urheilussa ainakin sen jälkeen, kun pahimmat poliittiset, sisällissotaan peilanneet vastakkainasettelut talttuivat.

Samana maanantaina HSK:n uusi hallitus, joka kaappasi seurassa vallan helmikuussa, ilmoitti palauttavansa Penttisen työvelvoitteen.

Taitoluisteluliiton kurinpitoelimen asettama kilpailukielto ei estä valmentajaa valmentamasta kilpailutapahtumien ulkopuolella, mutta HSK:n edellinen hallitus katsoi Suomen urheilun eettinen keskuksen (Suek) tutkinnan, Ylen kohujutun ja vuoden kilpailukiellon riittävän hyllytyksen perusteiksi.

Uusi hallitus katsoi toisin. Se vetosi päätöksessään muun muussa Suomen taitoluisteluliiton eettiseen säännöstöön, jossa viitataan Kansainvälisen olympiakomitean reilun pelin periaatteisiin ja ihanteisiin: ” ...uskomme ihmiseen ja olemme valmiit antamaan uuden mahdollisuuden.”

HSK:n valmentaja Mirjami Penttinen on ollut kohun keskellä.

Eettiseen säännöstöön vetoaminen osoittaa seuralta uniikkia pelisilmää, koska valmentajan kilpailukielto perustui juurikin eettisen säännöstön rikkomiseen.

Hallituksen mukaan Penttinen on osoittanut muuttaneensa toimintatapojaan eikä hänen valmennuksestaan ole tullut huomautuksia.

– Valmennus on seuran asia. Mielestämme se seitsemän viikkoa, jotka Penttinen on ollut valmentamatta, on kohtuullinen toimenpide, HSK:n tuoreen hallituksen puheenjohtaja Mikael Nyberg kommentoi STT:lle.

– Kansainvälisen olympiakomitean eettisissä säännöissä sanotaan, että jokaiselle pitää antaa toinen mahdollisuus. Se koskee myös Penttistä, Nyberg muistutti.

Niillä luistelijoille, joiden uran ja elämän tietynlaiset valmennusmetodit raporttien mukaan pilasivat, toista mahdollisuutta ei enää tule.

Mikael Nyberg on HSK:n uuden, 11. helmikuuta nimetyn hallituksen puheenjohtaja. Hänen johtamansa hallitus perui valmentaja Mirjami Penttisen hyllytyksen 8. maaliskuuta.

On ilmeistä, että HSK:n uusi hallitus, nykyiset luistelijat ja heidän vanhempansa seisovat tiukasti kilpailukiellon saaneen valmentajan takana.

Seniorijoukkue Team Unique on yksi suosikeista MM-kisoissa, jotka luistellaan – jos koronavirus suo – Lake Placidissä 3.–5. huhtikuuta.

Palauttamalla Penttisen arkivalmennukseen seura haluaa osoittaa tukensa valmentajalle ja tietenkin maksimoida joukkueen menestymismahdollisuudet. Penttinen on valittanut kilpailukiellostaan Urheilun oikeusturvalautakuntaan, jonka päätös saataneen kevään aikana.

Taitoluisteluliitto on vaatinut seuralta lisäselvitykset uuden käänteen takia, eikä se katso tapahtunutta hyvällä. HSK:n ratkaisu on virallisten tahojen kannalta vaikea. Taitoluisteluliitto voi perustellusti pelätä yhden seuran sooloilun aiheuttavan lajille kohtuutonta mainehaittaa.

Seuran päätös on jyrkkä hyökkäys virallista kilpailukieltoa ja Suekin tekemää puolueetonta tutkimusta kohtaan.

Päätöksellään seura viestii että kilpailukielto, Suekin tutkimus ja Ylen tekemä paljastusjuttu ovat täyttä huuhaata ja että vanhat asiat – joihin seura sanoo tutkimuksilla viitatun – eivät nykyjoukkuetta hetkauta.

Että mitä sillä on väliä vaikka jotakuta on joskus kehotettu tappamaan itsensä.

MM-kisat on seuralle tärkeä tavoite ja usean nykyisen luistelijan kauden, kenties koko uran kohokohta. Mutta samaan aikaan seura selkeästi asettuu Taitoluisteluliiton eettisiä ohjeita sekä rangaistusmenettelyn henkeä vastaan.

Mainiosti tällä kaudella luistellut Team Unique on yksi mestariehdokkaista MM-kisoissa, jotka luistellaan USA:ssa 3.–5. huhtikuuta.

HSK:n hallituksen toiminta ei jätä liitolle kuin yhden vaihtoehdon. Liiton on pakko erottaa HSK, mikä yksiselitteisesti tarkoittaa, ettei Team Unique saa osallistua MM-kisoihin.

Se on vääjäämätön loppuseuraus episodista, jossa HSK:n uusi hallitus nykyisten luistelijoiden eli omien lastensa menestymistä tukeakseen suorastaan rumasti vähättelee ihmiskohtaloita, jotka riippumattomat instanssit ovat dokumentoineet niin vakuuttavasti, että Taitoluisteluliiton kurinpito langetti vuoden mittaiseen kilpailukieltoon.