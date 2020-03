Kimmo Kinnunen lataa synkän ennusteen Suomelle Tokion olympialaisiin – ”Silloin pitää tehdä kovia ratkaisuja”

Kimmo Kinnunen pelkää, että Suomi voi jäädä Tokion olympiakisoissa kokonaan ilman mitalia. – En haluaisi edes ajatella näin synkästi.

– Suuri vaara on, että tulos on pyöreä nolla, sanoo Kimmo Kinnunen, kun häneltä pyytää ennustusta Suomen mitalisaaliista Tokion olympiakisoista.

– En haluaisi edes ajatella näin synkästi, eikä kukaan huippu-urheilun parissa toimiva sitä toivo, hän korostaa.

Keihäänheiton maailmanmestari tunnetaan kuitenkin realistina, joka ei turhia pilvilinnoja rakentele. Huippu-urheilua hän rakastaa intohimoisesti ja tekee työtä keihäsvalmentajana. Hän seuraa erittäin tarkasti myös muita lajeja ja tuntee tilastot ja faktat.

– Jos tulos on katastrofaalinen nolla mitalia, niin silloin pitää uskaltaa tehdä kovia ratkaisuja valmennusjohdossa ja miettiä, miten tähän on ajauduttu. Niin tehtäisiin bisnesmaailmassakin.

Kinnunen ei vakuuttunut huippu-urheilun muutostyöryhmän raportista, joka vuonna 2012 visioi Suomen olevan paras Pohjoismaa urheilussa vuonna 2020.

– Jokainen tiesi, että se oli utopistista liirum laarumia. Meillä vaan suunnitellaan, puhutaan, heilutellaan käsiä ja visioidaan, mutta konkreettiset teot puuttuvat.

Kinnunen tekee työtä tulevaisuuden heittäjien eteen. Poikansa Jami Kinnusen lisäksi hänen valmennettaviinsa kuuluvat muun muassa Viivi Raatikainen (vas.) ja Heli Pynnönen (oik.).

Tanskan huikea menestys Riossa (15 mitalia) ihmetytti monia.

– Siellä päätettiin jo vuosikymmeniä sitten lisätä koululiikunta kuuteen tuntiin viikossa. Sieltä se lähtee, pienistä perusasioista. Meillä on kaksi tuntia, ja puolella ei ole edes liikuntavaatteita mukana.

Tanska päätti myös kylmästi priorisoida tukensa muutamille lajeille. Kimmo Kinnusen mielestä sama pitäisi tehdä Suomessakin.

– Väitän, että huippu-urheilussa menestyminen on edelleen tärkeää Suomen kansalle. Silloin meillä pitäisi olla rohkeutta valita ne lajit ja yksilöt, joilla menestystä haetaan. Luontevinta se olisi niissä olympialajeissa, joissa menestystä on tullut ennenkin ja joissa lajikulttuuri on riittävän vahvaa, hän linjaa.

Priorisointi ei Kinnusen mielestä estäisi yksittäisten huippujen esiintuloa muista lajeista.

– Palanderit, poutiaiset, sieviset, kasviot, seppälät, lahtelat tulevat kyllä läpi joka tapauksessa.

Kinnunen tietää hyvin myös sen, että huippu-urheilijaksi kasvaminen on tänä päivänä vaikeampaa kuin ennen.

Sosiaalinen media luo paineita ja ylimääräistä hälyä harjoittelun ympärille jo varhain, etenkin jos tuloksia tulee jo nuorena.

Kinnunen ja Seppo Räty hoitivat aikoinaan julkisuuden täysin omilla ehdoillaan, mutta nyt paletti on vaikeampi pitää käsissä.

Tämä kolmikko edusti Suomea Atlantan olympiakisoissa 1996: Seppo Räty, Harri Hakkarainen ja Kimmo Kinnunen.

– Pääkopalle tarjotaan jatkuvasti hektistä sosiaalihömppää. Yksinäisten susien aika on tavallaan ohi, mutta pitää muistaa, että olympia- ja MM-tasolla menestyneet ovat aina olleet persoonia, jotka eivät kulje valtavirran mukana.

Huippu-urheilun muutostyöryhmän ennuste urheilun arvostuksestakaan ei toteutunut. Siinäkin Suomen piti olla Pohjoismaiden kärkeä.

– Hevonpaskat! Suomi on Pohjoismaiden viimeinen arvostuksessa. Jos sanot olevasi jonkin yksilölajin ammattilainen, niin edelleen sille hymähdellään. Tai ammattivalmentaja, niin ajatellaan että mikähän ammatti se on.

Jos suomalaiset eivät menesty, niin Kinnunen ei halua hakea syitä muista. Hän itse haluaa keskittyä vain siihen, miten voisi kehittyä valmentajana.

– Jotkut jaksavat jauhaa, että Norja pärjää hiihdossa dopingin ansiosta. Mitenkähän ne ovat siinä pärjänneet jo sata vuotta? Olisi jo aika vaihtaa levyä ja miettiä, miten voitaisiin pitää huolta suomalaisesta huippu-urheilusta.

Kimmo Kinnusta ei tunneta joukkuelajien puolestapuhujana. Hän arvostaa silti suuresti esimerkiksi jalkapallomaajoukkueen pääsyä EM-kisoihin.

– Hattua nostan. Se on ollut pitkä tie, ja kisapaikka oli äärimmäisen tärkeä asia suomalaisille, yli lajirajojen. Jalkapalloväki on tehnyt pitkäjänteisesti asioita oikein. Mitä voisimme heiltä oppia?

Kinnusen mielestä yksilö- ja joukkuelajeilla olisi paljon opittavaa toinen toisiltaan.

– Joukkuepuolellakin on paljon mielenkiintoisia persoonia. On laji mikä tahansa, niin pelkästään yksin touhuamalla rupeat jauhamaan samoja asioita, eikä se kehitä urheilijoitakaan.

Kinnunen osui kesällä Pajulahdessa samaan aikaan treenaamaan punttisalille Huuhkajien Markku Kanervan kanssa.

– Aina tuollaisista keskusteluista jää mukavaa pureskeltavaa omaankin työhön. Minähän olin siinä lähinnä kuunteluoppilaana, kun Rive tykitti filosofiaansa.

Markku Kanerva ja Kimmo Kinnunen pohtivat valmennusasioita törmättyään sattumalta.

SUL antoi Kinnuselle lähtöpassit keihään lajivalmentajan tehtävästä vuonna 2017. Hän tietää, että etenkin ulkopuolisten on helppo arvostella lajivalmentajia.

– Jatkuva arvostelu ja vittuilu eivät johda mihinkään. Meidän muiden toimijoiden pitää tukea omien lajivalmentajien työtä.