Neziri, Mäkelä, Mörö, Korhonen... Moni huippunimi kärkkyy vielä kisapaikkaa Tokion olympialaisiin

Tässä ennusteessa Tokioon lähtisi suomalaisedustajia 15 urheilumuotoon.

Suomen olympiajoukkue Tokiossa asettunee ensi kesänä kooltaan haarukkaan 45–50 urheilijaa. Ilta-Sanomat arvioi, että Suomi matkustaa Japaniin tämänhetkisen tilanteen mukaan suunnilleen seuraavanlaisella joukkueella:

Valitut tai käytännössä varmat

Ammunta: Lari Pesonen, Satu Mäkelä-Nummela

Purjehdus: Tuula Tenkanen, Tuuli Petäjä-Siren, Kaarle Tapper

Uinti: Matti Mattsson

Yleisurheilu: Aku Partanen, Topi Raitanen, Antti Ruuskanen, Oliver Helander, Reetta Hurske, Annimari Korte

Pyöräily: Lotta Henttala. Ratsastus: Henri Ruoste

Erittäin todennäköiset

Golf: Sami Välimäki, Mikko Korhonen, Ursula Wikström, Sanna Nuutinen

Nyrkkeily: Mira Potkonen

Paini: Elias Kuosmanen tai Arvi Savolainen

Rullalautailu: Lizzie Armanto

Uinti: Mimosa Jallow, Laura Lahtinen, Ida Hulkko, Ari-Pekka Liukkonen

Yleisurheilu: Sara Kuivisto, Nooralotta Neziri, Lassi Etelätalo, Simo Lipsanen, Wilma Murto, Kristiina Mäkelä, Aleksi Ojala, Camilla Richardsson, Jarkko Kinnunen

Täysin realistiset

Yleisurheilu: Maria Huntington, Miia Sillman, Kristian Pulli, Ella Junnila, Oskari Mörö, Aaron Kangas

Jousiammunta: Taru Kuoppa

Judo: Suomi saanee yhden maapaikan

Nykyaikainen 5-ottelu: Laura Salminen

Nyrkkeily: Elina Gustafsson

Uinti: Jenna Laukkanen

Sulkapallo: Airi Mikkelä ja/tai Kalle Koljonen

Purjehdus: 1–2 lisämaapaikkaa

Painonnosto: Anni Vuohijoki tai Marianne Saarhelo

Lisäksi useilla muillakin on mahdollisuus Tokioon, mutta se vaatii venymistä karsintaturnauksissa tai kovaa tulostasoa kesäkuun lopussa umpeutuvana näyttöaikana.

Keskimäärin 87

Suomella on ollut kesäolympiakisoissa joukkue 26 kertaa, ensimmäisen kerran Ateenassa vuonna 1906. Kisoissa on ollut yhteensä 2261 suomalaisedustajaa, keskimäärin 87 urheilijaa per joukkue.

Ateena 1906: 4 urheilijaa; Lontoo 1908: 63; Tukholma 1912: 164; Antwerpen 1920: 62; Pariisi 1924: 120; Amsterdam 1928: 69; Los Angeles 1932: 40; Berliini 1936: 107; Lontoo 1948: 123; Helsinki 1952: 261; Melbourne 1956: 64; Rooma 1960: 117; Tokio 1964: 89; Mexico City 1968: 66; München 1972: 96; Montreal 1976: 83; Moskova 1980: 105; Los Angeles 1984: 86; Soul 1988: 78; Barcelona 1992: 88; Atlanta 1996: 76; Sydney 2000: 70; Ateena 2004: 53; Peking 2008: 57; Lontoo 2012: 56; Rio de Janeiro 2016: 54.