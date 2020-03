Jääkö Suomen joukkue Tokion olympialaisiin historiallisen pieneksi? Varmoja kisapaikkoja on hämmentävän vähän

Suomen joukkue Tokion olympiakisoissa jäämässä modernin aikakauden pienimmäksi.

Moni olympiaurheilun ystävä on kauhistellut sitä, että kun Tokion olympiakisojen avajaisiin on enää noin 4,5 kuukautta, Suomi on varmistanut vasta 14 kisapaikkaa. Tämän verran eri lajeihin hankittuja maapaikkoja ja karsintarajan rikkoneita urheilijoita löytyy Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön sivuilta.

Tilanne ei kuitenkaan ole näin hälyttävä.

– Iso syy siihen, että tilanne nyt näyttää todellisuutta pahemmalta, liittyy yleisurheiluun ja uintiin. Niissä suoraan kisoihin oikeuttavat tulosrajat on kiristetty niin koviksi, että vuorenvarmoja paikkoja on selvästi vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Näitä paikkoja on kuitenkin rankingjärjestelmien kautta tulossa runsaasti, sanoo huippu-urheiluyksikön data-asiantuntija Ilkka Palomäki.

”Asiallinen arvio”

Palomäki tutustui Ilta-Sanomien eri lähteistä keräämään arvioon kisajoukkueen kokoonpanosta:

– Aivan asiallinen arvio, mutta huippu-urheiluyksikkö ei halua kesken prosessin arvioida tilannetta nimi nimeltä julkisuudessa. Emme voi luvata paikkaa kellekään hiemankaan epävarmalle tapaukselle, emmekä missään nimessä halua lähettää kellekään viestiä, että paikka olisi ulottumattomissa.

Tokion uusi olympiastadion vetää 48000 katsojaa.

Palomäki on henkilö, joka laatii huippu-urheiluyksikössä ajantasaiset kisapaikkaennusteet. Ne perustuvat kymmeniin muuttujiin, sillä olympiapaikkoja jaetaan eri lajeissa hyvin kirjavilla tavoilla. Kisoihin saattaa päästä myös suomalaisia, joiden rankingsijoitus ei sinänsä sitä edellyttäisi.

Ilta-Sanomien arvion mukaan Suomen joukkueen koko Tokiossa olisi parhaimmillaan noin 50 urheilijaa.

– Huippu-urheiluyksikön tuore arvio on 45–50, Palomäki sanoo.

Pienempi joukkue on ollut vain vuosina 1906 ja 1932. Vuodesta 2004 koko on vaihdellut 53:sta 57:ään.

Rion kisoissa 2016 Suomen mitalisaalis oli historiallisen heikko, yksi pronssi. Tokion ennuste ei paljon enempää lupaa. Rion joukkueen suuri arvo oli moniarvoisuus: suomalaisia osallistui peräti 16 urheilumuotoon.

– Nytkin on varmasti mahdollisuus, että Tokiossa nähdään suomalaisia urheilijoita suunnilleen yhtä monessa urheilumuodossa, Palomäki sanoo.