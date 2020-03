Venäläinen lakimies väittää, ettei Venäjän valtiojohtoisen dopingjärjestelmän paljastaneen Grigori Rodtshenkovin allekirjoitus dopingasiakirjoissa ole aito.

Urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CASin kuuleminen venäläisten ampumahiihtäjien Olga Zaitsevan, Jana Romanovan ja Olga Viluhinan dopingtuomioista alkoi alkuviikosta kovalla uutispommilla Lausannessa.

Urheilijoita edustanut lakimies Aleksei Panitsh väitti, että Kansainvälisen olympiakomitean asiakirjoissa olevat Grigori Rodtshenkovin allekirjoitukset eivät ole aitoja.

Rodtshenkov on Moskovan dopinglaboratorion entinen johtaja, ja hän on ollut Venäjän mittavien dopingpaljastusten avainhenkilö. Rodtshenkovilta saadut tiedot johtivat mm. McLaren-raportteihin, Venäjän valtiojohtoisen dopingjärjestelmän paljastumiseen ja Venäjän mittavaan sulkemiseen ulos kansainvälisestä urheilusta.

Rodtshenkovin allekirjoittamat dokumentit olivat aikanaan päätodiste myös Zaitsevan, Romanovan ja Viluhinan saamiin elinikäisiin kilpailukieltoihin.

Käsiala-asiantuntijoiden mukaan dokumenteissa olevat allekirjoitukset ovat kuitenkin kooltaan ja muodoltaan niin täydellisen identtisiä, että ainakin osa niistä on oletettavasti kopioitu dokumentteihin toisaalta.

– Tietenkin henkilö voi allekirjoittaa aina samalla tavalla, mutta jokainen nimikirjoitus on aina kuitenkin hivenen erilainen. Jos allekirjoitus on täysin samanlainen, se hyvin todennäköisesti tarkoittaa sitä, että nimmari on kopioitu yhdestä asiakirjasta toiseen, Rodtshenkovin allekirjoitusta tutkinut johtaja Sergei Nikitin tietoyhtiö Group-IB:stä sanoi urheilulehti Sport-Expressille.

Alkaako lumipallo vyöryä?

Allekirjoitusten aitouden todistaminen on todella vaikeaa. Rodtshenkov elää nykyään maanpaossa Yhdysvalloissa ja kuuluu todistajien suojeluohjelmaan. Hänen asuinpaikkansa on salainen, ja hän välttelee julkisia esiintymisiä.

Villeimpien huhujen mukaan Rodtshenkov on käynyt jopa plastiikkakirurgisissa leikkauksissa, joissa hänen ulkonäköään on muutettu.

Jos dokumenteissa olevat allekirjoitukset todetaan epäaidoiksi, dokumenttien todistusarvo murenee. Niitä ei silloin voida käyttää venäläisurheilijoita vastaan, mikäli avaintodistaja ei olekaan vakuuttanut antamiaan tietoja oikeiksi omalla allekirjoituksellaan.

Moskovan dopinglaboratorion entinen johtaja Grigori Rodtshenkov on ollut Maailman antidopingtoimiston Wadan ja McLaren-raportien merkittävin tietolähde venäläisurheilijoiden dopinginkäytöstä.

Asialla voi karmeimmillaan olla huomattavasti laajemmatkin seuraukset. Jos käy ilmi, että Kansainvälinen olympiakomitea on ajanut venäläisurheilijoiden kilpailukieltoja epäaidoilla asiakirjoilla, kovan kolauksen saavat myös McLaren-raporttien uskottavuus.

Pahimmassa tapauksessa samalla voisi alkaa venäläisurheilijoiden valitusvyöry CASiin ja siviilituomioistuimiin, kun urheilijat saattaisivat alkaa vaatia käryjensä kumoamista, kunniansa palauttamista ja menettämiensä mitalien palauttamista muhkeiden vahingonkorvausten kera.

Venäläinen urheilujuristi Juri Zaitsev tosin korosti Sport-Expressille, että CASiin lähetettävät dokumentit ovat vain kopioita, joihin ei periaatteessa ole kiellettyä kopioida allekirjoituksia. Vähän kuin markka-aikaisissa seteleissä oli identtiset allekirjoitukset.

– Se ei tarkoita, että allekirjoitus olisi epäaito. Tärkein pointti on se, että allekirjoituksen tekijä vahvistaa kaiken asiakirjassa olevan tiedon – eikä niin, että allekirjoituksia lisätään toisen tietämättä. Tämän seikan todistaminen on aina asiakirjan esittäjän vastuulla, Zaitsev muistutti.

Päätös ennen kesää

Kansainvälinen olympiakomitea myönsikin myöhemmin, että Rodtshenkov ei ole allekirjoittanut kaikkia todisteina esitettyjä asiakirjoja. Ilmeisesti yhdeksästä asiakirjasta vain kahdesta löytyy Rodtshenkovin oikea allekirjoitus.

Puolustus onkin vaatinut, että Rodtshenkovin todistusaineisto mitätöidään ja että CAS päättää urheilijoiden kohtalosta ilman sitä.

Zaitseva, Romanova ja Viluhina saivat Kansainväliseltä olympiakomitealta marraskuussa 2017 elinikäiset kilpailukiellot antidopingsääntöjen rikkomisesta Sotshin olympiakisoissa 2014.

Kolmikko voitti yhdessä Jekaterina Shumilovan kanssa olympiahopeaa naisten viestissä, mutta joukkueen tulos on sittemmin mitätöity.

Sveitsin Lausannessa sijaitseva urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS joutuu visaisen pähkäilyn eteen pohtiessaan venäläisten ampumahiihtäjien elinikäistä kilpailukieltoa.

Zaitseva, Romanova ja Viluhina jättivät valituksen CASiin jo yli kaksi vuotta sitten, mutta asia otettiin käsittelyyn vasta nyt. Kolmikko on ehtinyt lopettaa aktiiviuransa jo aikapäivää sitten, mutta valituksessa urheilijat vaativat kunniansa palauttamista ja mittavaa rahallista korvausta Kansainväliseltä olympiakomitealta.

Kolmikko on koko ajan vannonut syyttömyyttään ja väittää, että he ovat saaneet tuomionsa pelkästään Rodtshenkovin allekirjoittamien dokumenttien perusteella, joissa nyt siis allekirjoituksen aitous on noussut keskeiseksi teemaksi.

CASin on määrä antaa päätöksensä erittäin kiharaiseksi menneessä tapauksessa parin kuukauden sisällä.