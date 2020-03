Tamperelaispoliitikot älähtivät UROS LIVE -nimestä – areenan toimitusjohtaja tyrmää: ”Tässä ei ole minkäänlaista sovinistisuutta”

Tampereen uuden areenan nimi on herättänyt voimakasta kritiikkiä.

Tamperelaisareenan nimikohu käy kuumana.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä lähetti iltapäivällä tiedotteen, jonka mukaan se ei hyväksy Kannen Areenan uutta virallista nimeä UROS LIVE.

Nimi perustuu yhteistyösopimukseen Uros-nimisen yrityksen kanssa. Firman nimi on lyhenne sanoista Universal Roaming Solutions.

– Vaikka kyseinen yritys on monipuolinen ja hyvä yhteistyökumppani, areenan nimi ei ole hyväksyttävä, valtuustoryhmän tiedotteessa todetaan.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä haluaa areenalle nimen, joka kuvastaa ”Tampereen nykyaikaista ja yhdenvertaisuutta kunnioittavaa arvopohjaa”.

Ryhmän mukaan areena on poikkeuksellinen maamerkki, jolla on suuri merkitys Tampereen imagon ja mielikuvan kannalta. Siihen ei sovi sukupuolittunut nimi, vaan nimen tulisi sopia kaupungin arvoihin.

– Uros on äärimmäisen huono nimivalinta myös Tampereen haussa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Sen teemaksi on valittu yhdenvertaisuus ja sitä tämä nimi ei viesti.

– Nimi on vaihdettava. Tämä on tärkeää Tampereen uskottavuuden ja vetovoiman kannalta! Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olga Haapa-aho sanoi.

Nimi on teilattu myös sosiaalisessa mediassa.

Poliitikoista Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana työskentelevä kansanedustaja, Anna-Kaisa Ikonen (kok) kommentoi nimeä näin:

– On hienoa, että Kannen areenan yhteistyökumppaniksi saatiin osaava teknologiayhtiö Uros, mutta että areenan nimeksi Uros Live... Sanoisinko yllättävää.

Tampereen kaupunginvaltuutettu, entinen kansanedustaja Tiina Elovaara (sin) oli samoilla linjoilla:

– Ymmärrän että tässä on liiketaloudelliset asiat kyseessä, mutta näin tökeröllä tavalla sukupuolittunutta, epämodernia ja kornia nimeä ei tulisi antaa kaupunkilaisten ja kaikkien yhteiseksi tarkoitetulle monitoimiareenalle.

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela nosti esiin Uros-yritykseen konsernirakenteen.

– 1,3 miljardin liikevaihdon Uros maksoi veroja vain 3 210 euroa – voitot jäävät ulkomaisiin tytäryhtiöihin. Verot kuuluu maksaa. Tampereen ja muiden kaupunkien on näytettävä esimerkkiä vastuullisuudessa – myös yrityskumppanien valinnassa, Suomela kirjoitti.

Talouselämä uutisoi viime vuonna Uroksen miljardiluokan liikevaihtoloikasta. Se ei kuitenkaan maksa yhteisöveroja Suomeen, koska kotimaassa sijaitsee vain hallinnointiyhtiö.

Tytäryhtiöitä on kaupparekisteritietojen mukaan Sveitsissä, Luxemburgissa, Saksassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Taiwanissa.

Ilta-Sanomat otti yhteyttä Tampereen areenan puoleen asiassa.

Kenen idea nimi on?

– Sitä pitää Uroksen puolelta kysyä, koska he ovat nimensä valinneet, areenan toimitusjohtaja Marko Hurme kertoo.

Uroksen johto ei vastannut haastattelupyyntöön torstaina. Uros on vuonna 2011 perustettu, voimakkaasti kasvava teknologia-alan yritys.

– Kyse on heidän tuotenimestään, eikä tämän erisnimen merkitystä kansainvälisesti tunneta, Hurme sanoo.

– Eikä tuollainen yritys omaa tuotemerkkiään minkään areenan takia vaihda eikä pidäkään.

Ymmärrätkö arvostelun nimen sukupuolittuneisuudesta?

– Olemme kertoneet viestintätilaisuudessa juuri sen, että olemme täysin sukupuolineutraali toimija. Meillä on kaikenlaisia tapahtumia. Tämä on vain areenan nimi, eikä liity jääkiekkoon tai tapahtumiin.

– Tässä ei ole minkäänlaista sovinistisuutta tai muutakaan sukupuoliasiaa. On vain teknologiayritys, joka on jokin nimi. On muistettava, että areenan nimi ei ole Uros, vaan UROS LIVE, tuotemerkki.

Uros-sana on kuitenkin suomen kieltä ja tarkoittaa miestä tai koirasta.

– Minä olen pahoillani jos joku siitä loukkaantuu, mutta nimellä ei ole mitään tekemistä sukupuolen kanssa.

– Kyse ei ole mistään seksistisestä asiasta. Tässä on eteenpäin menevä teknologiayritys. Se on ollut Kärppienkin sponsori jo vuosia ja näkynyt tuotemerkkinä televisiolähetyksissä.

– Kun mielenkiintoinen iso tapahtumapaikka tulee, on aivan varma että mielipiteitä tulee, olisipa (kumppanin) valinta ollut mikä tahansa.

Paljonko sponsorin nimi on maksanut?

– Merkittävästi. Tämä on suurin Suomessa koskaan solmittu nimisopimus, Hurme kertoo.

Hän ei paljasta summaa, mutta miljoonaluokan sopimuksesta on kyse.

– Tässä on huomattavasti suuremmista asioista kyse kuin pelkästä nimikumppanuudesta. Yhtiön tausta ja kansainväliset näytöt ovat paljon tärkeämpiä.

Hurme korostaa, että he eivät ole tekemässä pelkkää Suomen ykkösareenaa vaan tähtäämässä kansainväliseen markkinaan. Jotta sinne päästään, tarvitaan ”digitaalisia palveluita ja tuotteita ja asiakaskokemuksia”, ja ne mahdollistavan teknologiakumppanin.

Jos nimestä tulee rasite, oletteko valmiita miettimään vielä sitä?

– Ei sellaisia suunnitelmia ole. Nythän tämä on vasta lanseerattu.