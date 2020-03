Miten UROS LIVE -nimi syntyi? Nyt puhuu mies areenan nimisopimuksen takana

Uuden Uros Live -areenan nimisopimuksen taustalla ollut Mika Sulin ihmettelee nimestä noussutta kohua.

Tampereen Kansi ja areena -hankkeen merkittävä taustavaikuttaja Mika Sulin ihmettelee torstaina julkistetusta UROS LIVE -nimestä noussutta kohua.

Sulin, entinen Olympiakomitean pääsihteeri (2012–14), on työskennellyt lukuisten areenahankkeiden taustalla ja itse asiassa neuvotteli konsulttina nimisopimuksen Uroksen kanssa.

Uros eli Universal Roaming Solutions on suomalainen miljardiluokan teknologiayritys, jonka pääkonttori on Oulussa.

Kymmenvuotinen yhteistyösopimus julkistettiin torstaina. Uuden areenan on tarkoitus valmistua 2021.

Torstaina julkistettu UROS LIVE aiheutti sosiaalisessa mediassa valtavan vastareaktion. Monet kommentoijat pitävät nimeä sukupuolittuneena.

– Yhtiöhän on globaalisti iso, eikä nimellä ole sukupuolen kanssa mitään tekemistä, Sulin korosti.

Sulin tähdentää, että areenan nimi on yhtä kuin nimikumppanin tuotteen nimi. Taustalla ei ole Sulinin mukaan toiminut minkäänlaista nimitoimikuntaa.

– Uros Live on yksi Uroksen monista brändeistä. Kenelläkään ei todellakaan ollut pienintäkään tarkoitusta luoda mitään vääriä mielikuvia.

Havainnekuva Tampereen areenasta.

Sulin ei halunnut spekuloida pakottaako kansalaisten irvailu nimestä yhtiön johdon pohtimaan nimenmuutosta.

– Pahoittelen jos nimi on aiheuttanut tällaisen reaktion. Uros on kansainvälinen yhtiö, joka on ollut urheilussa sponsorina useassa yhteydessä ja sellaisen yhtiön mukanaolo uudessa areenassa tuottaa merkittävän globaalin lisäarvon, Sulin sanoi.

Sulin haluaisi keskusteltavan mieluummin siitä, miten paljon liiketoimintaa ja mahdollisuuksia ensi vuonna valmistuva areena tuottaa.

– Kannattaa huomioida, että yhteistyö tällaisen suomalaisen miljardiluokan globaalin teknologiatoimijan kanssa mahdollistaa urheiluliiketoiminnan nostamisen aivan uudelle tasolle.

– Uusi areena on aivan uusi alusta, jossa yhdistyvät joukkueet, tapahtumat, hotelli, ravintola, kasino. Tämä on ainutlaatuinen teknologia-alusta, joita Uros on tehnyt jo muilla alustoilla.

Areenahankkeen puolesta vuosikausia työskennellyt, Jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja Kalervo Kummola sanoo, että areenayhtiön johto kuuli uuden areenan nimen kokouksessa tiistaina.

– Taisin silloin todeta, että keskustelua tästä varmasti syntyy. Mutta nimihän tulee suoraan yrityksen nimestä. Tosi miehekäs lyhenne firman nimellä toki on, mutta on se nyt kuitenkin parempi kuin koiras, Kummola sanoi.