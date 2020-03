Huippupyöräilijät pakotettiin koronakaranteeniin – joukkueenjohtaja raivona: ”Meitä kohdellaan kuin ruttoa”

Maantiepyöräilytalli Cofidis on turhauttavassa tilanteessa Abu Dhabissa.

Ranskalaista maantiepyöräilytallia Cofidista pidetään karanteenissa vasten heidän omaa tahtoaan.

Maantiepyöräilyn UAE-kiertueen osakilpailu Abu Dhabissa keskeytettiin viime torstaina ennen kahta viimeistä etappia kahden koronavirusepäilyn takia.

Positiivisia testituloksia ei ole vahvistettu virallisesti, mutta epäilyjen johdosta kilpailuun osallistuneet pyöräilijät, tallien henkilökunta, kilpailuorganisaatio ja paikalla olleet toimittajat suljettiin hotelliin Abu Dhabissa. Karanteeniin jääneille tehtiin viime lauantaina koronaviruskokeet, mutta BBC:n mukaan kaikki testit olivat negatiivisia.

Muut tallit päästettiin kotimatkalle, mutta virusepäiltyjen kanssa samassa kerroksessa hotellissa olleet Cofidis ja neljä muuta tallia käskettiin sunnuntaina uusiin testeihin ja heidän karanteeninsa jatkui.

Ranskalaistallin joukkueenjohtaja Thierry Vittu avautui BBC:n haastattelussa turhauttavasta tilanteesta kiivaasti.

– Mielestäni tilanne ei ole todellakaan normaali. Meitä pidetään vastoin tahtoamme paikassa, jonka valintaan emme ole päässet vaikuttamaan. Emme myöskään tiedä, kuinka kauan joudumme täällä olemaan. Joillekin tämä tilanne on helpompi, mutta toisille todella kiperä, Vittu totesi BBC:lle.

Nälkälakkouhkaus

Jo karanteeni itsesään on kuumentanut tunteita, mutta Vittu oli erityisen järkyttynyt karanteeniin jääneiden epäinhimillisestä kohtelusta hotellissa.

– Meitä kohdellaan kuin ruton uhreja: huoneita ei ole siivottu viiteen päivään, minkä lisäksi joudumme itse huolehtimaan lakanoiden, saippuoiden ja petivaatteiden vaihtamisesta. Hotellin henkilökuntakin juoksee karkuun jonkun meistä nähdessään, hän puhisi BBC:n mukaan.

Karanteenihotelli Crowne Plaza kuvattuna ulkopuolelta.

Samaisen Cofidis-tallin urheilutoimenjohtaja Roberto Damiani ilmoitti italialaislehti TuttoBicin julkaisemassa kirjeessään, että hän on jopa valmis aloittamaan nälkälakon puolustaakseen epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen joutuneita tallinsa jäseniä.

– Uskon, että olemme nyt ylittäneet kohtuuden rajat suojellaksemme yleistä terveyttä ja koronaviruksen tarttumisriskiä, hän kirjoitti tiistaina.

Karanteeniin jääneet ovat myös ihmetelleet, miten muut samoissa yleisissä tiloissa päiväkausia elelleet tallit päästettiin lähtemään.

– Olimme samassa kerroksessa positiivisista testituloksista epäiltyjen kanssa. Ironiseksi tilanteen tekee kuitenkin se, että myös kaikki muut 15 tallia söivät samassa buffetissa ja oleilivat samoissa tiloissa kuin mekin. Asiaa ei hoidettu kovin hyvin, sillä nyt nämä samat 600 ihmistä – jotka ovat potentiaalisia viruksenkantajia – ovat lentäneet ympäri maailmaa, karanteenissa oleva huippupyöräilijä Nathan Haas äimisteli BBC:lle.

Tasoitusta vastustajille

Hotellin suljetut kilpapyöräilijät ovat olleet huolissaan myös ammatillisista syistä, sillä he eivät ole päässeet kosketuksiin polkupyörien kanssa kohta viikkoon. Sekavissa olosuhteissa lukittuina olevat urheilijat antavatkin hurjasti tasoitusta karanteenista pois päästetyille kilpakumppaneilleen.

Kaksi Cofidis-tallin ajajaa ovat jaksaneet repiä huumoria hyvin turhauttavasta tilanteesta huolimatta. Haas ja Attilio Viviani julkaisivat YouTubessa hauskan videon, jossa he yrittivät ylläpitää kehon vireystilaa kotikutoisilla harjoitusmenetelmillä.

Tallikaverukset suorittivat lihaskuntoliikkeitä matkalaukkujen ja toistensa kehonpainoa hyödyntäen. He myös jäljensivät eri yleisurheilulajeja hotellin käytävillä.

Hupaisa video on katsottavissa tästä linkistä.

Koronaviruksen leviäminen on vaikuttanut urheilutapahtumiin merkittävän paljon ympäri maailmaa. Useita suuria urheilutapahtumia on peruttu tai on pidetty tyhjille katsomoille. Lisäksi muun muassa ensi kesän jalkapallon EM-kisat ja Tokion olympialaiset ovat peruuntumisvaarassa viruksen takia.