Tamperelainen Jouni, 63, on sairastanut kolme eri syöpää – tieto ensimmäisestä aiheutti reaktion, joka hämmästyttää häntä edelleen

Jouni Theman on tehnyt syöpähattutempun. Syöpädiagnoosien välissä hän saavutti mustan vyön classic krav maga -itsepuolustusmenetelmässä.

Krav maga, israelilainen, alunperin sotilaskäyttöön tarkoitettu ja myöhemmin itsepuolustuksen tarpeisiin sovitettu menetelmä pohjautuu ihmisen luonnolliseen reagointiin. Tarkoituksena on, että pystyy äkillisessäkin tilanteessa puolustamaan itseään.

Krav magassa ”luonnollista reagointia” voi treenata, mutta aika ajoin elämä heittää eteen tilanteita, joihin mikään määrä ennakkotreeniä ei voi valmistaa.

Vakava sairastuminen on usein tällainen tilanne.

– On helppo sanoa, että pahassa tilanteessa tekisin niin tai näin, mutta eihän se ole totta. Tiedät miten käyttäydyt vasta kun olet oikeasti siinä pahassa tilanteessa, Jouni Theman sanoo.

63-vuotias Theman on eläkkeellä oleva pienyrittäjä, tamperelainen aviomies ja isä – ja kolme syöpää sairastanut krav magan harrastaja ja ohjaaja.

Hän kohtasi ensimmäisen kolmesta pahasta paikastaan vuonna 2009. Tieto aggressiivisesta alanielunsyövästä aiheutti reaktion, joka ihmetyttää häntä itseäänkin. Tai oikeastaan ihmetystä herättävä asia on se, kuinka laimea hänen reaktionsa oli.

– Illalla ihmettelin, että kai tässä edes yöunet menevät, mutta ihan samalla lailla nukutti kuin ennenkin, Theman naurahtaa.

– Monesti sanotaan, että syöpä pysäyttää, mutta mun kohdalla sellaista ei käynyt.

Niin, jokaisen luontaiset reaktiot ovat erilaisia. Theman nyt vain sattui reagoimaan miten reagoi. Omalla tavallaan, luontaisesti. Hän ei hätkähtänyt silloinkaan, kun vuoden 2014 syöpäkontrollissa löytyi imusolmukesyöpä. Aikaisempi alanielunsyöpä oli ollut toisella puolella kaulaa, nyt toiselta puolelta leikattiin 17 imusolmuketta.

Eikä silloin, kun vuoden 2018 kontrollissa eteen tuli kolmas paha paikka, tällä kertaa nielurisasta löytynyt syöpä. 14,5 tuntia kestäneessä leikkauksessa, nielua rakennettiin uudelleen, kyynärvarsikielekkeellä verisuonineen. Reidestä otettiin ihosiirre paikaksi kyynärvarteen.

– En tunne olevani mitenkään keskimääräistä vahvempi tai kovempi. Kyllä mulla on ihan samat pelot kuin muilla. Näissä asioissa tämä nyt vaan meni näin. Ajatusmaailmani on kai sellainen, että kun se on sairastettu niin se on sairastettu, ja sitten taas jatketaan.

Hattutempun tehnyt mies.

Voisi kuvitella, että kun on pakotettu kohtaamaan syöpä kolme kertaa vajaan kymmenen vuoden aikana, tuntisi katkeruutta tai valittaisi elämän epäreiluutta. Themanin kohdalla näin ei ole käynyt.

– Elämä on mitä on. Ei se yleensä mene kenelläkään juuri niin kuin toivoo.

Themanin rakas harrastus ja intohimo krav maga pysyi mukana läpi syöpien aiheuttamien pahojen paikkojen. Ensimmäiset syöpähoidot sytostaatteineen ja sädehoitoineen kuihduttivat kropasta 30 kiloa ja romauttivat kunnon, mutta krav maga -salilla hankittu pohja auttoi toipumisprosessissa.

– Kun sytostaattihoidot alkoivat, mulle sanottiin, että ei meinaa mitään vaikka olisit huippu-urheilija, sytostaatteja annettaessa voit olla viikon päästä jalaton mies. Pudotus olikin kova, mutta hoitojen jälkeen pääsin äkkiä liikkeelle, Theman kertoo.

Krav magasta on tullut oleellinen osa Themanin arkea. Niin oleellinen, että kaksi viikkoa alanielunsyövän hoitojen jälkeen hän oli salilla treenaamassa. Theman oli tottunut olemaan salilla 2–3 iltana viikossa, ja halu takaisin oli kova.

– Mulle oli laitettu mahasta PEG-letku. Vaimo veti sitä maalarinteipillä kiinni, ja ajelin salille.

Kaksi viikkoa imusolmukesyöpäleikkauksen jälkeen hän oli leirillä Lahdessa.

Tampereen K4 Centerin pääkouluttaja Niko Tarvainen treenaa Jouni Themanin kanssa.

Krav maga perustuu hyökkäämiseen. Ajatuksena on estää hyökkääjän toiminta mahdollisimman tehokkaasti hyökkäämällä itse heti, kun se on mahdollista. Syövän voi ajatella olevan kehoa vastaan hyökkäävä uhkatekijä, mutta sitä ei voi ”voittaa” hyökkäämällä itse.

– Syöpähoidot ovat kehittyneet ihan mielettömästi viimeisten 10, 20 vuoden aikana. Ei syöpä ole enää samalla tavalla kuolemantuomio kuin mitä se joskus oli, Theman sanoo.

Tällä hetkellä Theman voi hyvin. Viimeisimmissä kontrolleissa syöpää ei ole näkynyt, joten toistaiseksi kaikki kolme syöpädiagnoosia ovat päättyneet onnellisesti.

– Lääkäri sanoi, että tein hattutempun.

Musta vyö 60-vuotiaana

Jouni Theman teki 20–30-vuotiaana päätöksen; viimeistään 40-vuotiaana hän olisi aloittanut säännöllisen liikunnan. Päätöksen täytäntöönpano meni viime hetkille, mutta toteutui. 40-vuotiaana hän aloitti krav magan, ja sillä tiellä hän on edelleen.

– Se oli sellainen nuoren miehen päätös. Vähän ihmettelen, että se piti.

Krav magasta on tullut Themanille elämäntapa. Oman treenaamisen ohella hän on jo vuosia toiminut ohjaajana. Vuonna 2016 hän ylsi saavutukseen, johon moni 60-vuotias ei yllä: mustaan vyöhön.

Tuolloin takana oli 19 vuotta lajin parissa ja kaksi sairastettua syöpää. Varsovassa suoritettu mustan vyön koe oli tiukka rutistus.

– Kun lähdin sieltä viimeisen päivän jälkeen en meinannut päästä taksista pois, kun jalat ja kädet kramppasivat niin paljon.

Theman esittelee saavuttamaansa mustan vyön todistusta.

Krav magan harrastajien keski-ikä on Themanin mukaan noussut, mutta aloittaessaan lajin 23 vuotta sitten hän oli poikkeus parikymppisten joukossa. Theman haluaakin kannustaa kaikkia rohkeasti itsepuolustus- ja kamppailulajien pariin. Ikä ei ole este.

– Esimerkiksi krav maga alkaa rauhallisesti, joten sitä pystyy tehdä, vaikka ei olisi aikaisemmin harrastanutkaan. Itse vedän myös rauhallisimpia kursseja vähän vanhemmille.

Moni pitää krav magaa median kautta luotujen mielikuvien perusteella vaativana ja ”hardcorena” lajina. Themanin mielestä kova imago on markkinointipuhetta.

– Itse pidän krav magaa ensinnäkin hyvänä kuntoilulajina ja toiseksi hyvänä itsepuolustuslajina. Ja itsepuolustustaidoista ei ole ikinä haittaa kenellekään.

Theman toivoo, että hänen oma, verrattain vanhana aloitettu krav maga -matka voisi toimia inspiraationa jollekulle.

– Jos joku saisi tästä sellaisen ajatuksen, että ”jumalauta, toikin tekee tuota, mäkin taidan kokeilla”.