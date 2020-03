Ihmiset juoksevat viidellä eri tyylillä – katso mihin ryhmään sinä kuulut

Juoksijat voidaan tieteellisen analyysin perusteella jakaa viiteen tunnistettavaan juoksutyylien ryhmään, ilmenee Jyväskylän ja Calgaryn yliopistojen tutkijoiden tuoreesta tutkimuksesta.

Jyväskylän yliopiston tiedotteen mukaan ”sinäkin juokset yhdellä viidestä tyylistä”.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulutettava Susanne Jauhiainen kertoi Ilta-Sanomille tutkimuksen löydöksestä. Hän tiivisti juoksutyylien pääpiirteet seuraavasti:

Jauhiaisen mukaan kunkin ihmiseen juoksutyylin valikoitumiseen vaikuttaa moni asia, kuten synnynnäinen anatomia, käsien ja jalkojen mitta ja mittasuhteet. Juoksutyyliin vaikuttaa myös hankitut ominaisuudet, kuten tiettyjen lihasten vahvuus, heikkous ja voimasuhteet.

Juoksemiseen vaikuttaa myös lihasten ja jänteiden jäykkyydet ja mahdollisesti myös varusteet, kuten hyvät tai huonot kengät.

– Voisin ajatella myös henkilön oman käsityksen hyvästä juoksutyylistä vaikuttavan joillain ihmisillä. Jos uskotaan jonkin tyylin olevan oikeanlainen tai hyödyllinen, yritetään juosta sen mukaisesti, Jauhiainen sanoo.

Tutkimuksen toteutti Jyväskylän ja Calgaryn yliopistojen yhteinen tutkijaryhmä. Heidän tarkoituksenaan oli selvittää juoksutyylien yhteyttä liikuntavammojen esiintymiseen, ja viisi erilaista juoksutyyliä paljastui tutkimusdatasta kuin sivutuotteena.

Tutkimuksesta paljastui yllättäviä piirteitä. Tutkijat olettivat etukäteen, että esimerkiksi ne juoksijat, joilla on vamma polvessa, juoksevat toisiaan muistuttavalla tavalla ja ne joilla on esimerkiksi lonkkavamma, juoksevat keskenään samalla tavalla.

– Oletuksena oli, että tietyllä juoksutyylillä on yhteys tietynlaisten vammojen syntyyn, Jauhiainen kertoo.

Näin ei kuitenkaan ollut. Vastoin oletusta juoksutyylin ja liikuntavammojen väliltä ei löydetty yhteyttä. Esimerkiksi polvivamman saaneet eivät juokse toisiaan muistuttavalla tyylillä, vaan polvivammaiset jakautuvat tasaisesti yllä oleviin viiteen ryhmään.

Tällöin Jauhiaisen mukaan on tärkeää, että vammoja kuntoutetaan ja vammoja ehkäistään yksilöllisesti.

Mutta jos juoksutyyli ei vaikuta juoksuvammojen syntyyn, mitkä tekijät vaikuttavat?

– Mahdollisia juoksuvamman riskitekijöitä ovat muutokset yksilön juoksussa tai juoksumäärissä. Esimerkiksi äkillinen juoksumäärien lisääntyminen ilman riittävää palautumista altistaa vammoille, samoin kuin mahdolliset muutokset juoksutyylissä, Jauhiainen sanoo.

Ja toki juoksuvammoja syntyy myös sattumalta, Jauhiainen muistuttaa. Liukastumisia ja kompurointeja voi tapahtua, vaikka olisi kuinka varovainen – tai vaikka juoksisi millä tyylillä tahansa.

Susanne Jauhiainen analysoi kollegoidensa, Jyväskylän yliopiston dosenttien Sami Äyrämön ja Jukka-Pekka Kaupin sekä Calgaryn yliopiston professorin Reed Ferberin ja tohtorikoulutettavan Andrew J. Pohlin kanssa 291 juoksijalta kerättyä 3D-liikeanalyysidataa. Noin 90 prosentilla tutkimukseen osallistuneista oli jokin vamma, loput tutkituista olivat terveitä.

Juoksutyylien yhteys liikuntavammojen esiintymiseen

Tutkimuksessa tarkasteltiin 291 juoksijalta kerättyä 3D-liikeanalyysidataa. Mukana oli sekä juoksuvammoja saaneita että terveitä 10–66-vuotiaita juoksijoita. Tutkimusjoukko edusti tasaisesti molempia sukupuolia ja sisälsi sekä kilpa- että harrastelijajuoksijoita.

Suurin osa (~90%) juoksijoista oli jonkin vamman saaneita ja pieni osa terveitä. Tulosten yleistyminen terveille juoksijoille pitää vielä todeta jatkotutkimuksissa, Jauhiainen sanoo.

Analyysi tunnisti datasta selkeästi viisi eri juoksutyyliä.

Julkaisu: Jauhiainen, S., Pohl, A. J., Äyrämö, S., Kauppi, J. P., & Ferber, R. (2020). A hierarchical cluster analysis to determine whether injured runners exhibit similar kinematic gait patterns. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.