Hiihtopomo selittää, miksi Suomi on jäänyt muiden jalkoihin – kertoo keinot kurssin kääntämiseen: ”Täältä tullaan vielä!”

Suomi on jäänyt Norjan jalkoihin. Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi lupailee, että tilanne muuttuu vielä.

Suomi nousee tulevaisuudessa Norjan rinnalle hiihtomenestyksessä, uskoo Hiihtoliiton pomo Markku Haapasalmi. Nyt hän kertoo, millä keinoin.

Norja jyrää, Suomi kyntää.

Suomalaisen huippuhiihdon tilanne näyttää tällä hetkellä tukalalta. Kuluvan kauden maailmancupissa ilonaiheet ovat olleet vähissä, eikä palkintopallilla ole nähty kuin kaksi urheilijaa: Krista Pärmäkoski ja Iivo Niskanen.

Maastohiihto vastasi pääasiassa Suomen yksilölajimitaleista 2010-luvulla, ja lajilla on edelleen vankka asema Suomen kansan sydämissä. Ylen hiihtolähetysten katsojaluvut eivät valehtele.

Mutta onko Suomesta enää tulevaisuudessa hiihdon menestysmaaksi, koska nykymaajoukkueessa potentiaaliset uudet tähdet ovat kortilla ja junioriurheilijoiden lisenssimäärät ovat laskeneet?

Kysymys on jäytänyt jo aikansa suomalaista hiihtoperhettä. Yksi huolestuneista on ollut Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi, joka on lukemattomien muiden lajiniilojen tavoin harmissaan Suomen nykytilanteesta sekä samaan aikaan norjalaisten hurjasta tulivoimasta.

– Norjalaisten ylivoima on tällä kaudella ollut merkittävä. Hiihto on Norjassa kansallisurheilua ja sitä harrastetaan laajasti pienestä pitäen. Saavat valita isosta massasta, ja sellaisesta kasvaa aina joitakin huippuyksilöitä. Kun tähän yhtälöön lisätään mittavat taloudelliset resurssit, tulosta syntyy, Haapasalmi näkee.

Iivo Niskanen on ollut Suomen hiihdon harvoja valopilkkuja tällä kaudella.

– Norjan esittämään haasteeseen on vastattava, se olisi koko lajin etu. Me aiomme tulevaisuudessa nousta uudelleen norjalaisten rinnalle.

Haapasalmi tunnustaa tosiasiat. Hän sanoo, että ”Suomen maajoukkueen kärki on tällä hetkellä kapeilla harteilla”. Kirvestä ei kuitenkaan kuulemma ole heitetty kaivoon.

– Nykytilanne ei ole hyväksyttävä, parempaan on pystyttävä. Norjan ylivoima haastaa meidät nimenomaan entistä laadukkaampaan valmennukseen ja potentiaalisten nuorten urheilijoiden löytämiseen. Mitään oikotietä ei ole – kovaa ja laadukasta työtä tarvitaan entistä enemmän, puheenjohtaja korostaa.

– Hyviäkin asioita on joka tapauksessa tälläkin kaudella nähty. Yksi niistä on eittämättä ollut joidenkin urheilijoidemme tasonnosto – mm. Perttu Hyvärisen, Joni Mäen, Kerttu Niskasen, Anne Kyllösen ja Vilma Nissisen. Lisäksi yhdistetyssä ja mäkihypyssä on nyt saatu valoa tunnelin päähän hankalan alkukauden jälkeen.

Haapasalmi puhuu Hiihtoliiton strategiasta, jonka on tarkoitus siivittää suomalainen maastohiihto sekä mäkihyppy ja yhdistetty takaisin kirkkaimmalle huipulle. Siinä painottuvat termit ”menestyvä huippu-urheilu”, ”elinvoimaiset seurat” ja ”vetovoimaiset lumilajit”.

– Viemme visiota koko ajan intohimoisesti eteenpäin. Haluamme olla urheilun kehityksen kärjessä tulevaisuudessa, ja se tarkoittaa, että osaamisen parantamisen on oltava kaiken ajattelumme keskiössä, hän linjaa.

– Täältä tullaan vielä!

Krista Pärmäkoski on yksi vain kahdesta maailmancupin palkintokorokkeelle yltäneistä suomalaisista.

”Lisää päätoimisia valmentajia”

Entä ne konkreettiset keinot? Miten termit realisoidaan käytännön tasolla?

Haapasalmi alleviivaa uudenlaisen johtamiskulttuurin tärkeyttä.

– Tämä on ennen kaikkea johtamiskysymys. Hiihtoliitossa kaikki oleellinen intohimo on suunnattava urheiluun. Talousasiat ja toiminnan organisointi pitää perustua faktoihin ja rationaaliseen ajatteluun, eikä minkäänlaiseen haihatteluun ole syytä tuhlata energiaa, Haapasalmi kertoo.

– Kun haetaan hyvällä johtamisella konkreettisia tuloksia, oleellista on ammattimaistaa ja tukea seurojen toimintaa. Valmentaminen on mitä suuremmassa määrin johtamista, ja nyt seuroihin tarvitaankin lisää päätoimisia ammattivalmentajia. Tämä on keskeinen tavoitteemme.

Haapasalmi painottaa, että koko Hiihtoliiton toiminnan pitää olla avointa, läpinäkyvää, reilua, ihmisiä arvostavaa, eettisesti kestävää ja luottamusta herättävää.

– Luottamus on kaiken perusta, kun metsästämme yhdessä tulevaisuuden tavoitetilaa: haluamme saavuttaa mitaleja kaikista arvokisoista, Haapasalmi tiivistää.

Perttu Hyvärinen on väläytellyt kauden aikana.

– Kannustamme ja autamme seuroja tehokkaampaan ja tavoitteellisempaan yhteistyöhön eri lajien ja seurojen kesken, jotta ammattimaisuus niissä paranisi. Tuemme seuroja johtamisen kehittämisessä.

Suomalaisten juniorihiihtäjien kilpailulisenssien määrä kaudella 2018–2019 oli 2679. Kolme vuotta sitten vastaava määrä oli 3014, eli laskua oli selvästi. Haapasalmi kuitenkin uskoo, että trendi on pysäytettävissä, ja että lupaavia nuoria on kasvamassa myös nykymassasta.

– Nuorten MM-kisoissa, PM-kisoissa ja nuorten olympialaisissa menestyneet on saatava ”erityissuojelukseen”. Meidän isoin haasteemme on saada nämä kultakimpaleet pysymään huipulle vievällä polulla. Valmennus on ratkaisevan tärkeässä roolissa, Haapasalmi jälleen korostaa.

Valmennusmalli vaihtoon?

Kuluvalla kaudella miesten ja naisten maajoukkueiden valmennuksessa on riittänyt valmentajia jonoksi asti. Valmennuksellisten asioiden kanssa on enemmän tai vähemmän tekemisissä peräti 5–7 henkilöä, ja pitkin kautta sekavaa mallia on kritisoitu.

– Arvioimme kuluneen kauden toimintaa erittäin tarkasti. Parhaillaan teemme laajaa kartoitusta valmennuksen tilanteesta yhdessä eri toimijoiden kanssa, ja kevään aikana tulemme kertomaan, mikä on mielestämme paras valmennuksen malli jatkossa kaikissa lajeissamme, Haapasalmi linjaa.

Norja on vetänyt letkaa hirmuisella ylivoimalla tällä kaudella ja keihäänkärkenä häärii Therese Johaug.

– Rakennamme suomalaista valmennuksen mallia, jossa hyödynnetään entistä paremmin toiminnastamme kerättyä tietoa ja myös tutkimustietoa. Varmistamme yhteisen valmennuslinjan jalkautumisen huipulta seuratasolla saakka.

Osaamisen kehittäminen on usein helpommin sanottu kuin tehty. Haapasalmi tunnustaa, että matkalla huipulla monta kiveä on vielä käännettävänä. Taloustekijätkin ovat aina puntarissa, eikä vähiten noin puolitoista miljoonaa euroa miinusta aiheuttaneiden Lahden MM-kisojen 2017 vuoksi.

Marrku Haapasalmi kuvattuna Paloheinän portailla vuonna 2017.

– Taloudellinen tilanteemme on tiukka, mutta hallinnassa. Teimme kahden edellisen tilikauden aikana yhteensä 700 000 euron ylijäämän, joka oli välttämätön parannus taseeseen, Haapasalmi kertoo.

– Meneillään oleva tilikausi on erittäin haasteellinen, koska Rukan maailmancupissa jouduttiin yksi mäkikisa perumaan. Sellaiseen meillä ei olisi varaa, koska toistaiseksi puuttuu puskuria tällaisia peruutuksia varten.