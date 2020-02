Kaksi golfaajaa eristettiin koronavirusepäilyn takia – neljä suomalaista mukana samassa turnauksessa

Italialaiset Eoardo Molinari ja Lorenzo Gagli joutuivat karanteeniin Euroopan-kiertueen turnauksen alla.

Italialaiset golfin ammattilaispelaajat Edoardo Molinari ja Lorenzo Gagli ovat joutuneet karanteeniin Omanissa, jossa tänään alkoi miesten Euroopan-kiertueen turnaus. Kisajärjestäjät pelkäävät, että italialaiset voivat olla altistuneita koronavirukselle.

Gagli kärsi viikolla flunssasta, ja Molinari oli hänen huonekaverinsa Muscatissa. Heidät on nyt eristetty, eikä kumpikaan luonnollisesti pelaa turnauksessa.

Turnaukseen osallistuvat suomalaispelaajista Mikko Korhonen, Kalle Samooja, Tapio Pulkkanen ja Sami Välimäki.

Molinari, 39, on kotoisin Torinosta Pohjois-Italiasta. Gagli, 34, on firenzeläinen Toscanasta. Koronavirus on levinnyt etenkin pohjoisessa Italiassa, jossa useita yleisötapahtumia on peruttu.

– Meille on kerrottu, että joudumme olemaan eristyksissä ensi viikon keskiviikkoon, tilannetta epäselväksi kuvaava Gagli kommentoi italialaislehti La Nazionelle keskiviikkona.

Omanissa tautiepäily otetaan varman päälle, sillä kahden pelaajan eristäminen on helpompaa kuin altistaa kymmeniä pelaajia tartunnan riskille. Vaarana olisi turnauksen keskeyttäminen.

Italian golfliitossa ammattilaispelaajista vastaava Marco Durante kertoi tv-kanava Sky Sport Italialle, että pelaajien eristäminen on tarpeeton varotoimi. Duranten mukaan ei ole aihetta epäillä koronavirusta.

Suomalaisista Korhonen ja Pulkkanen ovat jo aloittaneet avauskierroksensa, Samooja ja Välimäki eivät ole vielä startanneet.