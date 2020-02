Miikka, Emil ja Otto tekivät intohimostaan bisneksen YouTubessa – suomalaiskolmikon videoita on katsottu yli 250 miljoonaa kertaa!

Pingis on laji, joka kantaa Suomessa uraksi asti vain harvoin. Emil, Otto ja Miikka rakensivat intohimostaan menestyksekkään YouTube-bisneksen.

255 400 105.

33 224 349.

1 550 000.

Siinä on miljoonia kerrakseen. Yllä olevat luvut eivät tietenkään ilman kontekstia kerro yhtään mitään, joten pieni pohjustus lienee paikallaan.

Miljoonat liittyvät Pongfinity-nimellä tunnettuun suomalaiskolmikon perustamaan YouTube-kanavaan. Ensimmäinen on Pongfinityn videoiden kokonaiskatselumäärä kirjoitushetkellä. Toinen kertoo, kuinka monta kertaa kanavan suosituinta videota on katseltu. Viimeinen luku on Pongfinityn YouTube-kanavan tämänhetkinen tilaajamäärä.

Seuraavaksi pitänee pohjustaa se, että mikä ihmeen Pongfinity. Vakuuttavista luvuista huolimatta kanava ja sen taustalla vaikuttavat Emil Rantatulkkila, 26, Miikka O’Connor, 23, ja Otto Tennilä, 26, eivät Suomessa ole suuren yleisön tuntemia nimiä.

Eli tiivistys: Pongfinity on pöytätennikseen eli pingikseen erikoistunut sisällöntuotantotiimi, joka julkaisee lajiin liittyviä viihteellisiä videoita YouTube-kanavallaan. Taidokkaiden trick shottien ja humoristisen hassuttelun yhdistelmä on purrut, siitä osoituksena miljoonat katselukerrat ja 1,55 miljoonan kansainvälinen tilaajajoukko.

Miikka O’Connor (vas.), Emil Rantatulkkila ja Otto Tennilä ovat miehet Pongfinityn takana. Rantatulkkilan sylissä YouTubelta saatu kultainen palkintotaulu miljoonan tilaajan kunniaksi.

Menestystarina alkoi hauskanpidosta. Samaan seuraan aikoinaan kuuluneet O’Connor ja Rantatulkkila päättivät seitsemän vuotta sitten kuvata pingiskikkojaan treenien yhteydessä.

– Ei me ajateltu, että niistä mitään isoa tulisi, O’Connor naurahtaa.

– Ajateltiin vain näyttää kavereille lajista erilaista, hauskempaa puolta, Rantatulkkila lisää.

Ensimmäinen video oli ”sellainen mielenkiintoinen editointiyritys”, mutta palaute oli positiivista ja kikat saivat paljon huomioita. Pongfinityn perusta oli valettu.

Nyt, seitsemän vuotta myöhemmin, Pongfinity on tilaajamäärässä mitattuna kahdeksanneksi seuratuin suomalainen YouTube-kanava. Edellä ovat muun muassa Duudsonit ja Angry Birds.

Pongfinityn katsotuin video, joulukuussa 2018 julkaistu koostevideo vuoden parhaista lyönneistä, on kerännyt reilut 33 miljoonaa katselukertaa.

Kun saa YouTubessa miljoonan tilaajan rajan rikki, saa palvelulta kultaisen palkintolaatan.

Pongfinitylle kultainen plakaatti oli kovan työn tulos. Vuoden 2019 alussa kanavalla oli noin 200 000 tilaajaa. Miljoonan raja kilahti rikki marraskuun puolivälissä, ja vuoden lopussa tilaajia oli jo 1,4 miljoonaa. Melkoinen kasvu vajaassa vuodessa!

– Yhteen videoon tuli kommentti, että ”koettakaas saada miljoona täyteen ennen vuoden loppua”. Puoliläpällä otettiin se tavoite esille seuraavalla videolla, O’Connor kertoo.

– Aika kevyesti se sitten loppujen lopuksi tuli.

Vaikka homma lähti ”puoliläpällä”, Pongfinity otti tilaajamäärän kasvattamisen tosissaan. He ovat nyt kahden vuoden ajan keskittyneet täysillä kanavaansa. Videoita ilmestyy kanavalle säännöllisesti viikoittain. Pongfinityn seuraajajoukko kasvaa jatkuvasti, mutta numerot eivät ole enää ykkösjuttu.

– Ei niitä numeroita laske enää niin paljon sen miljoonan jälkeen. Suurin asia mihin nyt keskitymme on se, että saadaan mielenkiintoisia uusia videoita ja uusia konsepteja esille, O’Connor sanoo.

Yksi videoiden ulkopuolinen projekti oli oman mobiilipelin lanseeraus viime joulukuussa.

Tuoreella videolla Pongfinity pelaa pingistä sumopainipuvuissa:

Oma mobiilipeli, miljoonia katselukertoja, 1,54 miljoonaa tilaajaa, täysipainoinen panostus. YouTube-sisällöntuottajien ja -vaikuttajien kovat tulot ovat olleet viime vuosina tapetilla. Mainostulojen kautta menestyvän kanavan voi kääntää menestyväksi bisnekseksi. Näin on tehnyt myös Pongfinity.

– Sen verran on tuloja, että palkkaa voidaan maksaa, Rantatulkkila vastaa, kun puhe kääntyy rahaan.

– Mainostulot vaihtelevat videoiden välillä, niihin vaikuttaa moni tekijä. Ei voi siis sanoa yhtä summaa mikä tulisi per video, Tennilä täydentää.

Bisnes pyörii joka tapauksessa sen verran tuottoisana, että YouTubesta on tullut työ.

Pitää takoa, kun rauta on kuumaa. Sosiaalinen media on alana oikukas. Uutta sisältöä ja uusia tekijöitä tulee jatkuvasti. Kovalla työllä saavutetut seuraajamäärät ja mainostulot voivat kadota, jos videoita ei ilmesty säännölliseen tahtiin. Siksi Rantatulkkila, O’Connor ja Tennilä panostavat nyt sataprosenttisesti Pongfinityyn. Tennilä keskeytti väliaikaisesti ammattikorkeakouluopintonsakin.

– Pidän taukoa näiden hommien takia, koulu sai ainakin hetkeksi jäädä taka-alalle. Se oli loppujen lopuksi aika selvä ratkaisu. Haluan panostaa tähän kunnolla ja katsoa, mihin tämä johtaa pitkällä tähtäimellä, Tennilä perustelee.

– Kanavan kasvattaminen ja liiketoiminnan muodostaminen sen ympärille on ollut opettavaista ja mielenkiintoista, Rantatulkkila, gradua vaille valmis kauppatieteiden maisteri, lisää.

Entisiä ja nykyisiä maajoukkuepelaajia

Pongfinityn videoilla on huumoria ja hauskanpitoa, mutta kaiken hassuttelun ohessa yksi asia käy selväksi; Rantatulkkila, O’Connor ja Tennilä osaavat pelata – hyvin. Vähemmän yllättäen koko kolmikolla on pitkä pingistausta. He ovat aloittaneet lajin lapsuudessaan ja tiet veivät aina maajoukkueeseen asti.

Rantatulkkila ja Tennilä ovat jo lopettaneet aktiivisen kilpapelaamisen, mutta O’Connor satsaa edelleen täysillä myös lajin huippu-urheilupuoleen; hän kuuluu Suomen maajoukkueeseen ja pelaa lisäksi Saksan liigaa.

– Täytyy kyllä sanoa, että kaikista näistä meidän tempuista ei suoranaisesti ole hyötyä oikeassa matsissa, maaliskuisiin MM-kisoihin valmistautuva O’Connor sanoo.

– Tosin ei siitä kyllä haittaakaan ole, jokaisesta kosketuksesta palloon saa jotain irti.

Vain prosentti Pongfinityn videoiden katselukerroista tulee Suomesta. Universaali ja helposti ymmärrettävä sisältö mahdollistaa sen, että faneja on ympäri maailman.

Pingis on Pongfinityn kolmikolle rakas laji ja suuri intohimo. Menestyvä YouTube-kanava on mahdollistanut sen, että intohimosta on tullut heille myös työ. Siitä on syytä olla ylpeitä, mutta kolmikkoa ilahduttaa myös Pongfinityn laajempi vaikutus suomalaiseen ja kansainväliseen pingikseen.

– On kiva nähdä, kun hallille on tullut enemmän junioreita. Monet ovat sanoneet aloittaneensa lajin meidän videoiden takia. On hienoa, että on saanut kasvatettua lajia josta itse tykkää ja jonka parissa on viettänyt koko elämänsä, O’Connor sanoo.

Temppu, joka ei onnistunut

Pingistä itseään vastaan. Synkronoitua pingistä. Minipingistä. Jättipingistä. Pingistä krikettimailoilla. Pingistä kädet sidottuina. Pingistemppuja heikommalla kädellä. Pingistä kuudella pallolla yhtä aikaa. Trickshotteja trickshottien perään. Pongfinityn kanavalta löytyy vaikka minkälaisia taidonnäytteitä.

Onko joku sellainen temppu, joka ei onnistunut?

Kyllä vain!

– Niitä ei montaa ole, mutta yksi on. Olemme yrittäneet sitä, emmekä ole saaneet sitä tähän päivään mennessä onnistumaan, Otto Tennilä aloittaa.

– Ollaan jo vähän luovutettu sen suhteen.

Se Tennilän takaraivossa painava temppu on kolmen kynttilän sammuttaminen pingispallolla. Kynttilät on asetettu peräkkäin pingispöydän toiselle puolelle ja ne pitäisi sammuttaa yhdellä pitkällä suoralla lyönnillä.

– Yhden saa sammutettua helposti ja kaksikin... mutta kolmas ei ikinä sammunut.

– Jossain kohtaa piti vain hyväksyä, että ehkä tämä jää myöhemmäksi. Olemme vältelleet sitä vuosia, O’Connor naurahtaa.

50 tuntia työtä 5 minuutin vuoksi

Ammattimaisille sisällöntuottajille videontekoprosessi kestää huomattavasti pidempään kuin mitä parin minuutin videoksi tiivistetty lopputulos antaa ymmärtää. Pongfinityn videontekoprosessi lähtee tietysti suunnittelusta. Ideoita pallotellaan keskenään, minkä lisäksi seuraajat ehdottavat aktiivisesti aiheita.

– Meillä on sarjakonsepti, Challenge Pongfinity, jossa otetaan meidän seuraajilta haasteita. Se on kiva tapa kommunikoida yleisön kanssa, O’Connor kertoo.

Kun aihe on selvillä, seuraavat askeleet ovat kuvaus ja editointi. Pongfinityn jäsenet hoitavat myös nämä työvaiheet keskenään. Kuvaajaa tai editoijaa ei ainakaan toistaiseksi ole palkattu.

– Yhtä YouTube-videota varten kuvataan keskimäärin 6–7 tuntia. Sen jälkeen editointi, mikä vie kaikkein eniten aikaa. Viiden minuutin videon eteen on voitu tehdä 50 tuntia työtä, Rantatulkkila sanoo.

Viime kesänä Pongfinity rakensi lautan ja pelasi pingistä keskellä järveä:

Pongfinity kuvaa suurimman osan videoistaan Ruskeasuon palloiluhallissa Helsingissä. Kuvausajat valitaan sen mukaan, milloin halli on mahdollisimman tyhjillään. Mielikuvituksellisten videokonseptien toteuttaminen vaatii usein tilaa.

Rantatulkkilan, O’Connorin ja Tennilän mukaan kanssapelaajat ovat jo tottuneet Pongfinityn hullutteluun – suurimmaksi osin.

– Vähän aikaa sitten kävin hakemassa viereisestä laarista pallon massiivinen sumopainiasu päällä. Kyllähän se vähän ihmetytti, Rantatulkkila kertoo nauraen.