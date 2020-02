Entinen urheilija syyllistyi kammottavaan rikokseen – ystävä kertoo pahaenteisestä viimeisestä keskustelusta

Entinen rugbynpelaajan rikos järkyttää Australiaa.

Australian Brisbanessa tapahtui viime viikon keskiviikkona järkyttävä tragedia. 31-vuotias Hannah Clarke ja hänen kolme lastaan menehtyivät tahallaan sytytetyssä autopalossa saamiinsa vammoihin. Kuusi-, neljä- ja kolmevuotiaat lapset kuolivat heti onnettomuuspaikalla, Clarke saamiinsa vammoihin sairaalassa.

Useiden australialaismedioiden mukaan palon sytyttäjä oli Clarken aviomies, entinen rugbynpelaaja Rowan Baxter, 42. Hän pelasi 2000-luvun puolivälissä New Zealand Warriorsin rugby league -joukkueessa.

Myös Baxter kuoli tapahtumapaikalla. Kuolinsyyksi on kerrottu itseaiheutetut puukotusvammat.

Tragedian jälkeen julkisuuteen on levinnyt kylmääviä yksityiskohtia Baxterista. Hänen on kerrottu pahoinpidelleen Clarkea henkisesti ja käyttäytyneen tätä kohtaan kontrolloivasti. Poliisin on kerrottu tienneen asiasta, sillä Clarke oli tehnyt ilmoituksen Baxterin uhkaavasta käytöksestä.

Pari oli eronnut, mutta avioero ei ollut ehtinyt astua virallisesti voimaan.

Brisbane Times on haastatellut Baxterin nimettömänä pysytellyttä tuttavaa, joka tapasi Baxterin kolme päivää ennen murhia. ”John” nimellä esiintynyt tuttava kertoi, että Baxter oli ollut suunniltaan ja itkenyt, sillä Clarke oli estänyt häntä tapaamasta pariskunnan lapsia.

– Hän (Baxter) sanoi: ”Hän (Clarke) voi tehdä minulle mitä haluaa, mutta älä vie lapsiani minulta, he ovat kaikki mitä minulla on tallella, John muisteli Baxterin sanoneen.

– Viimeinen asia, jonka sanoin hänelle oli ”kaveri, älä tee mitään tyhmää”. Hän kääntyi ja lupasi, ettei tee mitään tyhmää. Minä ajattelin, että hän saattaisi ehkä vahingoittaa itseään, John kertoi.

John tapasi Baxterin sunnuntaina brisbanelaisessa ravintolassa. Keskiviikkoaamuna Baxter hyökkäsi perheensä kimppuun, kun Clarke oli viemässä Aaliyahia, Laianahia ja Treytä kouluun.

News.com.au-sivuston mukaan myös Baxterin aiemmasta avioliitosta syntynyt 22-vuotias Isaiah-poika joutui isänsä pahoinpitelemäksi. Clarken perhe on kertonut Isaiahin lähestyneen heitä tragedian jälkeen ja kertoneen isänsä käytöksestä.

– Hänen kauhistuttava vanhemmuutensa aiheutti peruuttamatonta vahinkoa minun mielenterveydelleni, Clarken veli Nathaniel luki Isaiahin lähettämän viestin australialaisessa A Current Affair -ohjelmassa.

– Jos voisin ottaa Laianahin, Aaliyahin ja Treyn paikan, tekisin niin heti, Isaiah kirjoitti.

Hannah Clarken veli Nathaniel (edessä) sunnuntaisessa muistotilaisuudessa.

Perhe kertoi, että Clarke oli ollut aluksi haluton ilmoittamaan Baxterista viranomaisille, sillä pahoinpitely ei ollut fyysistä.

– Emme nähneet sitä (pahoinpitelyä) pitkään aikaan. Jälkikäteen ajateltuna, kunpa vain olisimme nähneet ja saaneet hänet ulos aikaisemmin, Clarken isä Lloyd sanoi.

Courier Mail sai käsiinsä viestinvaihtoa, jota Clarke oli käynyt sukulaisensa kanssa sen jälkeen, kun hän oli viimein uskaltanut tehdä ilmoituksen Baxterista. Kolmen lapsen äiti kertoi elävänsä pelossa.

– Olen ok. On vaikeaa, mutta tiedän että tein oikean päätöksen. Olen vain iloinen, että pääsin pois nyt, Clarke kirjoitti.

Clarke teki ilmoituksen tapaninpäivänä 2019 sen jälkeen, kun Baxter oli kadonnut neljäksi päiväksi yhden pariskunnan lapsen kanssa.

Lähteet: CNN, 9news.com.au, Brisbane Times, news.com.au, nzherald.co.nz