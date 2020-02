Valmentaja Ahto Raska näki viime kesänä huolestuttavia merkkejä Petra Ollin painiuran tiellä: ”Kaikki ei mennyt niin kuin pitäisi”

Raskan mukaan Olli treenasi loppuun asti tosissaan ja antoi kaikkensa.

Urallaan MM-kullan, kaksi EM-kultaa ja kaikkiaan kuusi arvokisamitalia voittanut Petra Olli kertoi tiistaina lopettavansa painiuransa vain 25-vuotiaana. Ollia yli kymmenen vuotta valmentanut virolainen Ahto Raska kertoo, että kaksikko pui lopettamista yhdessä edellisenä päivänä maanantaina.

Raska ei osannut sanoa, mistä saakka Olli on harkinnut lopettamista, mutta valmentajan mukaan painijan tielle ilmaantui karikkoja jo viime kesällä.

– Lopettaminen on hänen henkilökohtainen ja harkittu päätös. Eilen (maanantaina) juteltiin, ja hän ilmoitti lopettavansa painiuran. Emme keskustelleet siitä asiasta kertaakaan aiemmin, Raska kertoi Ilta-Sanomille ja sanoi kunnioittavansa päätöstä.

– Viime vuoden kesällä oli merkkejä, että kaikki ei mene sillä tavalla miten pitäisi. Leirejä jouduttiin jättämään väliin ja tuli sairastumisia. Mutta hän treenasi tosissaan ja antoi loppuun asti kaikkensa.

Ollin uran viimeisiksi kilpailuiksi jäivät Roomassa kaksi viikkoa sitten kisatut painin EM-kisat. Olli eteni pronssiotteluun, mutta hävisi kisojen molemmat ottelunsa selvästi Azerbaidzhanin Elis Manolovalle ja Venäjän Mariia Kuznetsovalle. Kisoja edelsi Ollin yli kymmenen kuukauden kilpailutauko.

– Joulukuu meni hyvin, tammikuussa jätettiin Italian-kisa väliin ja Petra jätti leirin henkilökohtaisista syistä väliin. Ennen EM-kisoja treenasimme kaksi viikkoa täällä Kuortaneella. Kisat painittiin, tulos oli mitä oli. Hän antoi sen, mikä oli annettavaa. Reilu viikko sen jälkeen istuimme Kuortaneella alas, ja hän kertoi päättävänsä uransa, Raska valotti parivaljakon viime kuukausia.

– Hänen oma palo alkoi pikkuhiljaa sammumaan. Esimerkiksi olympialaisissa pitäisi olla kaikki kohdillaan: intohimon, kovan tahdon ja halun. Hän varmaan itse huomasi sen matkan varrella, että nämä asiat ovat pikkuhiljaa jäämässä.

”Tämä on hieno tarina”

Raska aloitti Ollin henkilökohtaisena valmentajana vuonna 2009. Ollin nimi jäi nopeasti Raskan mieleen. Lappajärven Veikkojen painija aloitti mitaleiden rohmuamisen nopeasti Raskan alaisuudessa.

– Hän osallistui sinä keväänä Ruotsissa kovatasoiseen turnaukseen, pohjoismaiden mestaruuskisoihin ja sitten kesällä ensimmäisiin kadettien EM-kisoihin, joista hän otti pronssia. Siitä asti jatkoimme yhdessä, Raska sanoo.

– Tämä on hieno tarina, jossa on ollut paljon hyviä mutta myös huonoja hetkiä. Emme olisi tehneet näin pitkää yhteistyötä, mikäli meidän yhtälö ei olisi toiminut. Se on selvää. Hän luotti minuun sataprosenttisesti, vaikka vaikeita hetkiä ja loukkaantumisia piti käsitellä. Ne kuuluvat urheiluun.

Ollin silmä muurautui umpeen Las Vegasin MM-kisoissa 2015. Tuloksena kisoista historian ensimmäinen suomalaisen naispainijan MM-mitali.

Raskan mielestä Ollin taito-ominaisuudet sekä poikkeuksellisen vahva kyky kääntää ottelut itselleen nostivat hänet maailman parhaaksi naispainijaksi asti.

– Hän voitti useita mitaleja ihan ottelun lopussa. Se on yksi harvinainen ominaisuus, jonka hän osoitti useita kertoja.

Moni suomalainen penkkiurheilija muistaa Ollin parhaiten vuoden 2016 Rion olympialaisista, jotka päättyivät kisojen mitalisuosikkeihin lukeutuneella Ollilla karmeaan pettymykseen. Kyyneleisiin murtunut Olli pieksi itseään ankarasti Ylen tv-haastattelussa. Raska ei kuitenkaan kuvaile Ollia erityisen temperamenttiseksi valmennettavaksi.

– Riossa tunteet olivat tietenkin päällimmäisinä ja siellä ne purkautuivat kokonaan. Mutta hän on tavallinen ihminen. Hän purkautuu välillä, mutta ylipäätään hän on pehmeäluonteinen. Tosi hyvä ihminen.

Suuri isku painille

Ollin lopettaminen jättää valtavan loven paitsi suomalaiselle painille myös koko Suomen joukkueelle kesällä järjestettävissä Tokion olympialaisissa. Raska povaa kuitenkin, että Olli jatkaa painin parissa tavalla tai toisella. Yksi keino on tukea tulevaisuuden huippuja Kuortaneella hiljattain perustetussa tyttöjen painikoulussa.

Olli on perustanut taustajoukkojensa kanssa Kuortaneelle nuorten valmennustiimin.

– Meillä ei ole heti huippunaispainijoita, mutta nuoria on tulossa. Hän on nyt jättänyt oman jälkensä. Kuortaneelle on luotu harjoituskeskus, ryhmät on saatu käyntiin. On tulossa uusia, lupaavia tyttöpainijoita. Vuosia täytyy odottaa, mutta olen ihan varma, että joku sieltä nousee, Painiliitossa olympiavalmentajana toimiva Raska sanoo.

– Petran junioritiimi rakennettiin hänen sponsoriensa ja managerin avustuksella. Hän tulee olemaan varmasti aktiivinen siinä jutussa. Hän tulee jatkossa antamaan takaisin urheilijoille, vaikka hänen osaltaan ura onkin päätöksessään.