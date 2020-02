Suomen painimaajoukkueen päävalmentaja Marko Yli-Hannuksela yllättyi Petra Ollin lopettamisuutisesta: ”Aika pommi”

Juuri nyt

Unkarista tavoitettu Yli-Hannuksela ei ollut tietoinen Suomen kaikkien aikojen menestyneimmän naispainijan uran päätössuunnitelmista.

Suomen kreikkalais-roomalaisen painin päävalmentaja Marko Yli-Hannuksela kertoo yllättyneensä Petran Ollin lopettamispäätöksestä.

Harjoitusleiriltä Unkarista tavoitettu Yli-Hannuksela ei ollut tietoinen Suomen kaikkien aikojen menestyneimmän naispainijan uran päätössuunnitelmista.

– Sain tiedon hetki sitten sen tultua julkisuuteen. Ensimmäiset ajatukset ovat, että onhan tämä aika pommi ja iso uutinen, Yli-Hannuksela myöntää.

Yli-Hannuksela on vakuuttunut, että päätös on syntynyt vakaan harkinnan perusteella.

– Ratkaisu on tietysti kova, kun olympialaisetkin ovat noin lähellä. Urheilija kuitenkin yleensä itse tietää, kun on aika lopettaa. Kunnioitan ehdottomasti hänen ratkaisuaan, Yli-Hannuksela korostaa.

Marko Yli-Hannukselan mukaan Olli on suomalaisen naispainin tienraivaaja.

1997 maailmanmestaruuden voittanut Yli-Hannuksela kuvaa Ollia painijana ”uniikiksi” tapaukseksi. Ilmajokisen mukaan Ollin perintö naispainin pioneerina hakee vertaistaan suomalaisessa urheilussa.

– Hän on ollut suomalaisen naispainin tienraivaaja, esimerkki, joka jättää koko lajille isot saappaat täytettäväksi. Petran ura aina kadettivuosista lähtien on ollut täynnä menestystä, joka on tullut kovan työnteon ja oikeiden valintojen kautta. Lisäksi yhteistyö valmentaja Ahto Raskan kanssa on ollut poikkeuksellisen tiivistä, Yli-Hannuksela tiivistää.