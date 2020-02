Mikä on hirviölääkärin uhriksi joutuneen lapsen kärsimysten hintalappu? USA:ssa etsitään nyt vastausta epäinhimilliseen kysymykseen

Larry Nassarin uhreille maksettavista korvauksista väännetään hyvin raadollisesti.

Amerikkalaismedia ESPN uutisoi viikonloppuna, että Yhdysvaltain voimisteluliitto on tehnyt sovitteluehdotuksen lääkäri Larry Nassarin uhreille.

Ryhmäkanteessa yli 300 ihmistä syyttää liittoa siitä, ettei se pystynyt suojaamaan nuoria naisia lääkärin hyväksikäytöltä. Nassar tuomittiin vuonna 2018 hyväksikäytöstä yli 100 vuoden vankeusrangaistukseen.

Lisäksi hän istuu 60 vuoden vankeusrangaistusta lapsipornosta.

Nassar toimi vuosien ajan Michigan Staten yliopiston ja voimisteluliiton lääkärinä. Nassarin uhreihin lukeutuivat mm. huipputelinevoimistelijat Simone Biles ja Aly Raisman.

Simone Biles ja Aly Raisman joutuivat hirviölääkärin uhreiksi.

Liitto tarjoaa sovitteluehdotuksessaan uhreille 215 miljoonaa dollaria eli 194 miljoonaa euroa. Ehdotettu korvausjärjestelmä olisi portaittainen ja korvausta maksettaisiin erilaisten kriteerien mukaan.

Keväällä 2018 Michigan State suostui maksamaan 500 miljoonan dollarin korvaukset Nassarin 333 uhrille.

Porrastetut korvaukset

ESPN:n mukaan naiset, jotka joutuivat Nassarin uhriksi olympialaisissa, MM-kisoissa tai muissa maajoukkueen tapahtumissa saisivat kukin noin 1,1 miljoonaa euroa. Tähän joukkoon kuuluisivat mm. Biles ja Raisman.

”Ei-eliitti”-voimistelijat, jotka joutuivat uhriksi voimisteluliiton alaisissa tapahtumissa saisivat hieman alle puoli miljoonaa euroa ja uhrit ”muissa kuin voimisteluliiton tiloissa” noin 152 000.

Larry Nassar istuu useaa elinkautista telkien takana.

Pienin korvaussumma tulisi niille, joiden tapaukset määriteltäisiin ”johdannaisiksi tapauksiksi”. He saisivat 82 550 dollaria eli 76 322 euroa.

Jos uhrit hyväksyvät sovitteluehdotuksen, niin he samalla suostuisivat vapauttamaan suuren joukon syyttämiään ihmisiä mistään tulevasta oikeudellisesta vastuusta tapaukseen liittyen.

Tähän kuuluvat mm. USA:n olympia- ja paralympiakomitea USOPC, entinen voimisteluliiton toimitusjohtaja Steve Penny ja entiset maajoukkuejohtajat Bela ja Martha Karolyi.

Lakimies tyrmää ehdotuksen

Yli 180 uhria edustava lakimies John Manly piti liiton sovitteluehdotusta täysin riittämättömänä osin juuri siksi, että se vapauttaisi olympiakomitean joutumasta jatkossa edesvastuuseen.

– Tehdään asia selväksi niille vanhemmille, jotka harkitsevat lapsensa laittamista voimisteluliiton alaiseen toimintaan. Mitä he sanovat on, että jos me satumme laittamaan tunnetun pedofiilin voimistelusalille hommiin ja se henkilö raiskaa lapsesi, niin sitten sinun lapsesi arvo on 82 000 dollaria, Manly sanoi ESPN:n mukaan.

Manlya suututtaa myös, että tuoreessa ehdotuksessa olympiakomitea ei joutuisi lainkaan maksumieheksi eikä kukaan työntekijä edesvastuuseen.

– Asiakkaani Rachael Denhollander kysyi, että mikä on pienen tytön arvo. Näköjään, jos sinut raiskaa maajoukkueen lääkäri, on arvosi voimisteluliiton silmissä 82 000 dollaria. Tämä on oksettavin, vastenmielisin ja alhaisin näkemys lapsista mitä saatan kuvitella.

160 muuta uhria edustava asianajaja Mick Grewal leimasi sovitteluesityksen myös mahdottomaksi.

– Olympiakomitea yrittää päästä pälkähästä tarjoamatta yhtään tietoja, ilman läpinäkyvyyttä tai vastuunkantoa. Heidän toimintansa traumatisoi asiakkaitamme yhä pahemmin, Grewal sanoi ESPN:n mukaan.