Naisten jalkapallon ja jääkiekon arvokisat eivät sisälly yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien listaan, mihin pitäisi saada muutos, kirjoittaa Juha Kanerva.

Rkp:n ahvenanmaalainen kansanedustaja Mats Löfström jätti viikko sitten kirjallisen kysymyksen, joka liittyy naisurheilun yhteiskunnalliseen merkitykseen ja arvostukseen.

”Lähes 1,5 miljoonaa tv-katsojaa näki Naisleijonien MM-finaaliottelun tv-lähetyksen huhtikuussa 2019. Kuitenkaan suomalaisen MM-tason naiskiekkoilun ei katsota olevan yhteiskunnallisesti merkittävää urheilua valtioneuvoston yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisioinnista antaman asetuksen mukaan. Sama koskee jalkapalloilua.

Yhteiskunnallisesti merkittäviin urheilulajeihin ja tapahtumiin lasketaan muun muassa miesten jalkapallon maailmanmestaruusloppukilpailut, miesten jalkapallon EM-kilpailut ja miesten jääkiekon MM-kilpailut.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että naisten mestaruuskilpailut voidaan sijoittaa tv-kanavien maksumuurien taakse, kun taas miesten maajoukkueille taataan näkyvyys kaikkien suomalaisten tv-ruuduilla, koska yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien luettelo ohjaa sitä, mitkä urheilutapahtumat on televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan näytettävä ilmaisilla tv-kanavilla. Tällä hetkellä luettelossa on vain miesten joukkueita, mikä on vanhanaikaista.”

Löfström innostui asiasta luettuaan Hufvudstadsbladetin jutun, jossa maajoukkuepelaajat Ronja Savolainen ja Linda Sällström ihmettelivät kyseisen lain muotoilua.

– Puhutaan, että naisurheilun merkityksen pitäisi kasvaa, mutta samaan aikaan meillä on laki, joka estää kehityksen jääkiekkoilija, Savolainen sanoi ja piti tilannetta epäoikeudenmukaisena.

Ranskassa pelaava Sällström nousi syksyllä naisten jalkapallomaajoukkueen kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi. Hän sanoi artikkelissa, ettei ymmärrä perusteita nykyiselle käytännölle.

– Yleisölle taataan miesten arvokisojen näkyvyys, kun naisten arvokisat voivat päätyä maksumuurin taakse.

Hän ei ymmärrä, miksi naiset jätettiin listalta pois, kun liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli lakia vuosina 2006–07.

– Millaisen signaalin tämä antaa lapsille ja nuorille, jos vain miesten lopputurnaukset mainitaan laissa ja miesten urheilutapahtumat katsotaan riittävän tärkeiksi, Sällström kysyi.

HBL tiedusteli tasa-arvoasioista vastaavan ministerin Thomas Blomqvistin (rkp) kantaa asiaan. Hänen mukaansa Suomessa on vallinnut liian pitkään kulttuuri, jossa naisten ja miesten urheilu eivät ole olleet tasa-arvoisia.

– Tämä on valitettava esimerkki vanhentuneista rakenteista. Niihin täytyy puuttua ja saada aikaan muutos, Blomqvist sanoi.

Myös tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara oli samoilla linjoilla.

– On ongelmallista, mikäli listaa laadittaessa ei ole mietitty sukupuolinäkökulmaa.

Maarianvaaran mukaan lain pitäisi edistää tasa-arvoa ja myös naisurheilua.

13 vuotta sitten opetus- ja kulttuuriministeriö olisi halunnut naisten arvokisat listalle, mutta toive ei toteutunut. Myös nykyinen urheilusta vastaava ministeri Hanna Kosonen on liputtanut naisten arvokisojen saamiseksi listalle.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalla (sd) on näytön paikka urheilun tasa-arvon edistämisessä. Jäämme odottamaan hänen vastausta edustaja Löfströmille.