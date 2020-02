Tshernobylin katastrofialueelle syntynyt Oksana Masters pelastui ja ylsi uskomattomaan – ”Haluan todistaa, mikä on todella mahdollista”

Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden laskeumasta vammautunut yhdysvaltalainen Oksana Masters on saavuttanut amerikkalaisen unelman – pitkältä takamatkalta ja äärettömän kovalla työllä.

Alku, joka ei todellakaan luvannut hyvää.

Näinkin dramaattisesti voi kuvailla yhdysvaltalaisen ammattiparaurheilijan Oksana Mastersin tarinan lähtöpistettä.

30-vuotiaan kesä- ja talviparalympiaurheilijan lajikirjo kattaa ampuma- ja maastohiihdon, soudun sekä käsipyöräilyn, ja saldo neljistä kisoista yhtä lailla vakuuttava: pronssi parisoudusta Lontoosta 2012, hopea ja pronssi maastohiihdosta Sotshista 2014, käsipyöräilyn 4. ja 5. sija Riosta 2016 sekä kaksi ampumahiihdon hopeaa ja kaksi kultaa ja pronssia maastohiihdosta Pyeongchangista toissatalvena.

Lähestyttäessä Tokion olympiakesää ja samalla Mastersin järjestyksessään viidettä paralympiarupeamaa, voidaan todeta, että juonenkäänne on ollut yhtä lailla dramaattinen. Masters iski ennalta pahalta näyttäneen kohtalon maanpintaan ja varmisti, että sinne se myös jäi.

Masters kantoi Yhdysvaltain lippua Pyeongchangin paralympialaisten päätösseremoniassa.

Tarina alkaa 1980-luvun lopulta. Tshernobylissä Neuvostoliitossa, nykyisessä Ukrainassa, kohdattiin kauhun vuodet, kun kaupungissa toimineen ydinvoimalan yksi koe meni kammottavalla tavalla pieleen huhtikuussa 1986.

Masters syntyi kolme vuotta Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Fyysisesti monivammautuneena kesäkuussa 1989 syntynyt moninkertainen paralympiamitalisti epäilee, että Tshernobylin laskeuman saastuttama ruoka voi olla yksi tekijä muutosten taustalla.

Masters on kertonut tarinastaan BBC:n laajassa artikkelissa.

Elämää 1980-luvun lopulla, Neuvostoliiton aikaisessa Ukrainassa, kuvasti vaikeat valinnat vähästä. Mastersin biologisille vanhemmille tämän syntymä tuli olemaan myös yksi niistä. Lopulta vanhemmat päättivät antaa lapsensa orpokodin huostaan. Erityistä huolenpitoa ja vaativaakin lääketieteellistä hoitoa vaativa nuori Oksana saisi näin itselleen mahdollisuuden parempaan elämään.

Jälleen, kohtalolla oli näppinsä pelissä.

Newyorkilainen, nuori yksinelävä nainen päätyi etsimään adoptiolasta Euroopasta ja tarkemmin Ukrainasta. Viisivuotiaana Mastersille näytettiin valokuvaa naisesta, joka oli lopulta päätynyt häneen.

– Hän valitsi minut lopulta täysin kuvien perusteella, Masters kertoo BBC:lle.

Mastersin kertoman mukaan nainen – jota hän kutsuu tänä päivänä äidikseen – taisteli hänestä kahden vuoden ajan. Yliopistoprofessorina New Yorkissa ja myöhemmin Kentuckyssä työskennellyt äiti saapui ukrainalaiseen orpokotiin katsomaan tulevaa lastaan. Siitä hetkestä tuolloin seitsenvuotias Masters muistaa orpokodin juuri hajonneet lämmittimet ja jäätä lattioilta raaputtaneet ihmiset.

Kuuden kilometrin kisan makuupaikalla istuma-ampumahiihtokilpailussa Pyeongchangissa helmikuussa 2018.

Ensin vasen, sitten oikea

Kaksitoista varvasta, ei peukaloita. Puuttuvia elinten osia ja jalat, joita odotti varhainen amputaatio.

Masters ehti asua kolmessa orpokodissa ennen muuttoaan Yhdysvaltoihin. Hänen vasen jalkansa amputoitiin yhdeksän vuoden iässä ja oikea 14-vuotiaana. Ura urheilijana sai kuitenkin alkunsa jo vuotta ennen toista operaatiota, kun Masters pääsi sattumalta tutustumaan soutuun.

– Kun olin vedessä, aloin tuntea uudenlaista vapautta ja kontrollia, jotka minulta oli viety monesti aiemmin. Se haastoi minua, Masters kertoo verkkosivuillaan.

Soutu vakiintui nuoren urheilijan päälajiksi, ja menestystä soutupari Rob Jonesin kanssa myös tuli. Kaksikko nappasi yhteisen olympiapronssin Lontoosta Mastersin ollessa 23-vuotias.

Kelkkahiihtäjä Oksana Masters oli mukana – ja voitti – parahiihdon maailmancupin Vuokatissa joulukuussa 2016.

Siirtymä hiihtoladuille tapahtui urheilijan kertoman mukaan luontevasti – ja myös tehokkaasti. 14 kuukauden harjoittelun jälkeen tuore maastohiihtäjä otti paikan Yhdysvaltain Sotshiin matkanneesta joukkueesta. Ja kun ampuminenkin sujui, nousi Masters nopeasti myös para-ampumahiihdossa maailman kärkinimiin.

Seuraava hurmos, ”sense of ’rush’”, löytyi kesälajeista kilpapyörän selästä, ja alunperin soudun aiheuttamien selkävaivojen kuntouttamisesta alkunsa saanut harjoittelu avasi pian uuden uran urheilijan tarinaan. Samalla käsipyöräilyn vaatima tekninen ja fyysinen harjoittelu istuivat palvelemaan talvikauden hiihtolajeja.

Mutta nyt fokus on tulevassa kesässä ja Tokiossa, jossa urheilija edustaa maataan jälleen käsipyöräilyssä. Riossa 2016 mitali jäi saamatta, joten tavoitteena on tällä kertaa vain voitto.

– Minulla on ehdottomasti paljon hampaankolossa Tokiota ajatellen, Masters kertoi BBC:llä.

”Toinen mahdollisuus”

Masters on esikuva, idoli, kuin ehtymätön inspiraation lähde osin jo tahtomattaankin.

– En haluaisi puhua siitä, että olen onnettomuuden ”tuote”, vaan ennemmin, että niinkin kamalasta asiasta noustessa kyse on ennemmin siinä miten pystyy näkemään potentiaalin ja mahdollisuuden – kuten urheilijaksi tulemisen – eikä jäädä siihen vellomaan, Masters kuvailee BBC:llä.

Paralympiaurheilija on puhunut tarinastaan, kohtaamistaan haasteista ja saavutuksistaan julkisesti ja haluaakin käyttää asemaansa paraurheilun ja erilaisten urheilijoiden tilanteesta puhumiseen.

– Teen, mitä teen, sillä haluan todistaa ihmisille, mikä on todella mahdollista, Masters painotti BBC:llä.

Masters palkittiin Laureuksen palkintogaalassa 17. helmikuuta.

Viimeisimpänä areenana tälle toimi kansainvälisesti arvostettu Laureuksen palkintoseremonia helmikuun puolivälin tienoilla. Ennenkin saavutuksistaan palkittu Masters palkittiin Laureuksen juhlagaalassa toistamiseen vuoden urheilijana, jolla on rajoite tai vamma.

Jos twiitti ei näy oikein, voit katsoa sen täältä.

– Teille pojat ja tytöt, jos näytätte erilaiselta tai luulette näyttävänne erilaiselta, älkää koskaan antako yhteiskunnan määrittää, mitä näette, kun katsotte peiliin, tai määrittää ennakkoluuloja siitä, minkä luulevat olevan mahdollista, Masters painotti voimakkaassa kiitospuheessaan.

Jos twiitti ei näy oikein, voit katsoa sen täältä.

Masters on kertonut uskovansa, että urheilijan identiteetti on ollut hänen sisimmissään aina. Urheilun ja sen tuomien mahdollisuuksien arvo hänen elämässään on ollut mittaamaton – se ”toinen mahdollisuus” –, minkä urheilija myös toi palkintoseremonian puheessaan esiin.

– Ja äidilleni, kiitos, kun pelastit minut, ja annoit minulle toisen mahdollisuuden elämään, ja kun avasit minulle oven urheilumaailmaan ja odotit, kun olin valmis menemään siitä.

Lähteet: BBC Sport, oksanamastersusa.com.