Taitoluistelun hirviövalmentaja raiskasi ja kiristi seksiä – nyt ranskalaisseuran pomo veti syytöksistä omat johtopäätöksensä

Epäilyt taitoluisteluvalmentaja Gilles Beyerin seksuaalirikoksista saivat hänen veljensä vetämään omat johtopäätöksensä.

Taitoluistelun huippuvalmentaja Gilles Beyer on parhaillaan poliisitutkinnan kohteena Ranskassa.

Viranomaiset aloittivat selvityksensä sen jälkeen, kun kaksi ex-taitoluistelijaa Sarah Abitbol ja Helene Godard paljastivat joutuneensa Beyerin raiskaamaksi vain teini-ikäisinä. Väitetyt rikokset tapahtuivat 1980- ja 1990-luvuilla.

Beyer on pyytänyt Abitbolilta julkisesti anteeksi. Hän ei tosin myöntänyt raiskausta, vaan puhui ”sopimattomasta suhteesta”.

– Minulla oli intiimi suhde hänen kanssaan. Olen tietoinen siitä, että asemani ja hänen ikänsä huomioon ottaen, tämä suhde oli sopimaton, Beyer sanoi tiedotteessaan.

Vuosikymmenten takaisten raiskauksien lisäksi Beyeriä, 62, on syytetty myös tuoreesta rikoksesta. Sabina Mahamoud kertoi Beyerin yrittäneen kiristää häneltä seksiä vuonna 2017. Beyer lupasi vastineeksi valmentaa vähävaraisen Mahamoudin tytärtä ilmaiseksi.

Beyeriä koskeneet paljastukset johtivat jo Ranskan taitoluisteluliiton pitkäaikaisen puheenjohtajan Didier Gailhaguetin eroon. Liittoa ja Gailhaguetia syytettiin siitä, että he antoivat Beyerin jatkaa työtään, vaikka liitolla oli tietoa Beyeriä koskevista syytöksistä jo 2000-luvun alussa.

Nyt eroanomuksensa on jättänyt Beyerin pariisilaisseuran Francais Volantsin puheenjohtaja Alain Beyer, joka on Gilles Beyerin isoveli. Alain Beyer vakuutti Le Parisien -lehdelle, ettei ollut tietoinen pikkuveljensä rikoksista.

– Hän on veljeni, jonka olen tuntenut 62 vuoden ajan, eli hänen syntymästään lähtien. En koskaan epäillyt mitään, Alain Beyer vakuutti.

Alain Beyer kertoi ryhtyneensä Francais Volantsin puheenjohtajaksi vuonna 2014 vapaaehtoispohjalta. Gilles Beyer oli tuolloin seuran toimitusjohtaja.

– Koska hän on myöntänyt vähintäänkin sopimattoman käytöksen, minun on mahdotonta jatkaa tehtävässäni. Olemme samaa perhettä ja meillä on sama sukunimi. On aivan ilmiselvää, että minun pitää erota, Alain Beyer sanoi.