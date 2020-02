Järkyttävä onnettomuus päättyi ilmalentoon ja liekkimereen – video: Nascar-tähti menetti autonsa hallinnan ja kilpailija rysäytti suoraan päin

Ryan Newman ei ole hengenvaarassa, mutta hänen kärsimänsä vammat ovat vakavia.

Yhdysvaltalainen Denny Hamlin uusi viime vuoden voittonsa rata-autoilun Nascar-sarjan Daytona 500 -avauskilpailussa Miamissa. Hamlinin sijaan huomio kääntyi kuitenkin hänen maanmieheensä Ryan Newmaniin, joka joutui kisan päätöskierroksella rajuun onnettomuuteen.

Newman johti kilpailua viimeisellä kierroksella, kunnes menetti autonsa hallinnan. Newmanin auto törmäsi ratavalliin ja kierähti katolleen. Corey LaJoie ei pystynyt väistämään vaan ajoi täydellä vauhdilla päin Newmanin autoa.

Täysin romuttunut menopeli liukui maaliviivan yli kipinöiden saattelemana. Kun auto pysähtyi, se alkoi palaa. Moni tuskin jäi miettimään sitä, että liekkien keskelläkin Newman ylitti maaliviivan neljäntenä.

Pelastustyöntekijät joutuivat urakoimaan pitkään, kunnes he saivat Newmanin pelastettua autostaan. Katollaan ollut menopeli piti kääntää ensin oikein päin ennen kuin Newman voitiin irrottaa turvavöistä.

42-vuotias kuljettaja kiidätettiin sairaalaan. 20 vuotta Nascarissa ajanut Newman kärsi vakavia vammoja, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Tietoa Newmanin tilasta jouduttiin odottamaan kaksi tuntia.

– Positiivisten uutisten saaminen on suuri helpotus, sanoi Fordin autourheiluyksikön pomo Mark Rushbrook ESPN:n mukaan.

Nascar-sarjan pääluokassa on viimeksi sattunut kuolemaan johtanut onnettomuus vuonna 2001. Legendaarinen Dale Earnhardt kuoli Daytonassa vuonna 2001 sattuneen turman jälkeen. Sittemmin Nascar-ajokkien turvallisuutta on pyritty kehittämään entisestään.

Newman kuuluu siihen joukkoon, joka on kritisoinut turvallisuuden eteen tehtyjä muutoksia liian vähäisiksi. Hänen mukaansa Nascar-autot lähtevät yhä liian herkästi irti radan pinnasta. Newmanille itselleen on sattunut kaksi kolaria, joissa auto on pyörinyt katollaan. Konkarikuski on kertaalleen saanut sakot liian kovasta kritiikistään.

Newman voitti Daytona 500:n vuonna 2008.