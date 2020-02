Kommentti: Luistelukohu tiivistyy – amatöörihallitus linjaa suomalaisen urheilun tulikuumaa ennakkopäätöstä

Urheilun mannerlaatat siirtyvät myrskyisästi, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Urheilumaailmassa kuohuu nyt ennenäkemättömällä tavalla.

Taitoluisteluliitto on sotkeutunut erittäin hankalaan sotkuun yhden muodostelmaluistelujoukkueen valmentajan väitetyn epäasiallisen käytöksen takia.

Samaan aikaan Suomen urheilun eettinen keskus Suek julkaisi Luisteluliiton tilaaman kiusaamis- ja häirintäselvityksen, jonka tulokset ovat murhaavaa luettavaa: melkein puolet pika- ja rullaluistelun sekä roller derbyn aktiiveista, urheilijoista ja valmentajista, on joko havainnut tai kokenut kiusaamista, epäasiallista käytöstä tai seksuaalista häirintää viime vuosien aikana.

Jäällä on pahasti hiekkaa, mutta pelkästään hyvin ei mene muuallakaan.

Tenniksessä on tutkittu hyväksikäyttöä. Urheilulehti paljasti joukkuevoimistelun piiristä hyvin kyseenalaisia valmennusmetodeja syksyllä 2018 jutulla, joka käynnisti Voimisteluliitossa sekä kurinpitomenettelyn että myöhemmin merkittävät sääntömuutokset.

On puhuttu nuorten urheilijoiden syömishäiriöistä, hirviövalmentajista, psyykkisistä ongelmista ja yleisestä pahasta olosta urheilussa – jonka pitäisi olla positiivinen hyvän olon leikkikenttä.

Mikä urheilumaailmaa vaivaa?

Kohujen perusteella urheilumaailma on pahasti viallinen. Sairaita valmennusmetodeja, sairaita nuoria urheilijoita, sairaita kokemuksia. Meneekö urheilussa enää kenelläkään hyvin?

Jopa NHL:ssä käynnistyi yhden sortin Me Too -liike, jossa aikuiset pelaajat ryhtyivät paljastamaan valmentajiensa kyseenalaisia metodeja.

On löydetty sekä syyllisiä että syyttömiä, uhreja ja hyväksikäyttäjiä, mutta vielä ei ole löydetty syytä, miksi urheilumaailma on kenties historiansa suurimmassa murroksessa.

Mannerlaatat ovat nyt liikkeessä, mutta on vaikea hahmottaa mitkä motiivit työntävät laattoja törmäyskurssille.

Uniikki ennakkotapaus

Muodostelmaluistelujoukkuevalmentaja Mirjami Penttisen tapaus on hyvin uniikki suomalaisen urheilun historiassa ja pelkästään siksi tärkeä ennakkotapaus.

Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio on esiintynyt hyvin vaitonaisesti.

Valmentajaan kohdistunut tutkinta lähti liikkeelle joidenkin luistelijoiden kerrottua kokemastaan kohtelusta anonyymisti Suekille, joka käynnisti ilmiantojen perusteella oman tutkimuksensa.

Suekin tutkimuksen pohjalta Taitoluisteluliiton kurinpitoelin käynnisti prosessinsa. Samaan aikaan Ylen urheilutoimitus teki omaa selvitystään, jonka se julkaisi samalla hetkellä, kun liitto kertoi kurinpitopäätöksen: maksimipituinen vuoden kilpailukielto valmentajalle.

Vuoden urheilukohu oli valmis. Valmentaja oli liiton kurinpitoselvityksen ja Ylen raportin mukaan alistanut ja nöyryyttänyt urheilijoita suorastaan brutaalilla tavalla. Koska kilpailukielto ei koske harjoitustapahtumia tai muita kuin liiton alaisia kilpailuja, seuran hallitus päätti hetken paineessa marinoituaan hyllyttää valmentajan eli irrottaa arkivalmennuksesta.

Sen jälkeen asiassa tapahtuneet käänteet ovat vaikeampia ymmärtää kuin luistelijan tehdä neloishyppy.

Kohun kaksi päinvastaista tarinaa

Kilpailukiellon saaneen valmentajan seura repesi kahtia. Osa vanhemmista ja luistelijoista tuki rangaistua valmentajaa, osa vastusti. Myöhemmin seuran hallitus vaihtui kiihkeässä kokouksessa, jossa uudeksi hallitukseksi nousi hyllytetyn valmentajan bunkkerissa vahvasti seisova luisteluvanhempien koalitio.

Mirjami Penttinen sai kilpailukiellon toimintatapojensa vuoksi.

Ilta-Sanomille tästä episodista on kerrottu kahta yhtä uskottavaa, mutta täysin toisensa kumoavaa tarinaa: toisessa päähenkilönä on julmia keinoja käyttävä valmentaja, joka on psykologisia pelejä pelaten ottanut koko seuran haltuunsa kuin uskonlahkon - ja toisessa tarinassa on joukko fiksuja, lajiin intohimoisesti suhtautuvia vanhempia ja luistelijoita, jotka eivät tunnista kerrotusta mitään.

On kuin joukko ihmisiä seisoisi bussipysäkillä, ja toisten mielestä sataa kuin saavista ja toisten mielestä on mitä kaunein kesäkeli, onhan tammikuu.

Kun sekä Taitoluisteluliitto että seuran vanha ja uusi hallitus ovat olleet julkisuuteen käytännössä mykkiä, mielikuvaa on pitänyt yrittää muodostaa keskenään hyvin ristiriitaisista nimettömistä lausunnoista, joita tihkuu milloin mistäkin.

Urheilussa ollaan siirtymässä populistisen politiikan ydinalueelle: ei sillä ole väliä, miten asiat ovat, vaan sillä miten ne koetaan. Kokemus kiusaamisesta esimerkiksi on hyvin subjektiivinen. Joku saattaa kokea tismalleen saman lauseen tai teon kannustamisena ja joku toinen alistamisena.

Ja kun henkilökohtaisen kokemuksen asioista aletaan käydä oikeutta, on ymmärrettävästi hyvin hankala päästä objektiivisen totuuden piiriin semminkin, kun totuutta kerrotaan niin vastakkaisista näkökulmista.

Vanhemmat – uudet vallankäyttäjät

Oma lukunsa urheilun uutena vahvana äänenä ovat vanhemmat. Vanhemmuuden rooli lasten ja nuorten urheilussa on viime vuosikymmeninä muuttunut kaikista radikaaleimmin. Jos ennen oltiin ulkokaarella kannustamassa ja innokkaimmat vanhemmat ehkä valmentamassa, huoltamassa ja joukkuetta johtamassa, on heillä tänä päivänä, lajista riippumatta, ratkaiseva rooli harrastuksen rahoittamisessa.

Vanhemmuus ei ole enää vain fanittamista vaan ennen muuta maksamista. Tavoitteellisesti urheilevan nuoren kausikulut ovat lajista riippumatta 20 viime vuoden aikana lähes tuplaantuneet, ja suurissa lajeissa on aivan yleistä maksaa sivukuluineen kymppitonni vuodessa.

Harrastamisen kalleus on oli yksi suurimmista 2010-luvun keskustelunaiheista eikä ongelma ole katoamassa mihinkään, mutta sen sijaan, että vain tuskailtaisiin urheiluharrastamisen hinnoista, voitaisiin syvällisemmin pohtia, miten vanhemmuuden roolinmuutos kannustajasta rahoittajaksi on keikauttanut urheilukentän valtasuhteita.

Vanhemmat maksavat merkittävän pääosan kaikesta suomalaisen urheilun ruohonjuuritason toiminnasta, paljon enemmän kuin Veikkaus, valtio tai lajiliitot. Jos AKT:n lakko voi pysäyttää Suomen, vanhempien lakko pysäyttäisi suomalaisen urheilun, mutta vasta aivan viime vuosina vanhemmat ovat myös alkaneet käyttää omistajan ääntä.

Uusi, parempi vai huonompi hallitus?

Jos kysymys ei olisi niin vakavasta ja tärkeästä asiasta, olisi melkein huvittavaa kommentoida mainitun muodostelmaluistelujoukkueen seuran hallituskahinoista.

Hallituksen vaihdossa oli kaikessa lyhykäisyydessään kyse siitä, että hyllytetyn valmentajan puolella olevat vanhemmat suorittivat seurassa vallankaappauksen syrjäyttäen ne vanhemmat, jotka suhtautuivat hyllytettyyn valmentajaan skeptisesti.

HSK:n Team Unique muodostelmaluistelun SM-kisoissa vuonna 2018.

Ja nyt uusi joukko vanhempia eli lystin maksajia on keskeisessä roolissa määrittelemässä yhtä historian vaikeinta suomalaisen urheilun episodia.

Miten uusi hallitus on taitavampi, valveutuneempi tai asiantuntevampi arvioimaan hyllytetyn valmentajan asemaa tai tekemään kattojärjestön vaatimia lisäselvityksiä kuin edellinen?

Eli onko nyt ulkona sadesää vai aurinkoinen keli?

Uusi hallitus haluaisi rauhoittaa muodostelmaluistelujoukkueen tilanteen ennen kauden päätavoitetta MM-kisoja. Se oli yksi tärkeä motiivi seuran valtaamiseen. Moni haluaisi menestysvalmentajan takaisin töihin, että joukkue voisi menestyä.

Ilmassa on ajatus, että mitä se tämän kauden joukkueelle ja nykyisten aktiiviluistelijoiden haaveille kuuluu, jos joku on joskus joutunut huutoringin keskelle tai jotakuta toista on kehotettu tappamaan itsensä?

On myös sellaista ajattelua, että keinoista tai taannoisista tapahtumista viis, tämän luistelusesongin menestys on tärkein. MM-kisat luistellaan Lake Placidissa Yhdysvalloissa huhtikuun alussa.

Kyseinen joukkue kuuluu siihen noin viiden ryhmän nippuun, jonka kesken MM-mitalit on jaettu lajin historian ajan.

Tunteet sivuun – nyt tehdään historiallista päätöstä

Episodissa puhutaan myös todella merkityksellisistä asioista: valmentajan mahdollisuuksista harjoittaa ammattiaan koskaan missään. Jopa urheiluministeri Hanna Kosonen (kesk) ehti sanomaan, uutisten perusteella, ettei valmentaja voi toimia enää missään.

Puhutaan myös ilmeisen kaltoin kohdelluista entisistä luistelijoista, joista joillakin on kestänyt vuosia selvitä traumoistaan.

Puhutaan todella vakavista ja tärkeistä asioista, joiden selvittely edellyttää kylmäpäisyyttä, objektiivisuutta ja raakaa tietoa ilman tunnetta.

Suek, jota voidaan pitää vähintään kohtuullisen objektiivisena tahona, on selvityksensä tehnyt. Se antoi kylmän kuvan valmentajan metodeista. Taitoluisteluliitto käytti satojatuhansia huippulakimiehiin tehdessään omaa kurinpitopäätöstään, joka ei sekään syntynyt kevyin perustein. Päätös oli kovin mahdollinen sääntöjen sallima, mutta vuoden kilpailukielto ei estä valmentajaa valmentamasta joukkuettaan harjoituksissa.

Sen estää edellisen hallituksen määräämä hyllytys, jonka uusi hallitus voi perua. Se on ilmeisesti uuden hallituksen suurin motiivi vallankaappaukselle.

Luistelijoiden vanhemmista koostuva hallitus on sekavan vyyhdin ainoa selkeä amatööritoimija, ja vanhemmat luonnollisesti vähiten objektiivisia.

Juuri nyt tämä porukka hyvin pitkälle päättää, mikä on hyllytetyn valmentajan asema. Kilpailukiellon voi perua vain Urheilun oikeusturvalautakunta, jonne valmentaja on asiansa vienyt, mutta seuran hallitus voi rehabilioida hänet arjessa, palauttaa hänet jäälle valmentamaan MM-kisoihin kuumeisesti valmistautuvaa joukkuetta.

Se olisi melkoinen käänne suomalaisen urheilun historiassa, sillä amatöörihallituksen tekemä valmentajan hyllytyksen peruminen käytännössä kiistäisi Suekin ja liiton kurinpitolautakunnan päätöksen.

Toisaalta vanhemmilla on rahoittajina omistajan ääni.