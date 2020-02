Suomalaisen urheilun uusi superpari! Emmi Peltonen ja Eero Markkanen hempeissä yhteiskuvissa

Emmi Peltonen ja Eero Markkanen näyttävät viihtyvän yhdessä.

Taitoluistelija Emmi Peltonen, 20, ja jalkapalloilija Eero Markkanen, 28, viettävät ystävänpäivää yhdessä.

Parin suhteesta on huhuiltu viime aikoina. Nyt asiaan saatiin melkoinen varmistus, kun molemmat julkaisivat hempeät yhteiskuvat omilla Instagram-tileillään.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Huuhkajissakin esiintynyt Markkanen teki äskettäin sopimuksen Veikkausliigaan nousseen FC Hakan kanssa. Sitä ennen Markkanen pelasi Indonesian pääsarjassa PSM Makassarissa.

Markkanen on pelannut urallaan myös Real Madridin kakkosjoukkueessa ja useissa eurooppalaisissa pääsarjajoukkueissa.

Markkanen on todellista urheilijasukua. Hänen isänsä Pekka Markkanen on entinen koripallon maajoukkuemies ja pikkuveljensä Lauri Markkanen on Chicago Bullsin NBA-tähti.

Emmi Peltonen on taitoluistelun kolminkertainen Suomen mestari vuosilta 2017, 2018 ja 2020.

Peltonen on myös moninkertainen arvokisakävijä. Hänen paras arvokisasaavutuksensa on EM-kisoista saavutettu viides sija tammikuulta 2020. Peltonen edusti Suomea Pyeongchangin olympialaisissa vuonna 2018. Siellä hän sijoittui 20:nneksi.

Peltonen on legendaarisen jääkiekkoilijan, nykyisen valmentajan Ville Peltosen tytär.

Aiemmin Peltonen liitettiin Pohjois-Amerikassa kiekkoilevaan Kristian Vesalaiseen.