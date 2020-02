Ennätykset paukkuivat taas – snowcrossin SM-kisa on nyt Euroopan suurin!

Moottorikelkkailun snowcrossin kauden kolmanteen SM-kisaviikonloppuun Tornioon on ilmoittautunut ennätysmäärä kuljettajia.

Torniossa Laivakankaan raviradalla ajetaan lauantaina ja sunnuntaina 15.-16. helmikuuta 2020 kauden SM-sarjan neljäs ja viides osakilpailu. Kaikki sarjat huomioiden viikonloppuun on ilmoittautunut 215 kuljettajaa.

– Torniossa ajetaan Euroopan suurin snowcross-kilpailu kuljettajamäärillä mitattuna. Luku on samalla Suomen ennätys ja myös Pohjoismaiden tasolla omaa luokkaansa, SM-sarjan promoottori Pauli Kauppinen kertoi.

Kolmen osakilpailun jälkeen Pro Lite -luokan SM-sarjaa johtaa viikonlopun isäntäseuraa Polar Cross Moottorikerhoa edustava Miika Lammi. Hän voitti viikko sitten lauantain osakilpailun Kemijärvellä ja sijoittui sunnuntainakin seitsemänneksi, vaikka hänen olkapäänsä muljahti sijoiltaan kesken matkan ylipitkässä hypyssä. Lammi runnoi olkapäänsä itse paikalleen ja ajoi maaliin asti.

– Lähden kotikisaan hyvillä mielin, vaikka ne ovat ”ruukanneet” mennä miten sattuu. Viime vuonna johdin SM-sarjaa luokassa Junior 14-16 ennen kotikisaa, mutta kisa meni kaatuillessa.

– Toivottavasti tänä vuonna pysyn pystyssä ja saan pidettyä olkapään paikoillaan. Kyllähän se SM-kulta mielessä ajan ja mikään muu sijoitus ei viikonloppuna kelpaa kuin voitto, Lammi sanoi SM-sarjan tiedotteessa.

Pro Litessa kakkosena ennen viikonloppua on Team Barbendersin Aleksi Rehu ja kolmantena on Norjan Emil Mikalsen.

Snowcrossin pääluokassa eli Prossa SM-sarjan kärjessä on Team Keskiahon Joonas Keskiaho. Team Loukko.comin Mikko Osmo on toisena ja Hietalahti Racing Teamin Jarno Hietalahti on kolmantena.

Lauantaina Torniossa ajetaan jo aamupäivästä lähtien, mutta tunnelma tiivistyy, kun iltapäivällä alkaa taistelu kolmessa SM-luokassa: Pro, Pro Lite ja Junior 14-16. Ensimmäiset alkuerät käynnistyvät kello 16:05 ja finaalit ovat vuorossa kello 19:00 alkaen.

Sunnuntaina ovat vuorossa Pron ja Pro Liten viidennet SM-osakilpailut iltapäivällä. Ensimmäiset alkuerät käynnistyvät kello 15:15 ja finaalit ovat vuorossa kello 17:15 alkaen.

ISTV näyttää suorat lähetykset pääluokkien kisoista molempina kisapäivinä.