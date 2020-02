Pikaluistelulegenda Pekka Koskela pitää Suekin selvityksen paljastamaa kiusaamista ja häirintää erittäin tuomittavana.

Pitkän ja menestyksekkään uran tehnyt entinen pikaluistelija Pekka Koskela, 37, hämmästyi kuullessaan, miten yleistä kiusaaminen ja häirintä on hänen lajissaan.

Suekin torstaina julkaiseman selvityksen mukaan peräti 48 prosenttia pikaluistelussa toimivista, kyselyyn vastanneista urheilijoista ja valmentajista, on kokenut tai havainnut kiusaamista lajissaan. Seksuaalista tai sukupuolista häirintää oli havainnut tai kokenut 14 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kyselyyn vastasi 64 pikaluistelun nykyistä tai entistä urheilijaa tai valmentajaa.

– Tämä on iso juttu. Kaikenlainen kiusaaminen on todella tuomittavaa. On täysin eri asia valmentaa vaativasti kuin kiusata. Nämä asiat menevät valitettavasti joillain sekaisin, Koskela sanoo.

Useita arvokisamitaleja kahminut ja maailmanennätyksenkin (1000 metriä 2007) urallaan tehnyt Koskela kertoo, että kiusaamista ja häirintää tapahtui jossain määrin jo hänen aikanaan.

– Eettisiin asioihin olisi pitänyt puuttua tiukemmin jo noin 15 vuotta sitten. Tunnistan lajista epätasa-arvoa, sivistymätöntä toimintaa ja muuta sellaista. Ei se yleistä tai jatkuvaa ollut, mutta yksittäistapauksia oli.

Koskelan mukaan hänen aikoinaan havaitsemansa kiusaamis- ja häirintätapaukset olivat pääosin asteikon lievästä päästä.

– Mutta fyysistäkin häirintää, kuten toisen henkilökohtaiselle alueelle tunkeutumista, tapahtui.

”Ihmisarvo keskiöön”

Uransa vuonna 2018 päättäneen Koskelan mielestä valmentamisen eettisistä ulottuvuuksista on tärkeää keskustella.

– Ihmisarvon täytyy olla aina urheilun keskiössä. Vallitsevassa valmentajakeskustelussa ollaan oikean asian äärellä.

Pekka Koskela päätti menestyksekkään uransa vuonna 2018.

Koskelan mukaan valmennuskulttuuri on nyt murroksessa.

– Perushyvinvointi täytyy yhdistää tavoitteelliseen urheiluun. Jos virheen tekeminen ei ole hyväksyttävää, tai virheen jälkeen aletaan nimittelemään tai harrastamaan muuta epäarvokasta toimintaa, valmentaja on epäonnistunut työssään.

– Haluan kuitenkin myös muistuttaa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana pikaluistelussa on tehty hyvää ja arvokasta työtä.

Suekin projektitutkijan Miika Kyllösen tekemä kysely kohdistui pikaluistelun lisäksi myös roller derbyn ja rullaluistelun lajiväelle. Koko tutkimuksen vastaajista peräti 48 prosenttia oli kokenut tai havainnut kiusaamista urheilu- tai valmennusuransa aikana.

Lisäksi 24 prosenttia oli kokenut tai havainnut seksuaalista tai sukupuolista häirintää.