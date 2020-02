Suomalaisesta urheilusta paljastui uusi häirintäskandaali – karmeita paljastuksia urheilijoilta: ”Hän kosketteli alapäätäni ilman lupaa”

Kerro asiasta luotettavalle henkilölle. Sinulla on kertomiseen täysi oikeus, vaikka häirintätapauksessa tekijä on voinut vaatia sinulta salaisuuden säilyttämistä.

Voit ottaa yhteyttä Et ole yksin -palveluun, josta saat apua nimettömästi. Palvelu on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke. Soita ma–ti klo 14–17.30 puh. 0800 144 644. Chattaa ke–to klo 14–17.30. Voit ottaa nimettömästi yhteyttä ma–pe klo 14–20 ja la su 17–20 Lasten ja nuorten puhelimeen puh. 116 111 tai chattiin ma–ke klo 17–20.

Sinulla on oikeus tulla kuulluksi ja autetuksi, vaikka tekijä on voinut sanoa, ettei sinua kukaan usko. Säilytä toivo ja luottamus tulevaan. Ikävistä kokemuksista on lupa ja mahdollisuus toipua.