Taitoluistelutähti teki karmean paljastuksen teinivuosiltaan: valmentaja raiskasi vuosien ajan – skandaali päätti urheilupomon uran

Moninkertaisen arvokisamitalistin Sarah Abitbolin kirjapaljastukset johtivat Ranskan taitoluisteluliiton puheenjohtajan eroon.

Pariluistelun MM-pronssia vuonna 2000 voittanut Sarah Abitbol julkaisi hiljattain omaelämäkertateoksen Un si long silence (Niin pitkä hiljaisuus), jonka paljastukset ravistelevat Ranskaa.

Abitbol, 44, kertoo kirjassa joutuneensa toistuvasti valmentajansa Gilles Beyerin raiskaamaksi. Seksuaalinen väkivalta alkoi vuonna 1990, jolloin Abitbol oli vain 15-vuotias. Luistelijan mukaan Beyer jatkoi rikoksiaan kolme vuotta.

– Yksikään mies ei ollut koskettanut minua ennen häntä, Abitbol kertoi L’Obs lehden haastattelussa.

Beyer, 62, julkaisi tiedotteen, jossa hän pyysi ”vilpittömästi anteeksi”. Beyer ei myöntänyt raiskausta, vaan kuvaili suhteen olleen ”intiimi” ja ”sopimaton”.

BBC:n mukaan Abitbolin paljastusten jälkeen kolme luistelijaa on syyttänyt Beyeriä ja kahta muuta valmentajaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksista. Luistelijat olivat tekojen aikaan alaikäisiä.

Ranskan poliisi on aloittanut asiassa tutkinnan, uutisoi The Guardian. Skandaali pakotti taitoluisteluliiton pitkäaikaisen puheenjohtajan Didier Gailhaguetin eroamaan tehtävästään. Gailhaguet’n lisäksi neljä muuta liiton hallituksen jäsentä on eronnut.

Gailhaguetia syytettiin siitä, että hän antoi Beyerin jatkaa liiton tehtävissä vuoteen 2018 saakka, vaikka jo 17 vuotta aikaisemmin oli julkaistu raportti, jossa valmentajaa syytettiin ”vakavista rikkeistä” nuoria luistelijoita kohtaan.

Aluksi Gailhauget kieltäytyi eroamasta, mutta lopulta paine kasvoi liian kovaksi. Puheenjohtajan eroa vaati muun muassa Ranskan urheiluministeri Roxana Maracineanu.

Ranskan taitoluisteluliiton puheenjohtaja Didier Gailhaguet erosi tehtävästään, mutta valitti tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti.