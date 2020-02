Suomen joukkue onnistui ”mahdottomassa tehtävässä” – kaksinkertainen MM-voittaja kertoo, mistä menestys kumpuaa

Vaikeaa on urheilukentillä – vai onko sittenkään? Suomesta on jalostunut hieno joukkueurheilumaa.

Kaihoisasti katsoo moni menneeseen, kun haikailee urheilumenestyksen perään.

Toki, ei 2010-luku täysin synkkä ole ollut – vaikka kaukana tuntuvat olevan esimerkiksi Janne Ahosen, Tero Pitkäsen, Kimi Räikkösen, Hanna-Mari Seppälän, Minna Kaupin tai Kiira Korven urheilulliset uroteot.

On Suomessa edelleenkin loistavia yksilöurheilijoita, mainittakoon vaikka uusia SE-aikoja halkovista aiturinaisista Nooralotta Neziri sekä hiihtolajeista mitaleja eri tasoilla kuitanneet Kaisa Mäkäräinen ja Iivo Niskanen.

Kultajuhlia on kuitenkin onneksi saatu viettää. Vuosien saatossa Suomesta on nimittäin jalostunut oikein varteenotettava joukkueurheilumaa!

Mitä on tapahtunut?

– Menestys vaatii paljon työtä. Harjoittelu on rankkaa, ja jos sen tekee yksin, ei ole ketään kenen kanssa jakaa kokemuksia ja yhteistä matkaa, cheerleadaaja Rosanna Toivonen toteaa.

Toivosella on meriittejä sanoa. Hän oli mukana vuonna 2018, kun Suomen naisten joukkue onnistui vielä tuolloin mahdottomassa ja vei lajin maailmanmestaruuden sen suvereenilta hallitsijalta Yhdysvalloilta.

Eikä huuma ole laantunut: Suomi uusi kultansa viime vuonna ja on näin ollen cheer-sarjan kaksinkertainen puolustava maailmanmestari.

Cheerleadingin MM-joukkue palasi Suomeen huhtikuun lopussa viime keväänä kultamitalit kaulassa.

Rosanna Toivonen (vas.), Anna-Kaisa Lukkari ja Emmi Reenkola olivat mukana voittoisassa joukkueessa 2019.

Tuplakulta kiiltää siis sanojen painona. Mikä joukkueurheiluinnon taustalla Toivosen mielestä on?

– Joukkue tekee huonoistakin päivistä parempia, ja se voi olla monille ensimmäinen yhteisö, johon kuulua perheen ulkopuolella. Samalla niissä syntyy hyvää keskinäistä kilpailua – kun kaveri kehittyy, haluaa itsekin kehittyä, Toivonen kuvailee, ja lisää:

– Nykypäivänä olemme paljon yhdessä, mutta myös hyvin eristäytyneitä sosiaalisen median ja teknologian myötä. Joukkueurheilu antaa mahdollisuuden kohdata ihmisiä ”todellisuudessa” eikä vain puhelimen välityksellä.

Susijengin katsomossa riitti tunnelmaa Suomi-Venäjä -ottelussa marraskuussa 2018.

Suomen naiset voittivat viime vuonna kultaa cheerleadingissa.

Hieno suomalainen urheilumuisto tulee mieleen vuoden 2014 koripallon MM-kisoista, jonne matkasi tuhansia Susijengin kannattajia. Sen ja monen muun joukkueen luoma urheiluhuuma on ollut edesauttamassa nuorten innokasta siirtymistä eri joukkuelajeihin.

Suomen Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalon mukaan käsillä olevan joukkueurheilumenestyksen kasvun taustalla vaikuttaa laajempi kulttuurillinen muutos.

– Uskon, että nykyään korostuu enemmän sellainen yhteisöllisyys. Yhdessä tekeminen ja kokeminen on sitä, mikä joukkuelajeissa kiehtoo.

Riikka Taivassalo juhli kultajoukkueen mukana viime kevään cheerleadingin MM-kisojen jälkeen.

Taivassalo kommentoi myös aiemmin, että yksi merkittävimmistä tekijöistä cheerleadingin nousussa yhdeksi lajin mahtimaista löytyy suomalaisesta yhdystoiminnasta ja lajin varhaisesta eriytymisestä. Laji on kasvanut, juniori- ja seuratyö toimivat ja kilpailumahdollisuuksia tarjotaan laajasti.

– Meillä on pitkä historia siinä, että arvokisoihin on lähetetty joukkue joka sarjaan. Lapsille ja nuorille on näin tarjottu kovia kilpailumahdollisuuksia, mikä on taas motivoinut pienestä pitäen pyrkimään huipulle. Esimerkiksi Ruotsi ei välttämättä edelleenkään lähetä joukkuetta kaikkiin sarjoihin, Taivassalo totesi IS:lle viime toukokuussa.

Oi Suomi on!

Näin huusi lähes koko penkkiurheilukansa viime syksynä, kun sukupolvien haave vihdoin toteutui: miesten jalkapallomaajoukkue sinetöi pitkän odotuksen päätteeksi ensimmäisen EM-kisapaikkansa. Suomen naisten maajoukkue on pelannut jo kolmissa EM-kisoissa.

Suomen Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen korostaa lajimenestyksen taustalla seurojen työtä ja pelaajien laadukasta arkea.

– Sellainen perustason arjen tekeminen menee koko ajan parempaan suuntaan. Ja seuroissa pelaajat myös kehittyvät, ei maajoukkueissa. Maajoukkue on tavallaan peili, sen kautta voidaan nähdä, mitä siellä arjessa on tehty. Ja siellä asioita tehdään siis paljon paremmin monella eri osa-alueella, Miettinen kuvailee.

– Jalkapallo on lisäksi omalla tavallaan kansainvälinen kieli, jolla on todella tärkeä rooli esimerkiksi maahanmuuttajien integroimisessa yhteiskuntaan. Itsekin Ruotsissa nuorena pelatessani sain kokea tämän, pääsin pelin kautta menoon mukaan ja opin kielenkin siinä samalla, hän jatkaa.

Riemu kisapaikasta sai lähes koko Töölön yleisön ryntäämään Suomi–Liechtenstein-ottelun jälkeen kentälle.

Jääkiekon miesten maajuoukkue juhli MM-kultaa Tampereella 29. toukokuuta.

Joukkueurheilun kasvaneen suosion taustalla Miettinen korostaa Taivassalon tavoin laajempaa yhteiskunnallista arvomuutosta.

– Laajemminkin ajatellen muutos on selkeä – yhdessä tekeminen, kokeminen ja eläminen, ylipäätänsä yhteenkuuluvuus ovat tärkeitä yhteiskunnallisia arvoja ja perustarpeita.

– Ja joukkueurheilulajit nähdään niin, että ne kehittävät paljon monia urheilussa ja muussakin elämässäkin elämässä tarvittavia taitoja, kuten sosiaalisia taitoja, jotka ovat tärkeitä myös esimerkiksi työelämässä. Monet vanhemmat vievät mielellään lapsia nykyään joukkuelajeihin ihan näistäkin syistä.

Helmarit juhli maalia EM-karsintaottelussa Kyrposta vastaan marraksuussa.

Suomalaisen maajoukkuetason jalkapallon menestys ei toki ole yksin Huuhkajien näköinen. Naisten maajoukkue Helmarit selvitti tiensä ensimmäiseen EM-kisoihinsa vuonna 2005 sijoittuen jaetulle kolmannelle sijalle. Vuoden 2009 EM-kisat järjestettiin Suomessa, joissa maajoukkue oli myös mukana, ja lisäksi joukkue oli mukana vuoden 2013 Ruotsin EM-kisoissa. Seuraavat naisten EM-kisat järjestetään Englannissa kesällä 2021.

Jutussa ei toki ole huomioitu parilajeja tai yksilölajeja, joissa kilpailumuotona voi olla pari- tai pienjoukkuelähtöjä, kuten hiihdon sprinttejä tai yhdistetyn ja ampumahiihdon tai suunnistuksen joukkuestartteja.