Perutaanko Tokion olympialaiset? Kisajärjestäjät toppuuttelevat: ”Pelko leviää virusta nopeammin”

Kiinan Wuhanista leviämään lähtenyt koronavirus on otettu olympiaviranomaisten taholta vakavasti. Virus on johtanut yli 560 ihmisen kuolemaan ja jopa 28 000 tartuntaan.

Koronavirus on laittanut monen urheilulajin kilpailukalenteria uusiksi.

Viime viikolla julkaistiin tieto, että muun muassa yleisurheilun halli-MM-kisat Kiinan Nanjingissa siirrettiin viruksen vuoksi tulevalta maaliskuulta vuoden 2021 keväälle. Lisäksi Kiinassa järjestettävän Shanghain F1-osakilpailun – joka on tarkoitus ajaa 19. huhtikuuta – kohtalo oli vielä torstaina vaakalaudalla. Kiinan urheiluviranomaiset ovat myös tiedottaneet tauottavansa kaikki maan jalkapallosarjat toistaiseksi.

Lisäksi on peruttu tai siirretty toisaalle myös muun muassa alppihiihdon miesten maailmancupin kilpailu, maantiepyöräilyn Hainanin ympäriajo, yleisurheilun Aasian hallimestaruuskilpailut, koripallon naisten olympiakarsintaturnaus, tenniksen Fed-cupin turnaus ja nyrkkeilyn olympiakarsintaturnaus.

Keskustelua on herättänyt viime päivinä laajalti myös Tokion kesäolympialaisten kohtalo. Järjestyksessään 32. kesäolympialaisten alkua on määrä juhlia 24. heinäkuuta. Kisajärjestäjät kertoivat keskiviikkona olevansa "erittäin huolissaan" koronaviruksen leviämisestä ja sen mahdollisesta vaikutuksesta kesän kisoihin.

Maailman suurimpiin urheilutapahtumiin lukeutuvien kisojen siirtäminen tai pahimmillaan peruminen olisi äärimmäinen ratkaisu niin taloudellisesti, kulttuurillisesti kuin itse urheiluliikkeen kannalta.

Koronaviruksen helppo leviäminen on herättänyt huolta yli maarajojen. Ihmisiä verhoutuneena hengityssuojaimiin Hongkongin kaduilla 4. helmikuuta.

Kisaorganisaation viranomaiset kuitenkin toppuuttelevat vellovia puheita kisojen kohtalosta.

– Olympialaisten järjestäminen etenee suunnitelmien mukaisesti, painotti järjestelytoimikunnan toimitusjohtaja Toshiro Muto AFP:lle paralympialaisia koskevan esittelyn yhteydessä torstaina.

Muto ja muu järjestelytoimikunta ovat kuitenkin korostaneet, että koronavirus on otettu järjestäjien taholta vakavasti. Helposti leviävä virus on johtanut yli 560 ihmisen kuolemaan ja jopa 28 000 tartuntaan, ja kisajärjestäjät ovat perustaneet työryhmän taistelemaan sitä vastaan.

– On hyvin tärkeää pysyä objektiivisena ja pitää pää kylmänä. Emme halua hälyttää kansaa, Muto totesi.

Kansainvälisen paralympiakomitean tiedottaja Craig Spence viittasi huhupuheiden synnyttäneen ”infodemian”, joka on saattaa vääristää kansan näkemystä kisojen kohtalosta. Paralympialaiset järjestetään yhtä lailla Tokiossa pari viikkoa olympialaisten jälkeen.

– Pelko leviää virusta nopeammin, Spence huomautti.

Valtaosa tartuntatapauksista on todettu Kiinassa. Kesäolympialaisten isäntämaa Japanissa oli torstaihin mennessä todettu 45 tartuntatapausta.

– Meidän on tärkeää kukistaa tuota pelkoa. Kaikista tapauksista 191 on todettu Kiinan ulkopuolella, joten asioita on laitettava perspektiiviin, Spence kuvaili.

– Jos lukuja vertaa vaikka tavalliseen flunssaan, ovat ne suhteellisen matalia.

Tiedottaja myös muistuttaa, että samantapaisessa tilanteessa oltiin myös vajaa neljä vuotta sitten, Rion kesäkisojen alla.

– Me toimimme Rion aikaan zika-viruksen kanssa, ja näissä tapauksissa luotamme asiantuntijoiden työhön, Spence kertoi painottaen Tokion kisaorganisaation työskentelevän yhteistyössä Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa.

Katsojia Ariake-areenan avajaisseremoniassa sunnuntaina. Areenan on tarkoitus toimia olympialaisissa ja paralympialaisissa lentopallon ja pyörätuolikoripallon näyttämönä.

Koronavirus ja sen leviäminen on herättänyt laajalti huolta. WHO on luokitellut koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi mutta ei ole julistanut tilaa pandemiaksi. Viruksen tiedetään levinneen yli 25 maahan, ja leviämisen uskotaan saaneen alkunsa joulukuussa Wuhanin kaupungin torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että koronavirukseen on alusta lähtien suhtauduttu vakavasti siksi, että viruksessa on kyse kaikille täysin uudesta asiasta.

– Kun meillä on uusi virus, joka löydetään ja joka muistuttaa sarsia ja viruksia, jotka ovat hypänneet ihmisestä eläimeen ja aiheuttaneet vakavia tauteja, niin totta kai se aiheuttaa kysymyksen, voiko tästä tulla uusi sarsin tyyppinen tilanne, Sane kommentoi tilannetta tiistaina.