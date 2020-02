Kuolonkolarista selviytynyt F2-kuljettaja avautui tragediasta – ”Pahin hetki oli, kun kerrottiin, että Anthoine on kuollut”

Viisi kuukautta sitten vakavasti loukkantunut Juan Manuel Correa suunnittelee jo paluuta radalle.

Moottoriurheilua seuraava maailma pysähtyi viime vuonna elokuun viimeisenä päivänä. Span F1-luokan MM-osakilpailun yhteydessä ajetussa formula 2 -luokan kisassa tapahtui karmea onnettomuus, jossa ranskalaiskuljettaja Anthoine Hubert, 22, sai surmansa.

Kolarin toisena osapuolena ollut 20-vuotias ecuadorilais-amerikkalainen Juan Manuel Correa loukkaantui hengenvaarallisesti ja kävi lähellä kuolemaa.

Onnettomuus syntyi, kun Hubert menetti autonsa hallinnan legendaarisessa Eau Rouge -mutkassa yrittäessään väistää takasiivekkeensä menettänyttä Giuliano Alesia.

Juan Manuel Correa loukkaantui rajussa kolarissa vakavasti.

Hubert’n auto kimmahti radan reunavallista takaisin radalle, jolloin Correa ajoi suoraan Hubert’n auton kylkeen noin 270 kilometrin tuntinopeudella kohtalokkain seurauksin.

– Muistan koko onnettomuuden siihen saakka, kun minut vedettiin autosta ulos. Seuraavan kerran heräsin seuraavana päivänä sairaalassa Belgiassa. Näin jalkani ja huomasin, miten pahasti ne olivat loukkaantuneet. Minulla oli myös kovat kivut. Pahin hetki oli kuitekin se, kun minulle kerrottiin, että Anthoine on kuollut, Correa sanoi saksalaiselle N-TV-televisiokanavalle.

Täyslaidallinen Fialle

Samaan aikaan kun Correa taisteli sairaalassa hengestään, formula 2 -kiertue jatkoi seuraavaan osakilpailuun Italian Monzaan.

Correa koki jääneensä sairaalaan yksin – ja antoi siitä Kansainväliselle autoliitolle Fialle täyslaidallisen.

– Kaikki lähtivät onnettomuuden jälkeisenä päivänä kohti Monzaa, minä jäin sairaalaan ja melkein kuolin neljä päivää onnettomuuden jälkeen. Syy, minkä takia meinasin kuolla, oli vahvoissa G-voimissa, joita voi saada vain noin vakavassa onnettomuudessa.

– Lääkärit sairaalassakaan eivät tienneet, mikä oli kyseessä, koska he eivät olleet koskaan nähneet kenenkään selviävän noin kovasta törmäyksestä. Fiasta ei kuitenkaan kukaan tullut sairaalaan ja pitänyt minusta huolta, Correa sanoi.

Turmaa seuraavana päivänä Spassa ajettu F1-luokan MM-osakilpailu aloitettiin hiljaisella hetkellä. Hiljentymässä oli mm. Mercedeksen Valtteri Bottas (oik.).

Vähän myöhemmin Correa siirrettiin toiseen sairaalaan Englannin Lontooseen ja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan. Jalkamurtumien ohella Correa loukkasi selkärankaansa ja keuhkojaan.

– Sairaalassa oli hetkiä, jolloin keskittymiseni oli elämisessä ja hengissä säilymisessä sekä jalkojen pelastumisessa.

Viisi kuukautta vakavan onnettomuuden jälkeen Correan oikeassa jalassa on edelleen ruuveja ja nauloja, jotka pitävät säären alaosan ja jalkaterän yhdessä.

Hän kiittää perhettään, ystäviään ja ajajakollegojaan tuesta. Erityismaininnan Correa antaa menehtyneen Hubert’n perheelle.

– Pari viikkoa oman poikansa kuoleman jälkeen perhe lähetti viestejä sairaalaan ja toivottivat kaikkea hyvää leikkauksiin. Se tuntui todella mahtavalle ja oli henkisesti iso apu, Correa kiittää.

Kova halu palata radoille

Raju onnettomuus muutti Correan elämän kertaheitolla, mutta yhtä tavoitetta se ei muuttanut: Correa suunnittelee vankasti yhä palaavansa kilpa-autoilijaksi. Hän ei koskaan ajatellut lopettavansa.

Paluuajankohtaa ei kukaan vielä pysty sanomaan.

– Vaikka paluu veisi kaksi vuotta, aion palata. Olen siitä aivan varma siitä yksinkertaisesta syystä, että kaipaan kilvanajoa paljon, joka ikinen päivä.

Correan unelmat eivät liity pelkkään paluuseen. Hänen haaveensa on vieläkin korkeammalla, aina kuninkuusluokassa F1:ssä saakka.

Anthoine Hubert’n veli (vas.), äiti, tallin edustajat ja ranskalainen formulalegenda Alain Prost (oik.) hiljentyneinä kunnioittamaan Hubert’n muistoa.

– Kun teen kaiken mahdollisen kuntoutuksessa... Kilvanajo ei ole balettia tai jalkapalloa, jalkojen ei tarvitse olla 100-prosenttisessa kunnossa. Kun pystyn käyttämään kaasua ja jarrua, voin olla hyvä. Lantiosta ylöspäin kaikki on kunnossa, kädet ja pää ovat tärkeitä, ja ne ovat ok.

Kun Correan paluu aikanaan toteutuu, edessä on vääjäämätön paluu myös Span turmaradalle. Se ei kuitenkaan pelota. Correa on jo palannutkin Spahan – virtuaalisesti kilpa-ajosimulaattorilla.

– Eau Rouge -mutkaa ei pitäisi muuttaa, se on legendaarinen. Rakastan sitä mutkaa, ja myös simulaattorilla Span rata on lempparini. Sitä en tiedä, millaista se sitten on, kun ajan siellä taas oikeasti.