Simone Biles teki jälleen kerran jotain uskomatonta.

Telinevoimistelun supertähti Simone Biles on kovaa vauhtia valmistautumassa huiman uransa toisiin ja samalla mahdollisesti viimeisiin olympialaisiin, heinäkuussa alkaviin Tokion kesäkisoihin.

Biles, 22, on vuonna 2013 alkaneen ammattilaisuransa aikana hilannut naisten telinevoimistelua täysin uudelle tasolle. Tuore harjoitusvideo osoittaa, että kaikkien aikojen eniten MM-mitaleita (25) voittaneella telinevoimistelijalla on – ihme kyllä – edelleen uusia, entistä vaikeampia liikkeitä takataskussaan.

Yhdysvaltalainen julkaisi Twitter-tilillään lyhyen videopätkän treenaamastaan uudesta hypystä. Vielä toistaiseksi Biles tekee hypyn alastulon pehmeään palamonttuun, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että kyseessä on uskomaton taidonnäyte – jälleen kerran. Kyseinen hyppy, jurtshenkosta lähtevä tuplavoltti taittaen, on liike, joka on totuttu näkemään vain miestelinevoimistelijoiden tekemänä.

Kukaan nainen ei ole koskaan yrittänyt hyppyä kansainvälisissä kilpailuissa.

Biles vihjailee päivityksessään, että kenties hyppy voitaisiin nähdä vuoden 2020 aikana. Ehkä siis Tokiossa 142-senttinen voimanpesä tekee jälleen uutta telinevoimistelun historiaa.

Mahdollisuudet siihen ovat ainakin olemassa. Bilesin hypyssä on hänelle totuttuun tapaan niin paljon korkeutta, että on helppo nähdä hänen onnistuvan alastulossa myös matolle.

Bilesin treenivideo aiheutti sosiaalisessa mediassa hurmioituneita reaktioita. Sitä on vuorokauden aikana katseltu yli 2,2 miljoonaa kertaa, ja video on kerännyt tuhansia ylistäviä kommentteja.

Myös kollegat ovat panneet merkille Bilesin uuden aluevaltauksen. Muun muassa kanadalaistelinevoimistelija Ellie Black ja Bilesin maajoukkuetoveri Sunisa Lee ovat hämmästelleet huippuvaikeaa liikettä.

– Olet epätodellinen, Black kirjoitti.

– SIMONE MITÄ, hämmästeli puolestaan Lee.

Biles voitti Rion olympialaisissa 2016 viisi mitalia, neljä kultaa ja yhden pronssin. Hänen odotetaan dominoivan lajiaan myös Tokiossa. Rion jälkeen nuori nainen piti reilun vuoden kilpailutauon, mutta on sittemmin palannut kisa-areenoilla entistäkin vakuuttavampana. Viime syksynä hänestä tuli kaikkien aikojen eniten MM-mitaleita saavuttanut telinevoimistelija, kun hän pokkasi Stuttgartin MM-kisoissa viisi kultaa.