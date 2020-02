Puukotuksen uhriksi joutunut Kaisa Sali pääsi kotiin sairaalasta

Sali joutui puukotuksen kohteeksi kotitalonsa pihalla Kolarissa.

Puukotuksen kohteeksi joutunut entinen triathlonisti Kaisa Sali on päässyt kotiin sairaalasta ja voi olosuhteisiin nähden hyvin, hänen aviomiehensä Markus Sali kertoo.

– Se pitää paikkansa. Kun poliisitutkinta on kesken, meille on annettu ohje, että muuta ei kommentoida kuin omaa vointia. Ja siitä voin sanoa, että Kaisan vointi on olosuhteisiin nähden ihan hyvä, Markus Sali kertoi STT:lle keskiviikkona.

Triathlon-uransa syksyllä lopettanut Kaisa Sali kertoi sunnuntaina Instagram-tilillään joutuneensa puukotuksen uhriksi kotitalonsa pihalla Kolarissa.

Poliisin tiistaisen tiedotteen mukaan puukottaja oli tullut juttelemaan Salille, ja kun tämä oli kääntynyt poistuakseen, puukottaja oli lyönyt häntä selän takaa veitsellä.

Puukottaja pakeni paikalta ja uhri pääsi soittamaan apua. Poliisi tavoitti epäillyn pian tämän omasta asunnosta.

Vangittu kolarilaismies ei poliisin mukaan tuntenut Salia ennestään.