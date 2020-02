Naisleijonien ex-kapteeni Emma Terho tutkii thaimaalaisen olympiamitalistin dopingepäilyä

Emma terho on KOK:n ja Wadan urheilijavaliokunnan jäsen.

Tapaus liittyy salaa nauhoitettuun keskusteluun, joka julkaistiin saksalaisen tv-kanavan ohjelmassa.

Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n ja Maailman antidopingtoimiston Wadan urheilijavaliokunnan jäsen Emma Terho on valittu mukaan tutkimaan thaimaalaisen painonnostajan Siripuch Gulnoin dopingepäilyä. Terho ja KOK:n varapuheenjohtaja Juan Antonio Samaranch liittyvät Denis Oswaldin johtamaan kurinpitokomiteaan.

Saksalainen tv-kanava ARD julkaisi hiljattain Gulnoin kanssa salaa nauhoitetun keskustelun, jossa nostaja kertoi laajasta dopingin käytöstä Thaimaan painonnostossa ja sanoi itse aloittaneensa kiellettyjen aineiden käytön teini-ikäisenä.

Dokumentista tekee poikkeuksellisen se, että nauhoitus on tehty salaa eikä Gulnoi tiennyt puhuvansa toimittajan kanssa.

– Kyllä se on kyseenalainen menetelmä siinä vaiheessa, kun hän menee aika henkilökohtaisiin kysymyksiin. Voiko hän selittää, että ajatteli sen olevan yksityiskeskustelu. Pitää tietää, oliko joku syy, miksi toimittaja meni sinne. Tämä on vasta hyvin alkuvaiheessa, että mitä tehdään seuraavaksi, Terho kertoi tiistaina Helsingissä SUEKin kilpailumanipulaatiota koskevan tilaisuuden yhteydessä.

Terho kertoi, että selvityksen laajuus ja kurinpitokomitean tarvitseman asiantuntija-avun laajuus selviää vasta myöhemmin.

– Mitä on tehty, missä on tehty. Dokumentti oli dubattu saksaksi, joten täytyy katsoa että käännös alkukielestä oli tehty oikein. Sitten selviää, mitkä ovat tahot, joiden on syytä olla mukana tutkinnassa, Terho kertoi.