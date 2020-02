Dopingista kärynnyt ruotsalaispainija Jenny Fransson julkaisi tunteikkaan viestin: ”Koko elämäni romahti”

Fransson kokee joutuneensa sabotaasin uhriksi.

Dopingista kärynnyt ruotsalaispainija Jenny Fransson kirjoittaa, että hänen elämänsä mureni viime viikolla sen jälkeen, kun hän kuuli antaneensa positiivisen dopingnäytteen. Useita arvokisamitaleja urallaan voittaneen Franssonin, 32, A-näytteestä löytyi anabolista steroidia metyylitestosteronia.

– Viime torstaina koko elämäni romahti. Kaikki se, minkä puolesta taistelen ja seison, Fransson kirjoitti Instagram-tilillään.

– Minulle on tapahtunut se, mitä en koskaan ajatellut tapahtuvan minulle. Juuri nyt tunnen olevani enemmän kuollut kuin elossa. Mutta yritän ottaa päivän kerrallaan. En unohda, kuka olen ja minkä arvoinen olen.

Painija itse on kiistänyt käyttäneensä urheilussa kiellettyjä lääkeaineita tietoisesti. Fransson kertoi maanantaina Dagens Nyheterille, että hän kokee joutuneensa sabotoinnin kohteeksi.

– Uskon, että joku, joka on ollu lähelläni harjoitellessani, on tehnyt tämän minulle. Se on ainoa asia, jonka voin kuvitella, Fransson sanoi lehdelle.

Seuraavaksi Fransson odottaa dopingnäytteensä B-osan analyysia.

Ruotsin painiliiton tiedottaja Zakarias Tallroth kertoi TT:lle, että liitto suhtautuu dopinguutiseen vakavasti.

– Työskentelemme aina aktiivisesti dopingia vastaan ja otamme tämän suurella vakavuudella, Tallroth kertoi.

– Juuri nyt yritämme tehdä parhaamme Jennyn hyväksi. Hän käy läpi kovaa koettelemusta elämässään.

Fransson oli jo valittu Ruotsin olympiajoukkueeseen Tokion ensi kesän olympialaisiin. Hänet on nyt poistettu kisoihin nimettyjen urheilijoiden joukosta. Fransson vetäytyy myös Roomassa ensi viikolla järjestettävistä EM-kisoista.

Fransson, 32, saavutti Rion 2016 olympialaisissa pronssimitalin ja MM-kultaa 2012. Hän on myös Euroopan mestari vuodelta 2018.