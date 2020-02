Venäläinen MM-kultamitalisti narahti dopingtestissä – kärylle tarjottiin erikoista selitystä: ”Mihin hän tarvitsi dopingia?”

Biljal Mahovin painit on todennäköisesti neljäksi vuodeksi painittu.

Vapaapainin kolminkertainen maailmanmestari ja Lontoon olympialaisten hopeamitalisti, venäläinen Biljal Mahov, 32, on kärähtänyt dopingista.

Asiasta kertoi Venäjän uutistoimisto Tass.

Sarjassa alle 120 kiloa painivan Mahovin näytteestä löytyi kasvuhormonia, ja nyt painijaa uhkaa jopa neljän vuoden kilpailukielto.

Mahov kärähti pari viikkoa sitten Roomassa käytyjen GP-kilpailujen jälkeen. Roomassa Mahov eteni turnauksen loppuotteluun mutta hävisi siellä iranilaisvastustajalleen. Finaalin jälkeen edessä oli dopingtesti, jossa käry kävi.

Biljal Mahov voitti vapaapainin alle 120 kilon sarjassa MM-kultaa kotikisoissa Moskovassa syksyllä 2010.

Venäjän painiliiton puheenjohtaja Mihail Mamiashvili sanoi Sport-Expressille, että Mahov on mahdollisesti saanut kasvuhormonia vaimoltaan, joka käyttää hormonia terveydellisin perustein.

– Puhuin Biljalin kanssa, ja hän ei kiistänyt, etteikö kielletty aine ole voinut joutua hänen kehoonsa. Hän ei sanonut, etteikö se olisi mahdollista. Hänet on säännöllisesti testattu, ja kaikki on ollut kunnossa. Ehkä Mahov on vahingossa ottanut vaimonsa hormonia, Mamiashvili muotoili.

Mahov on yksi 2010-luvun menestyksekkäimmistä venäläispainijoista. Pariin viime vuoteen Mahov ei ole kuitenkaan juurikaan paininut vakavien loukkaantumisten takia.

Lontoon olympialaiset päättyiv Biljal Mahovin osalta pronssimitaliin. Tässä siniasuinen Mahov riepottelee pronssiottelussa Kazakstanin Daulet Shabanbaita.

Rooman GP-kisa oli Tokion kesäolympialaisiin tähdänneelle Mahoville ensimmäinen maajoukkuekomennus pitkään aikaan.

– Sen takia en ymmärrä tarkoitusta, miksi hän on ottanut dopingia. En yritä oikeuttaa sitä, mutta oikeasti... Hän osallistuu ”kyläkilpailuun” ja jää heti kiinni! Hän on aikuinen mies ja hyvin kokenut urheilija, joka alkaa olla jo uransa loppuvaiheessa. Mihin hän tarvitsi dopingia? Pilatakseen maineensa ja pannakseen pisteen kaikille saavutuksilleen? Mamiashvili hämmästeli.

Mahov voitti maailmanmestaruutensa vapaapainin alle 120 kilon painoluokassa vuosina 2007, 2009 ja 2010. Kreikkalais-roomalaisen painin puolella Mahovilla on kaksi MM-pronssia alle 130 kilon sarjasta: Tashkentista 2014 ja Las Vegasista 2015.

Las Vegasissa Mahov sai myös vapaapainin MM-pronssia, ja hänestä tuli 42 vuoteen ensimmäinen painija, joka saavutti MM-mitalin molemmissa painilajeissa samana vuonna.