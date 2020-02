Puukotuksen uhri Kaisa Sali pääsi pois teho-osastolta – aviomies korostaa viestissään kiitollisuutta: ”Lottovoitto tuli”

Entinen triathlonisti joutui puukottajan uhriksi omalla pihallaan sunnuntaina.

Uransa viime syksynä päättänyt Kaisa Sali joutui sunnuntaina puukotuksen uhriksi Kolarissa. Nyt entinen huipputriathlonisti on päässyt pois teho-osastolta.

Salin aviomies Markus Sali tiedotti maanantaina alkuillasta, että Kaisa Sali on toipunut tilanteeseen nähden hyvin oltuaan vuorokauden ajan teholla tarkkailussa.

– Kaisa on toipunut tilanteeseen nähden hyvin ja on päässyt pois teho-osastolta. Hän on saanut koko ajan, jo ensihoidosta alkaen erittäin hyvää, ystävällistä ja huomioon ottavaa hoitoa ja palvelua. Haluammekin kiittää kaikkia henkilöitä, jotka päivittäin tekevät töitä sen eteen, että tällaistenkin ikävien sattumien kohdalla on apua saatavilla, Markus Sali kirjoittaa Kaisa Salin nettisivuilla julkaistussa tiedotteessa.

– Tällä kerralla lottovoitto tuli hengissä selviämisen muodossa, Markus Sali jatkaa.

Hänen mukaansa Kaisa Sali haluaa muistuttaa, että tapauksen vakavuudesta huolimatta maailmalla tapahtuu monia hyviä asioita, joihin on syytä kiinnittää enemmän huomiota. Markus Sali kiittää pariskunnan puolesta kaikista saamistaan yhteydenotoista.

– Kaisa haluaisi toki vastata heti teille kaikille ja kiittää henkilökohtaisesti, mutta nyt voimat täytyy säästää toipumiseen ja paranemiseen.

– Tässä vaiheessa meillä ei ole lisättävää asiaan.

Kaisa Salille entuudestaan tuntematon henkilö puukotti Salia sunnuntaina aamupäivällä ex-urheilijan kodin takapihalla. Sali on kertonut, että kyseessä oli iso veitsi, jonka puukottaja iski hänen selkäänsä yläselän puolelta. Sali toimitettiin hoitoon Lapin keskussairaalaan, missä hänet siirrettiin tehohoitoon.

– Tänä aamuna minua puukotti täysin tuntematon henkilö omalla takapihallani. Valtava veitsi lävisti minut yläselästä rintaan asti, Sali kirjoitti englanniksi Instagramissa julkaisemansa kuvan yhteydessä sunnuntai-illalla.

Myös IS tavoitti Markus Salin puhelimitse aiemmin maanantaina. Hän oli sairaalassa vaimonsa tukena.

– Onni onnettomuudessa oli, että siinä tilanteessa ei päässyt tapahtumaan mitään hengenpitimien kannalta oleellista, Markus Sali kommentoi.