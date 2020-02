Kaisa Salin aviomies kertoo puukotetun triathlontähden kauhunhetkistä – ”Sanoin, että nyt on parempi soittaa hätäkeskukseen”

Uransa viime syksynä päättänyt triathlontähti Kaisa Sali joutui sunnuntaina puukotuksen uhriksi Kolarissa.

Entinen huipputriathlonisti Kaisa Sali on parhaillaan hoidossa Rovaniemellä sijaitsevan Lapin keskussairaalan teho-osastolla. Sali, 38, joutui sunnuntaiaamuna puukotuksen uhriksi kotitalonsa lähistöllä Kolarissa.

Hän kertoi Instagram-tilillään, että selkään lyöty valtava veitsi meni läpi hänen kehostaan. Sali ei tuntenut epäiltyä tekijää entuudestaan. Epäilty on otettu kiinni ja poliisi esittää hänen vangitsemistaan. Rikosnimikkeenä on tapon yritys.

– Kaisa ei osannut pelätä miestä ja oli jutellut tämän kanssa pihalla, ja sitten mies oli lähtenyt seuraamaan ja löi takaapäin selkään. Kaisa pystyi kuitenkin juoksemaan pois ja soittamaan apua, Kaisa Salin aviomies Markus Sali sanoi Helsingin Sanomille.

Myös IS tavoitti maanantaina Markus Salin puhelimitse. Sairaalassa vaimonsa tukena ollut aviomies kertoi Kaisan voivan tilanteeseen nähden hyvin.

– Onni onnettomuudessa oli, että siinä tilanteessa ei päässyt tapahtumaan mitään hengenpitimien kannalta oleellista, Markus Sali sanoi IS:lle.

”Hän soitti minulle ennen kuin hätänumeroon”

Markus Sali oli tapahtumahetkellä läheisellä kuntosalilla. Hän kuuli Kaisan joutuneen väkivaltarikoksen uhriksi, kun tämä soitti hänelle.

– Hän soitti minulle ennen kuin soitti edes hätänumeroon. Hän oli sen verran shokissa siinä. Sanoin hänelle, että nyt on parempi soittaa hätäkeskukseen, Markus Sali kertoi.

Markus Sali kiirehti vaimonsa luokse. Hän sai onnekseen autokyydin kuntosalilla olleelta henkilöltä.

– Kun pääsin paikalle, Kaisa oli vielä yhteydessä hätäkeskukseen. Siitä sitten meni noin 10–15 minuuttia siihen, että ambulanssi oli lähettyvillä.

Kolarista Rovaniemelle on matkaa yli 160 kilometriä. Pitkän ambulanssimatkan aikana vastaan lensi lääkärihelikopteri, jonka hoitohenkilökunta arvioi Kaisa Salin tilan.

– Se oli sen verran vakaa, että päätettiin jatkaa maakuljetuksella tänne Lapin keskussairaalaan.

Sairaalassa selvisi lopullisesti, että Kaisa Salilla ei ole hengenvaaraa. Puukonisku oli kuitenkin mennyt niin läheltä isoja suonia ja keuhkoja, että häntä haluttiin tarkkailla teho-osastolla vielä maanantainakin.

Markus Salin mukaan Kaisan pitäisi maanantain aikana päästä tehohoidosta tavalliselle vuodeosastolle jatkohoitoon.

Kaisa Sali muutti Lappiin hiljattain

Pariskunta muutti Kolariin tammikuun loppupuolella. He ehtivät siis asua Lapissa vain hetken ennen traagista tapahtumaa.

– Toivotaan, että tämä tapaus ei muuta suhtautumista elämään. Ihmisillä on elämässä niin paljon hyvää, että siihen hyvään on hyvä keskittyä. Niin me tämänkin jälkeen haluamme ajatella, Markus Sali sanoi.

Kaisa Sali kiitti Instagramissa suomalaista sairaanhoitoa. Markus Sali halusi vielä alleviivata samaa asiaa.

– Kaisa ehti kiertää maailmaa urheilun merkeissä melkein kaksikymmentä vuotta ja oli välillä aika uskomattomissakin paikoissa. Täytyy sanoa, että ainakin tällaisissa tilanteissa suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä toimii uskomattoman hyvin aina ensimmäisestä hoitoyksiköstä sairaalaan asti.

– Kyse ei ole pelkästään siitä, että kaikki toimii ja saatavilla on puhdasta verta ja lääkkeitä, vaan palveluasenne tällaisessa tilanteessa on loistava. Jos joskus joutuu odottamaan lääkärillä, että saa flunssansa hoidettua, niin olisi hyvä miettiä, mitä seinän toisella puolella siinä samassa sairaalassa saattaa tapahtua. Töissä ovat samat ihmiset.