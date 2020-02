Kaisa Sali joutui puukotuksen uhriksi omalla takapihallaan – ”Minua puukotti täysin tuntematon henkilö”

Entinen triathlonisti on tällä hetkellä hoidettavana Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä.

Triathlonuransa viime vuoteen päättänyt Kaisa Sali on joutunut puukotuksen uhriksi.

Sali kertoo omalla Instagram-tilillään, että tuntematon henkilö puukotti häntä ylävartaloon kotitalonsa pihalla.

– Tänä aamuna minua puukotti täysin tuntematon henkilö omalla takapihallani. Valtava veitsi lävisti minut yläselästä rintaan asti, Sali kirjoitti englanniksi Instagramissa julkaisemansa kuvan yhteydessä.

Poliisi on aiemmin kertonut, että sunnuntaina aamupäivällä Kolarissa tapahtui kerrostalon pihassa puukotus. Puukotuksesta epäilty on noin 30-vuotias mies, ja hänet on otettu kiinni. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä.

Ylen mukaan, että puukotuksen uhri on juuri Kaisa Sali. Sali on tällä hetkellä hoidossa Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä.

Sali kertoi Instagramissa, etteivät vammat ole hengenvaarallisia.

Huipputason triathlonisti

38-vuotias Sali on kuulunut maailman parhaiden naistriathlonistien joukkoon jo useiden vuosien ajan.

Sali on kilpaillut neljä kertaa (2016–19) maailman kuuluisimmassa triathlonkilpailussa, Havaijilla pidettävässä Ironman-kilpailussa. Ironmanista Salilla on kaksi viidettä, yksi kuudes ja yksi seitsemäs sija.

Havaijille myös päättyi Salin aktiiviura, kun hän lokakuussa 2019 oli siellä kuudes.

Sali voitti Kansainvälisen triathlonliiton pitkänmatkan MM-hopeaa 2014 ja MM-pronssia 2015 ja Euroopan triathlonliiton keskimatkojen Euroopan mestaruuden 2015

Sali on myös ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalaisnainen, joka on alittanut täyden matkan kilpialussa (3,6 kilometrin uinti, 180 kilometrin pyöräily ja 42,2 kilometrin juoksu) yhdeksän tunnin rajan.

Sali kellotti ajan 8.48.40 Barcelonassa lokakuussa 2015.