Näihin asioihin Super Bowl ratkeaa – supertähti Patrick Mahomes vastaan NFL:n tasapainoisin joukkue

Liigan tasapainoisin joukkue kohtaa tulivoimaisimman sunnuntain ja maanantain välisenä yönä klo 1.30 alkavassa huipputasaisessa Super Bowlissa.

Urheilulehti analysoi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä pelattavan Super Bowlin, jossa vastakkain ovat San Francisco 49ers ja Kansas City Chiefs.

Kun Chiefs hyökkää: Tässä kohtaavat vahvuus ja vahvuus. Tiivistys Chiefsin hyökkäyksestä: joukkue oli puolivälierässä tappiolla Houstonille 0–24 avausneljänneksen jälkeen ja siirtyi johtoon ennen puoliaikaa. Lopulta Chiefs voitti 51–31.

Andy Reidin Chiefs heittää keskimäärin enemmän kuin mikään muu joukkue kahdella ensimmäisellä yrityksellä (65%). Aggressiivisuus helpottaa uusien yritysten hankkimista.

Sekä Chiefsin hyökkäyksen että 49ersin puolustuksen kulmakivi on nopeus. Patrick Mahomes pystyy heittämään mistä tahansa minne tahansa joka asennosta, mutta hän osaa myös juosta. Laitahyökkääjät Tyreek Hill, Mecole Hardman ja Sammy Watkins ovat kaikki tuulennopeita ja haastavat 49ersin kulmapuolustajat.

Mika Laurila ennakoi kahden vieraan kanssa Super Bowlia San Francisco 49ersin ja Kansas City Chiefsin välillä Suplan Tailgate-podcastissa. Jos alla oleva soitin ei näy selaimellasi, voit kuunnella jakson tästä.

Keskushyökkääjä Damien Williams ei saa kantaa palloa usein juoksijana, mutta on vaarallinen heittopelissä. Hän on ollut pudotuspeleissä todellinen touchdown-kone ja on nytkin vaaratekijä, kun Chiefs pääsee 20 jaardin viivan tuntumaan ja sisäpuolelle. Sillä alueella Chiefs myös juoksee enemmän kuin pelin muissa vaiheissa.

Tyreek Hill on liigan nopein pelaaja. Kun hän saa pallon käsiinsä, pitää puolustuksen olla tarkkana.

Laiturit ja sisempi laitahyökkääjä Travis Kelce ovat Chiefsin pelin sielu. 49ers puolustaa useimmiten alueella ja Reid osaa suunnitella heittopelit niin, että laiturien juoksemat reitit avaavat aukkoja aluepuolustukseen. Tästä eteenpäin tähtipelaajien nopeus tuo paljon ylimääräisiä jaardeja kopin jälkeen.

Haaste on kova, sillä tähtiluokan koppaajia on valtavasti. Porukasta Hill, Hardman, Williams, Kelce tai Watkins voi kuka hyvänsä räjähtää hetkessä 65 jaardin touchdowniin. Kaikkien peittäminen downista toiseen on mahdoton tehtävä.

49ersin tärkein ase ottelun voittamiseen on sen oman puolustuslinjan ja Chiefsin hyökkäyslinjan välinen taistelu. "Ninersin" pitää päästä pelinrakentajan iholle. 49ers on säkittänyt eniten (57) ja luonut toiseksi eniten painetta pelinrakentajaan tällä kaudella. Se on seitsemäs yli 55 säkityksen joukkue viimeisen 15 vuoden aikana finaalissa. Kaikki aiemmat ovat voittaneet.

Damien Williams on monipuolinen hyökkäysase.

Resepti ei ole toki noin yksinkertainen, mutta viesti on selvä: kun QB on turvallaan, hän ei voi heittää pisteitä. Chiefsin heittoblokkaus on tehokasta. Nick Bosan, Dee Fordin ja Arik Armsteadin on pystyttävä kiertämään se, jos 49ers haluaa voittaa.

Yksikään joukkue ei ole kunnolla onnistunut siinä tällä kaudella Chiefsiä vastaan, mutta tämä 49ersin ryhmä on kaikista parhaiten varustautunut tehtävässä onnistumiseen.

Kun 49ers hyökkää: San Francisco on tasapainoisempi hyökkäyspelissä. Pudotuspelien juoksupainotteisuus on johtunut enemmän vastustajien kyvyttömyydestä tehdä asialle mitään kuin siitä, etteikö pelinrakentaja Jimmy Garoppoloon luotettaisi.

Uskottava heittouhka tekee tilaa juoksijoille ja sama pätee myös toisin päin. Siinä, missä Chiefs käyttää suurta määrää laitahyökkääjiä ja vain yhtä keskushyökkääjää kentällä lähes koko ajan, on San Franciscolla kaksi keskushyökkääjää useimmiten sisällä. Blokkaava keskushyökkääjä Kyle Juszczyk tekee tilaa Raheem Mostertille tai Tevin Colemanille mutta on myös ase heittopelissä.

Raheem Mostert on noussut 49ersin tärkeimmäksi keskushyökkääjäksi pudotuspeleissä.

Valmentaja Kyle Shanahanin ajatus on saada kuvio näyttämään juoksulta mahdollisimman usein ennen pelin käynnistämistä. Sen vuoksi 49ers on myös liigan parhaita juoksuhämäyksen käyttäjiä heittopelissä.

Onnistunut juoksuhämäys antaa laitahyökkääjille aikaa hiipiä puolustajien selustaan, jonne tarkasti heittävä Garoppolo on ässä toimittamaan palloja. Mahomesin tavoin Garoppolo toimittaa pallot paitsi perille niin sellaiseen paikkaan, josta tähdet George Kittle, Deebo Samuel ja Emmanuel Sanders pystyvät koppaamaan ja keräämään jaardeja sen jälkeen.

Yhdessä asiassa Garoppolo on edellä: niin sanottu ”QB sneak” eli pelinrakentajan juoksu suoraan aloituksesta on hänellä lähes yhtä hyvin hallussa kuin entisellä pelikaverilla Tom Bradylla. 49ers käyttää sitä, kun se tarvitsee lyhyeltä etäisyydeltä nopeasti uudet yritykset.

Garoppolon pelissä on dissonanssi: hän on liigan tarkimpia heittäjiä, mutta lähes joka peliä värittää 1-2 käsittämätöntä harhaa. Chiefsin heittopuolustus on ylempää keskitasoa, ja kulmapakit ottavat mahdolliset lahjat tyytyväisenä vastaan. Ne voivat ratkaista pelin.

George Kittle (vas.) on sisempänä laitahyökkääjänä sekä tärkeä blokkaaja että pelinrakentaja Jimmy Garoppolon (oik.) tärkein heittojen koppaaja.

49ers saattaa yrittää yllättää aloittamalla aggressiivisella heittopelillä, mutta juoksupeli on silti tärkeä osa taktiikkaa. Chiefsin juoksupuolustus oli sarjan heikoimpia ja selvästi sen akilleen kantapää.

San Francisco taas juoksee hyvin tehokkaasti kiitos vastustajien puolustusten venyttävän alueblokkaamisen. Etuja ei aina haeta ryskimällä keskeltä vaan venyttämällä juoksuja kohti sivurajoja. Mostert sekä varamies Matt Breida ovat kumpikin tuulennopeita.

Jos juoksupeli toimii, 49ers pystyy kuluttamaan pelikelloa ja pitämään Mahomesin poissa kentältä.

Erikoistilanteet: Potkaisija saattaa ratkaista ottelun viime hetken monotuksella, mutta isossa kuvassa kahden tulivoimaisen joukkueen ottelu ratkeaa touchdowneihin, ei potkumaaleihin. Joukkueen kahdesta vaihtoehdosta 49ersin Robbie Gould on kokeneempi ja varmaotteisempi.

Mestaruudet: 49ers 5 (1981, -84, -88, -89, -94), Kansas City 1 (1969).

Aika ja paikka: Hard Rock Stadium, Miami. Ottelu alkaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kello 1.30 Suomen aikaa. Viasat näyttää ottelun suorana ja ottelun selostaa Mika Laurila. Kanava on avoin kaikille Super Bowlin aikaan.

Arvio: 49ersin puolustus on parempi, mutta kylmä tosiasia on, että Mahomesin johtama hyökkäys on ainutlaatuisen tehokas.

Kanavaa ei kannata vaihtaa, vaikka Chiefs olisi kolme touchdownia jäljessä. Mikään johto ei ole turvallinen. Chiefs niukka ennakkosuosikki, mutta kyseessä on ennakkoasetelmiltaan yksi tasaisimmista finaaleista koskaan.