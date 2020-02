Valtteri Bottakseen yhdistetty huippupyöräilijä Tiffany Cromwell kaatui rajusti – julkaisi karmivan kuvan vammoistaan

Juuri nyt

Tiffany Cromwell kilpaili kotimaassaan Australiassa.

Australialainen huippupyöräilijä Tiffany Cromwell osallistui kotimaassaan viikonloppuna Cadel Evans Great Ocean Road Race -kisaan. Cromwellin kisa päättyi harmillisesti keskeytykseen.

Cromwell kertoo Instagram-tilillään kisan päättyneen hänen kohdallaan kivuliaasti. Cromwell julkaisi kuvan ilkeännäköisestä haavasta kädessään.

Näet kuvan, kun painat kuvassa näkyvästä nuolesta. Varoitus: kuvassa näkyy avohaava ja paljon verta.

Cromwell kirjoittaa, että kisa ajettiin hankalissa olosuhteissa tuulen ja sateen vuoksi.

– Ikävä kyllä kaaduin 65 kilometrin nopeudessa joukkokolarissa 20 kilometrin päässä maalista. Kisani päättyi siihen ja käteeni ommeltiin joitakin tikkejä.

– Kivusta ja ihovaurioista huolimatta olen ok ja olen aika onnekas verrattuna joihinkin muihin kilpasiskoihin, Cromwell kirjoittaa.

Cromwell on yhdistetty viime aikoina suomalaisen F1-kuljettajaan Valtteri Bottakseen. Kaksikko on viettänyt talven aikaa yhdessä ja he ovat julkaisseet yhteiskuvia Instagram-tileillään. Bottas oli käynyt tykkäämässä Cromwellin tuoreinta päivitystä.

Sekä Bottas että Cromwell asuvat Monacossa.

Bottas erosi viime syksynä vaimostaan Emiliasta.