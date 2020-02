Porvoolaisen luokanopettajan Mika Laurilan tähtihetki koittaa kerran vuodessa kello 1.30 maanantaiaamuna

Porvoolainen luokanopettaja Mika Laurila on amerikkalaisen jalkapallon tv-ääni Suomessa.

Herätyskello soi keskellä yötä. Nuori poika Porvoossa havahtuu hetkeksi, muttei herää.

Kun aamu valkenee, nuori Mika Laurila herää mummolassa tympääntyneenä. Hänen piti nousta keskellä yötä vaihtamaan VHS-nauhurin kasetti, jotta saisi kokonaan Dallas Cowboysin ja Buffalo Billsin välisen Super Bowlin nauhalle.

Matsin näkeminen jäi siis haaveeksi, hän ajatteli herättyään. Mutta sitten hän näki mummonsa pöydälle laittamat VHS-kasetit, joiden kyljessä luki ”Mikan Supa Bowl”. Pelastus!

Helmikuun alussa 40 vuotta täyttävän Laurilan ääni on se, jonka kuulet jälleen, kun Kansas City Chiefs ja San Francisco 49ers kohtaavat Super Bowlissa.

Laurilan unelmahommassa on yksi varjopuoli: hänen kauden ykköstapahtumansa tapahtuu vuosittain Suomen aikaa aina keskellä sunnuntain ja maanantain välistä yötä. Joka kodissa tuttua selostajanimeä hänestä ei siis helposti tule.

– Aika paha huutaa niille, jotka nukkuu! Olen hirveän kiitollinen kaikista heistä, jotka jaksavat katsoa ja jotka valitsevat katsoa suomenkielisen selostuksen silloinkin, kun englanninkielinen on tarjolla.

Jimmy Garoppolo on 49ersin pelinrakentaja.

VHS-kaseteille nauhoitetut Super Bowlit olivat Porvoossa syntyneen ja kasvaneen Laurilan vakiokatsottavaa nuoruusvuosina. Amerikkalainen jalkapallo iski tajuntaan voimalla, ja tarunhohtoista NFL:ääkin kovemmin tajuntaan iski ihan paikallinen peli. Porvoo Butchersin pelaajat olivat pienessä kaupungissa isoja nimiä 1990-luvulla.

– En uskaltanut mennä lähellekään, jos näin kaupungilla kundeja Butchersin verkkareissa. Niin iso oli kunnioitus, etten halunnut häiritä, Laurila kertoo Ilta-Sanomille.

Laurila päätyi jenkkifutiskaupungissa myös pelaajaksi. Hän voitti Suomen mestaruuksia Butchersin paidassa 2000-luvulla ja pelasi muutaman maaottelunkin. Parin vuoden ajan kulmapuolustaja piti hallussaan yhden kauden syötönkatkoennätystäkin.

Patrick Mahomes on Chiefsin pelinrakentajatähti.

Selostajaksi hän päätyi omien sanojensa mukaan melkein vahingossa. Paikallinen urheilu on Laurilalle sydäntä lähellä, ja hän toimikin kenttäkuuluttajana monelle eri seuralle – joukossa värikkään koripalloseuran Porvoon Tarmon pelejä, thaiboxingia, salibandya ja vaikka mitä. Rahaa hän ei likimainkaan aina hommistaan pyytänyt.

– Yhtäkkiä 2010 tuli eteen tilanne, jossa UrhoTV:ltä piti tulla ottelu Lappeenrannan Rajaritarit–Tampere Saints. Oli tiedossa, että Tomi Tiilikainen ei pääsisi selostamaan. Tarvittiin joku ja he taisivat ajatella, että no, otetaan tää tyyppi. Se oli urallani askel eteenpäin kenttäkuuluttajan hommista.

Siitä alkoi ura, jonka seurauksena Laurilasta on tullut jenkkifutksen virallinen ääni Suomessa. Hän on jo vuosien ajan ollut maamme ykkösääni Vaahteraliigan ja NFL:n otteluissa. Nykyisin hän selostaa NFL:ää viikoittain Viasatille ja Vaahteraliigaa ahkerasti Ruudulle. Lisäksi hänellä on Suplassa oma NFL-podcast nimeltään Tailgate.

Mika Laurila toimii kolmosluokan luokanopettajana Porvoossa Kevätkummun koulussa.

Nick Bosa (numero 97) johtaa 49ersin kovaa puolustusta.

Jenkkifutiksella ei kuitenkaan tässä maassa – tai kovin monessa muussakaan – lyö leiville. Laurila kouluttautui pelivuosinaan kasvatustieteiden maisteriksi. Hän toimii kolmosluokan luokanopettajana Porvoossa Kevätkummun koulussa.

– Se on ihan mahtavaa hommaa työskennellä kolmosluokkalaisten kanssa. Oma mieliaineeni on äidinkieli, siinä mielessä selostamisessa yhdistyvät ammatti ja harrastus.

Luokanopettaja valmistautuu jokaiseen peliinsä pieteetillä. Joka sunnuntain NFL-selostukseen valmistautuminen alkaa edellisenä maanantaina, ja työpäivän jälkeen on edessä päivittäinen videoidenkatselu ja eri luottomedioiden lukeminen. Sieltä löytyvästä taustatiedosta Laurila kokoaa sivukaupalla taustamateriaalia selostuksiaan varten.

Kansas Cityn valmentaja Andy Reid ja puolustuksen säkittäjämestari Chris Jones.

– Se on kuin tenttiin opiskelua. Suurin osa materiaalista jää käyttämättä, mutta tärkeintä on valmistautua huolella. Minulla on aina hyvä kommentaattori, joka osaa myös avata pelillistä puolta.

Koska laji on niin harvalle suomalaiselle tuttu, hän näkee tämänkin työnsä kuin päivätyönsä: opettajan hommia.

– Olen tavallaan myös sunnuntaiyönä opettaja, joka yrittää poimia oivalluksia ja antaa katsojille ahaa-elämyksiä. Hienointa on, että ihmiset antavat pelille mahdollisuuden ja malttavat seurata, miten se toimii.

Entä itse peli? Siitä Laurila povaa tasaista, ja tulosveikkauskin on: 49ers 38, Chiefs 35.

Mika Laurila ennakoi kahden vieraan kanssa Super Bowlia San Francisco 49ersin ja Kansas City Chiefsin välillä Suplan Tailgate-podcastissa. Jos alla oleva soitin ei näy selaimellasi, voit kuunnella jakson tästä.