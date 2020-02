Pietarissa sattui karmea onnettomuus. Romahtaneen stadionin olisi tarkoitus olla jääkiekon MM-areena ja Jokerien vastustajan kotihalli.

Venäjän stadiononnettomuus on vaatinut yhden kuolonuhrin, lukuisat uutistoimistot kertovat. Pietarissa sijaitseva suuren urheilu- ja konserttikeskus SKK Peterburgskin katto romahti perjantaina yllättäen kesken kunnostustöiden.

Stadion valmistui alun perin vuonna 1980. Stadionia kunnostettiin parhaillaan Venäjällä vuonna 2023 pelattavia jääkiekon MM-kisoja varten.

Onnettomuudesta löytyy videomateriaalia, sillä dronekopteri kiersi romahdushetkellä stadionia katon korkeudella.

Videomateriaali on järkyttävää katsottavaa. Videolta näkyy kahden työntekijän tekevän parhaillaan rakennustöitä stadionin katolla. Toinen työntekijöistä on jalkautunut katolle, toinen on nostokurjen korissa.

Video on jutun pääkuvan paikalla.

Katolle jalkautunut mies yritti pelastautua kaikin keinoin katon alkaessa romahtaa. Hän syöksyi koria kohti, mutta ei aivan ehtinyt saada otetta. Videolta näkyy, kuinka mies tippui romahtavan katon mukana. Korissa ollut mies näyttäisi selviytyvän turvaan.

Stadionilla saattoi työskennellä romahdushetkellä muitakin työntekijöitä, mutta toistaiseksi tiedossa on vain yksi kuolonuhri.

Tutkintaryhmä on alkanut selvittää stadionin romahdussyytä.

Romahtaneesta stadionista oli tarkoitus kunnostaa modernimpi areena, johon mahtuisi yli 20 000 katsojaa. Stadionin olisi tarkoitus toimia KHL-seura Pietarin SKA:n kotiareenana.

Kuolleena löydetty mies oli tietojen mukaan 29-vuotias.

Romahtaneella stadionilla on järjestetty useita suuria konsertteja. Siellä ovat vierailleet mm. Jennifer Lopez, Metallica, Madonna ja Justin Timberlake. Lisäksi stadionilla on pelattu tenniksen ATP-turnausta ja järjestetty muita suuria urheilutapahtumia.