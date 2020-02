Suomelle katkera tasapeli futsalin Euroopan mestaria vastaan – MM-unelma elää silti

Suomi pelaa turnauksen päätösottelun sunnuntaina.

Suomen futsal-maajoukkue pelasi myöhään perjantai-iltana 2–2-tasapelin MM-jatkokarsintalohkossa hallitsevaa Euroopan mestaria vastaan. Mico Marticin luotsaama Suomi johti ottelua 2–0 vielä kaksi minuuttia ennen ottelun loppua.

Isäntäjoukkue Portugali hallitsi ottelua alusta loppuun, mutta Suomen hyvä puolustus viimeisenä lukkonaan maalivahti Juha-Matti Savolainen piti maalin pitkään puhtaana. Suomi siirtyi ottelussa johtoon ensimmäisen jakson loppupuolella, kun Jarmo Junnon kaukolaukaus kulmapotkun jälkeen painui maaliin.

Toisen jakson alkupuolella Suomi siirtyi 2–0-johtoon rohkean hyökkäyksen päätteeksi. Päävalmentaja Martic otti maalivahti Savolaisen pois ja laittoi kentälle ylimääräisen kenttäpelaajan. Ylivoimahyökkäys päättyi upean kuvion päätteeksi Miika Hosion tekemään maaliin.

Portugalin paine kohti Suomen maalia johti lopulta palkintoon. Hosio joutui rikkomaan, kun ottelua oli jäljellä 1.50. Kun Suomen joukkuevirheet olivat täynnä, Portugali sai 10 metrin rangaistuspotkun. Suomen maaliin tuli rangaistuspotkun ajaksi kakkosvahti Antti Koivumäki, joka oli ensimmäisellä jaksolla torjunut yhden 10 metrin rangaistuspotkun.

Tällä kertaa Koivumäki ei onnistunut ja Bruno Coelho kavensi tilanteeksi 1–2. Portugalin 2–2-tasoitus syntyi 48 sekuntia ennen loppua, kun Cardinal onnistui.

Suomi on pelannut nyt turnauksessa kaksi ottelua ja tuloksena on kaksi 2–2-tasapeliä Italiaa ja Portugalia vastaan. Suomen MM-unelma on yhä elossa. Lohkovoitto ja suora kisapaikka on mahdollinen, mikäli Suomi voittaa sunnuntaina Valko-Venäjän kolmella maalilla ja Italia–Portugali päättyy tasan.

Kisapaikka on mahdollista saavuttaa myös sijoittumalla lohkokakkoseksi, jolloin pelit jatkuisivat jatkokarsinnoissa. Suomi sijoittuu lohkokakkoseksi, jos se voittaa Valko-Venäjän ja Italia tai Portugali voittaa niiden keskinäisen ottelun.

Suomi joutuu Valko-Venäjä-otteluun hankalassa tilanteessa, sillä peräti kolme pelaajaa on pelikiellossa. Jani Korpelan, Panu Aution ja Hosion varoitustilit täyttyivät. Sen sijaan Portugali-ottelusta pelikiellossa ollut Jukka Kytölä palaa kokoonpanoon.

Pahimmassa tapauksessa Suomella on käytössä sunnuntaina vain kahdeksan kenttäpelaajaa, kun Mikko Kytölä ei ole pystynyt pelaamaan kummassakaan aiemmassa ottelussa ja lisäksi Iiro Vanha loukkaantui perjantaina. Portugalin pelaaja teloi Vanhan rumasti kesken ottelun, eikä tämä pystynyt jatkamaan pelaamista yrityksestä huolimatta.

Lohkotilanne

Italia 2 1 1 0 7– 5 4

Portugali 2 1 1 0 3– 3 4

Suomi 2 0 2 0 4– 4 2

Valko-Venäjä 2 0 0 2 4– 7 0

Viimeiset ottelut: 2. 2. Suomi–Valko-Venäjä, Italia–Portugali.