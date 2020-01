Victoria’s Secretin supertähti erikoisessa salitreenissä – näin 60-kiloinen mallikaunotar nousee penkkipunnerruksessa!

Baseballin tähtipelaaja Giancarlo Stanton treenasi kuntosalilla nostelemalla kuuluisaa supermallia Adriana Limaa.

New York Yankeesia edustava Giancarlo Stanton herätti sosiaalisessa mediassa huomiota erikoisella treenivideolla.

Miamissa sijaitsevalla kuntosalilla kuvatulla videolla Stanton tekee penkkipunnerruksia. Poikkeukselliseksi harjoitteen tekee se, että Stanton makaa penkin sijaan lattialla – sekä erityisesti se, että painonnostotangon sijaan hän nostelee supermallia.

Videolla Stanton nostelee alusvaatemerkki Victoria’s Secretin mainoskasvona vuosia toiminutta Adriana Limaa. Stanton nostaa videopätkällä brasilialaismallia neljä kertaa ja näyttää, että hän jaksaisi jatkaa sarjaa vielä pitkäänkin. Useilla nettisivustoilla olevien arvioiden mukaan 178-senttinen Lima painaa noin 60 kiloa.

Videon julkaisi useiden julkkisten personal trainerina tunnettu Kirk Myers Instagramissa. Video keräsi yli 8 000 tykkäystä ja sai faneilta ihastelevia kommentteja.

Adriana Lima, 38, oli vuosien ajan yksi maailman suosituimmista ja eniten tienanneista malleista. Brasilialaisen vuosipalkka on ollut parhaimmillaan yli kymmenen miljoonaa dollaria.

Brasilian Salvadorissa syntynyt, vaatimattomissa oloissa varttunut Lima päätyi malliksi vahingossa, kun hän osallistui kaverinsa kanssa 15-vuotiaana paikallisiin mallikisoihin ja voitti mittelön. Kolme vuotta myöhemmin hän muutti uransa perässä New Yorkiin.

Adriana Lima työskenteli 18 vuotta tunnetun alusvaatebrändin mallina. Kuva on hänen viimeisestä muotinäytöksestään vuodelta 2018.

Video on herättänyt spekulaatiota siitä, että Lima ja Stanton seurustelisivat. Lima on aiemminkin seurustellut urheilutähtien kanssa. Hän oli vuosina 2009–2016 naimisissa NBA:ssa pelanneen koripalloilijan Marko Jaricin kanssa. Lima on lisäksi seurustellut baseballtähti Matt Harveyn ja amerikkalaista jalkapalloa New England Patriotsissa pelaavan Julian Edelmanin kanssa.

Stanton, 30, teki vuonna 2014 historiaa solmimalla historian rahakkaimman pelaajasopimuksen. Hänen Miami Marlinsin kanssa tekemänsä 13-vuotinen sopimus takasi pelaajalle muhkeat 325 miljoonan dollarin (noin 295 miljoonaa euroa) tulot. Viime kaudella Stanton kärsi loukkaantumisista ja pystyi pelaamaan vain 18 ottelua. Tuoreen treenivideon perusteella hän valmistautuu maaliskuussa alkavaan kauteen vahvassa kunnossa.