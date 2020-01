Onnistuisitko tässä tempussa? Suomalainen biljardiammattilainen pussittaa näyttävästi neljä palloa kerralla

Biljardilupaus Casper Matikainen elättää itsensä kiertämällä savuisia biljardisaleja Yhdysvalloissa. Espoolaisnuoren unelmana on yltää edes lähelle suomalaisen lajilegendan saavutuksia.

Rounders – ässä hihassa on elokuva, jossa Matt Damonin näyttelemä Mike McDermott elättää itsensä ja rahoittaa lakiopintonsa pelaamalla pokeria.

Kortit vievät McDermottin mähmäisille alamaailman klubeille New Yorkissa, Atlantic Cityyn ja jopa poliisien peli-iltaan. Kun kaduilla leviää tieto, että jossain on tarjolla maukas palkintopotti, McDermott haistaa veren.

Suomalaisen pool-biljardin ammattilaisen Casper Matikaisen elämä kuulostaa samanlaisesta sillä erotuksella, että hänen toimintansa on täysin laillista.

Matikainen, 23, elättää itsensä kiertämällä biljardikisoissa Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Elanto koostuu kisavoitoista. Ensimmäinen kiertue Yhdysvalloissa kesti pari viikkoa, seuraava kymmenen viikkoa ja sitten Pohjois-Amerikassa vierähtikin jo kolme kuukautta kerrallaan.

Kiertueet alkavat New Yorkista, jossa Matikainen tapaa yhteyshenkilönsä. Itärannikolta he lentävät tai ajavat muihin osavaltioihin kilpailuihin, joissa voittajalle voi suurimmillaan olla palkintona 100 000 dollaria.

Pääpotti ei vielä ole osunut kohdalle. Tähän asti ainoa turnausvoitto toi Matikaiselle vain osallistumisoikeuden vielä isompaan kilpailuun.

Pelipaikat vaihtelevat. Las Vegasissa voi olla kisa, jossa hulppeaan hotelliin on järjestetty parhaat mahdolliset pöydät ja pelejä on katsomassa paljon yleisöä. Tai sitten kisa pelataan Teksasissa savuisessa biljardisalissa tahriintuneella pöydällä, koska paikallinen stetsonipäinen rahamies on laittanut 50 000 dollaria palkintopottiin.

Jos kisasta tarttuu dollareita taskuun, Matikainen selviää taas pari viikkoa eteenpäin.

– Välillä mietin, että minulla pitäisi olla tupakansavun takia maski kasvoillani, Matikainen naurahtaa Espoon Biljardikerhon hämärässä.

– Olisi siistimpää, että potit olisivat isompia, ettei olisi niin paljon stressiä pienistä asioista. Ei ole todellakaan helppoa olla biljardiammattilainen.

Koulu jäi kesken

Vaihtelu ja elämäntavan haastavuus ovat kaksi keskeistä asiaa, jotka vetävät Matikaista puoleensa pool-biljardissa. Poolissa on ensinnäkin useita lajeja, joista joskus kapakassa pelanneille tuttuja ovat ainakin 8- ja 9-pallo. Lisäksi EM-kisalajeihin kuuluvat 10-pallo ja straight pool.

Avauslyönti on pool-pelin tärkein. Valkoinen pallo lentää ilmaan Matikaisen avauksen voimasta.

Toiseksi siinä missä snooker-pöytä ja -pallot ovat vakioituja, poolissa pöydän ominaisuudet ja koot vaihtelevat. On kimmoisampaa ja tappavampaa vallia, isompaa ja pienempää pussia. Matikaista kiehtoo pelin vaikeus. Koskaan ei voi olla riittävän hyvä.

Kolmanneksi hän nauttii kamppailusta elantonsa ylläpitämiseksi. Matikainen uskoo, että esimerkiksi puolen miljoonan voittopotti voisi veltostuttaa motivaation.

– Joskus olen pelannut parhaimmat kisani siten, että minulla on oikeasti ollut veitsi kurkulla, Matikainen sanoo.

Veitsi kurkulla on kiertoilmaus sille, että pitäisi mennä oikeisiin töihin. Rounders-elokuvassa McDermott lopettaa lakiopintonsa. Matikaisella koulu jäi kesken kauppaopistovaiheessa, eikä pulpetissa istuminen koskaan maistunut.

– Halusin seurata pikkupojan unelmaani pää edellä, Matikainen selittää koulun lopettamista.

Matikainen herää normaalina arkipäivänään yhdeksän ja yhdentoista välillä ja lähtee kuntosalille. Fyysinen kunto on biljardissa erittäin tärkeää. Jos ruumis väsyy, väsyy mielikin.

Puntin jälkeen Matikainen treenaa biljardikerholla, ikkunattomassa teollisuusrakennuksessa, jossa haastatteluhetkellä soi Kingston Wall. Vessassa on tissikalenteri. Viereisen pöydän snooker-pelaaja sihauttaa auki oluen kello kahdelta päivällä.

Miljöössä on omanlaistaan romantiikkaa. Matikaisen mukaan kerho on kuitenkin ”luksusmesta”, jossa hommat hoidetaan asiallisesti. Muun muassa Biljardiliiton puheenjohtaja kuuluu kerhon jäseniin.

Kerhoon on pääsy vain täysi-ikäisillä, mutta Matikainen otettiin jäseneksi jo 16-vuotiaana poikkeusluvalla. Teini-ikäisen espoolaispojan kuva roikkuu seinällä muiden jäsenten joukossa.

Casper Matikainen viihtyy Espoon Biljardikerholla, jonne hänet päästettiin poikkeusluvalla jo teini-ikäisenä.

Matikainen pelasi lapsena jääkiekkoa ja salibandya, mutta ne jäivät ennen täysi-ikää. Matikainen löysi biljardin Soukan nuorisotalolla monen muun suomalaisnuoren tapaan. Soukka voitti nuorisotilojen välisiä Suomen mestaruuksia biljardissa ja pääsi kiertämään Pohjoismaiden mestaruuskisoja.

Toisin kuin muilla kaisan lätkijöillä, Matikainen jäi kiikkiin lajiin. Poolin lajipäällikkö Tommi Lamminaho otti Matikaisen pyörimästä Kivenlahden ostarilta Brode-nimiseen baariin treenaamaan kanssaan.

Ja Matikainenhan treenasi. Hän kertoo olevansa onnellinen, kun saa treenata kerholla yksin, vaikkei luonnonvaloa näykään. Kasetti ei hajoa.

– Ennemmin pää hajoaa, jos on pelaamassa yksin ja joku tulee viereen säheltämään tai imuroimaan, Matikainen sanoo.

Unelmana maailmanmestaruus

Harjoittelu on tuottanut tulosta. Matikainen pelasi loistavan viime vuoden ja hänet valittiin vuoden biljardinpelaajaksi Suomessa. Keväällä hän voitti kymppipallon EM-hopeaa.

Joulukuussa hän teki historiaa Qatarissa pelatuissa ysipallon MM-kisoissa sijoittumalla viidenneksi. Sijoitus oli paras suomalaistulos sitten Mika Immosen, joka voitti 9-pallon maailmanmestaruuden vuonna 2001. Immonen, aikoinaan vuosikymmenen pelaajaksi valittu kunniagallerian jäsen, on Matikaiselle suuri esikuva ja kaveri.

Matikainen kaatoi MM-kisoissa maailmanlistan ykköspelaajan, saksalaisen ikätoverinsa Joshua Fillerin, joka oli hallitseva maailmanmestari. Aiemmissa kohtaamisissa Filler oli onnistunut Matikaista vastaan täydellisesti.

– Hain itsevarmuutta Fillerin heikkouksista. Voitto maistui aika hyvältä, Matikainen myhäilee.

Rounders loppuu kohtaukseen, jossa McDermott lähtee tavoittelemaan unelmaansa pokerin World Seriesiin. Matikaisella unelmia on kaksi: maailmanmestaruus ja osallistuminen Mosconi Cupiin. Mosconi Cup on biljardin versio golfin Ryder Cupista. Euroopan kuusi parasta pool-pelaajaa kohtaa Yhdysvaltojen vastaavat monituhatpäisen meluavan yleisön edessä.

Turnaukseen on erittäin vaikeaa päästä. Immonen on pelannut Cupissa 15 kertaa. Yhdysvallat on voittanut kilpailun kaksi kertaa peräkkäin.

– Unelmanani olis voittaa Cup takaisin Euroopalle, Matikainen haaveilee.