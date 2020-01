Kuolleen veljen muisteleminen tuo yhä kyyneleet silmiin Tuuli Matinsalolle, 50, – tieto taudista musersi: ”Tämä oli se kaikkein pahin”

Veljen kuolema on ollut Tuuli Matinsalolle elämän kovin paikka.

Aerobicin entinen maailmanmestari Tuuli Matinsalo täyttää maanantaina 50 vuotta.

Matinsalo kertoi Nelosella keväällä 2019 televisioidussa Selviytyjät-sarjassa, että hänen elämänsä ehdottomasti kovin paikka on ollut Juha-veljen kuolema vuonna 2012. Kaksi vuotta vanhemman veljen muisteleminen tuo yhä kyyneleet silmiin.

– Se oli tiukka paikka, totta kai. Nuori mies, 45-vuotias, menee pahaan syöpään. Nytkin, kun olen suunnitellut 50-vuotisjuhlia, olen monesti miettinyt, että voi kun Juhakin olisi vielä täällä.

Matinsalo puhuu mielellään siitä, että urheilussa vastoinkäymiset kasvattavat.

– Asia on samalla tavalla elämän isossa kuvassa. Tällaiset tapahtumat antavat perspektiiviä ja asettavat asiat oikeille paikoille, Matinsalo miettii.

– Sanotaan, että ikä tuo ymmärrystä ja hioo kulmia. Varmaan se hioutuminen tapahtuu tällaisten kokemusten kautta. Kun saat vähän siipeesi, opit katsomaan asioita erilaisella asenteella, hän pohtii.

Matinsalo muistaa yhä mielensä myllerryksen veljen sairastuttua.

– Kyseinen kilpirauhassayöpä on todella harvinainen tuon ikäiselle miehelle. Ja yleensä ne ovat hyvälaatuisia. Mutta tämä olikin se kaikkein pahin. Itsekin käperryin kuoreeni. Tasapainottelu toivon ja pahimpaan valmistautumisen välillä oli raskasta. Sitä mietti, miten paljon uskaltaa toivoa, ja miten osaa kannustaa toista.

Lohtua tuovat kauniit muistot ja veljen konkreettisesti jättämä jälki.

– Meillä on suvun yhteinen mökki, jonne Juha rakennutti savusaunan. Hän oli myös innostunut puista, ja istutti mökille paljon puita. Siellä on Makedonian mäntyä ja hevoskastanjaa. Nyt isoiksi kasvettuaan ne ovat upeita, ja kiva muisto hänestä.

– Olen miettinyt, että vähintä, mitä voi tehdä, on yrittää itse pitää terveydestään huolta. Eräs rintasyöpään sairastunut ystäväni sanoi, että teidän muiden pitää tutkia itsenne säännöllisesti. Että sitten hän loukkaantuu, jos hänen sairastumisestaan ei ole edes sellaista hyötyä, Matinsalo kertoo.

Nuorison liikkuminen tuo hymyn huulille

Tuuli Matinsalo on energiapommi ja ilopilleri, jonka läheisyydessä kaikkien suut kääntyvät hymyyn. Ammatissaan liikunnan ja terveystiedon opettajana hän on kiehtova yhdistelmä auktoriteettia ja kaverillisuutta.

Tuuli Matinsalo vuonna 1995.

Matinsalo, vuosien 1996 ja 1999 kilpa-aerobicin maailmanmestari, muistaa yhä, miten hän itse lumoutui liikunnasta.

– Neljännen luokan liikunnanope Vantaan Hakunilassa usutti minut voimistelun pariin. Muistan, kun pääsin pyörittämään voimistelunauhaa, ja miten kaunis se näky oli.

Nykyään lasten ja nuorten liikkuminen on hänelle sydämen asia. Matinsalo on työskennellyt opettajana vuodesta 2007. Jo tänä aikana hän on havainnut huonon kehityksen.

– Meidän pitää oikeasti kantaa huolta siitä, että nuorille ei tule riittävästi liikuntaa ja aktiivisuutta. Uudet liikuntasuositukset ovat hyvä esimerkki, miten rimaa madalletaan koko ajan. Nyt puhutaan, ettei istuttaisi liikaa, ja jo seisomaan nousu on mainittu suosituksissa. Ennen puhuttiin aerobisista ja tehokkaista suorituksista, hän antaa esimerkin.

– Pikkuisen kärjistäen on vähän naurettavaa, että ollaan kovin huolissaan esimerkiksi digitaidoista, ja niiden kehittämiseksi ollaan valmiita tekemään isoja satsauksia. Mutta jos ei löydy terveyttä hyödyntää niitä digitaitoja, niin voi herranen aika! hän parahtaa.

Matinsalo huomauttaa, että osa nuorista on todella hyvässä kunnossa.

– Mutta ne, jotka eivät muuten harrasta liikuntaa, eivät aina viitsi edes kunnolla yrittää, ja testitulokset ovat aika karuja.

Tuuli Matinsalo haluaa innostaa vähemmän liikkuvia nuoria.

Kun ennen liikuntatunneilla opeteltiin tiettyjä liikkeitä ja lajeja, nykyään tärkeintä on innostaminen.

– Johtolankani on aina ollut, että haluan puhaltaa liekkiä orastavaan liikuntakipinään. Pahinta, mitä voin tehdä, on puhaltaa se sammuksiin. Tärkeintä olisi, että jokainen hoksaa, että liikunnasta saa hyvän mielen, kun löytää oman tavan liikkua. Koululiikunnalla on mahdollisuus tuottaa tähän ratkaisuja.

– Omissa tavoitteissani nousee koko ajan tärkeämmäksi myös se, että saisi nuoret kasvatettua siihen sosiaaliseen yhteistyöhön, mitä ryhmänä toimiminen vaatii. Tuntuu, että sosiaalinen kanssakäyminen on kännyköissä: enää ei katsota toisia silmiin ja tehdä liikunnallisia asioita yhdessä, hän sanoo.

Toisaalta teknologia on myös erinomainen apuväline. Varsinkin tanssiin ja suunnistukseen on olemassa monenlaisia sovelluksia.

– Pyrin hyödyntämään niitä paljon. Monesti nuoret touhuavat niiden ansiosta ihan hiki päässä. Ajatus on, että nuoret saisivat sen oman maailmansa mukaan liikkumiseen ja käyttäisivät niitä arjessaankin.

– Mutta pojat ovat siitä ihania, että kun jossain on pallo ja poikia, se tuottaa heti liikettä.

Matinsalo korostaa, ettei nykyisen maailmanmenon surkuttelu auta mitään.

– Pitää miettiä, miten parhaiten tuemme nuorten liikkumista. Oma esimerkki on ihan ensisijainen. Minun pitää kantaa vastuu siitä, että menen tunnille iloisella mielellä ja kannustan, jotta oppilailla on mahdollisuus innostua, Matinsalo sanoo.

Hän ihastelee perään, miten ihania ryhmiä hänellä onkaan ohjattavanaan. Meininki on positiivista ja elämänmakuista.

Tämä on helppo havaita. Tyttöjen sählypelissä nauru raikaa ja syke nousee. Tauolla yksi tyttö tulee Matinsalon luo.

– Hei, Tuuli, osaaksä tän, tyttö puhuu kuin kaverilleen ja esittelee TikTok-sovelluksesta oppimaansa tanssikuviota.

Tuuli Matinsalo oppilaidensa kanssa liikuntatunnilla Jyväskylän Kuokkalassa.

Tyttö ei tiedä, että opekin on joskus vähän treenannut koreografioita. Matinsalo lähtee tanssiin mukaan.

– En ole itse tuonut taustaani esille. Joku tietää, joku ei, Matinsalo sanoo – ja vinkkaa taas iloisesti silmää.

”Mitään en tekisi toisin”

Tuuli Matinsalo ei usko 50 vuoden rajapyykin aiheuttavan itselleen kriisiä tai villitystä.

– 50 on vain luku. Ja olen aina ollut huono numeroiden kanssa! hän naurahtaa.

– Sain käsiteltyä jonkin sortin ikäkriisiä vuosi sitten, kun jouduin lonkkaleikkaukseen. Sain maistaa, mitä ikääntyminen voi tuoda tullessaan.

Matinsalo ja hänen miehensä Pasi Sarkkinen ovat nyt elämässään taitekohdassa. Painissa ikäluokkansa Suomen mestaruuksia voittaneet Jonni ja Sanni opiskelevat Kuortaneella, ja vanhin lapsi Juuso lähti vuodenvaihteessa armeijaan.

– Pari viikkoa olemme kahdestaan ihmetelleet hiljaisuutta ja sitä, ettei pesukoneisiin tulekaan täytettä. Mutta iän myötä rauhaa myös arvostaa enemmän.

Urheilu-uraltaan Matinsalo muistelee erityisellä lämmöllä vuoden 1999 maailmanmestaruutta.

– Saan olla kiitollinen, että pystyin paketoimaan urani tuollaiseen onnistumiseen. Kaikki ystävät ja tukijat olivat paikalla Hartwall Areenalla. Olin jo päättänyt lopettaa, sillä tiesin, että kroppa ei enää kestä vaadittavaa treenimäärää.

Matinsalo sanoo, ettei kadu mitään tekemiään valintoja.

– En tekisi mitään toisin. Kun lonkkaan tuli tekonivel, moni kysyi, että kaduttaako urheilu-ura. Ei todellakaan! Urheilu on antanut todella paljon. Se on ollut hyvä polku, joka on kannattanut kulkea.