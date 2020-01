Väitteet seksuaalirikoksista varjostavat Conor McGregorin paluuta UFC-häkkiin – ”Aika näyttää kaiken toteen”

Pahamaineinen McGregor ottelee ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Vastaan asettuu Donald Cerrone.

Irlantilainen rääväsuu, kahden sarjan ex-mestari Conor McGregor palaa vapaaottelukehään UFC 246 -tapahtumassa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

McGregor, 31, kohtaa yhdysvaltalaisen Donald ”Cowboy” Cerronen välisarjan ottelussa.

McGregor otteli viimeksi 15 kuukautta sitten. Silloin hän hävisi Habib Nurmagomedoville. Ottelu muistetaan lopun kaaoksesta, kun Nurmagomedov alkoi tapella McGregorin tiimin kanssa matsin päätyttyä ja mellakka levisi yleisöön. McGregor ilmoitti häviön jälkeen lopettavansa uransa.

McGregorin edellinen voitto UFC:ssä on marraskuulta 2016, jolloin hän tyrmäsi Eddie Alvarezin. Kesällä 2017 McGregor hävisi nyrkkeilyottelussa Floyd Mayweatherille.

– Olen taistelija ja viihdyttäjä. Nousen aamulla sängystä sen voimin, että pääsen taas viihdyttämään ihmisiä, McGregor kertoi paluunsa syyksi Cerrone-ottelun lehdistötilaisuudessa. Rahasta ei kuulemma ole tiukkaa.

Lehdistötilaisuus oli harvinaisen kunnioittava. Roskaa ei puhuttu, vaan McGregor innostui esimerkiksi kehumaan Cerronen pythontakkia.

– Donald ansaitsee kunnioitukseni. Veri lentää, mutta se ei ole pahaa verta. Veikkaan voittavani tyrmäyksellä. Luen Donaldia kuin lastenkirjaa, McGregor virnisteli.

– Jos hän osaa lukea minua, niin katsotaan, mitä tästä tulee. Connor on hiton suuri ottelija ja on kunnia päästä oktagoniin hänen kanssaan, Cerrone kiitteli.

Uran lopettamisen ja paluun välinen aika on ollut kohujen sävyttämää McGregorin elämässä. Viime maaliskuussa McGregor pidätettiin Miamissa, kun häntä syytettiin faninsa puhelimen varastamisesta ja rikkomisesta.

McGregor vapautettiin takuita vastaan ja myöhemmin syytteet laskettiin. Huhtikuussa McGregor löi miestä dublinilaisessa pubissa, kun tämä kieltäytyi ottelijan tarjoamasta juomasta. Lyönnistä rangaistiin tuhannen euron sakolla.

McGregorin edellinen UFC-ottelu päättyi Habib Nurmagomedovin hapetusotteesee.

McGregor tunnetaan puhekoneena, mutta yhdestä asiasta hän on ollut vaitonainen Cerrone-matsin alla.

New York Times on raportoinut väitteistä, joiden mukaan McGregor olisi syyllistynyt kotimaassaan kaksi kertaa pakottamiseen seksuaaliseen tekoon. Virallisia syytteitä ei vielä ole nostettu, mutta rikostutkinta on käynnissä.

Kun toimittaja kysyi McGregorilta väitteistä tiedotustilaisuudessa Las Vegasissa, McGregorin paikalla olleet sadat fanit buuasivat äänekkäästi.

Tilaisuudessa läsnä olleet Cerrone ja UFC:n presidentti Dana White pyysivät, että esitettävät kysymykset liittyisivät urheiluun. Aiemmin ESPN:n haastattelussa McGregor tosin kielsi vähäsanaisesti olevansa syyllinen, joskaan ohjelmassa ei täsmennetty, mistä syytteistä oli puhe.

– Aika, aika. Aika näyttää kaiken toteen. Rukoilen heidän puolestaan, jotka yrittävät vahingoittaa minua tällaisilla asioilla, McGregor sanoi ESPN:lle.