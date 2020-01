Kommentti: Huuhkajat ansaitsi gloorian, mutta yksi palkittava unohtui joukosta

Yksi jäi silti kerta toisensa jälkeen nuolemaan näppejään. Naisleijonat, kirjoittaa Janne Oivio.

Ei pöllömpi päivä, huuhkajaleirissä epäilemättä ajatellaan. Suomen jalkapallomaajoukkue oli torstaina erityisen harvinaisessa asemassa, sillä se edusti Urheilugaalassa kaiken kansan silmien alla juhlittuna sankarijoukkona, ei masentavan huonosti käsikirjoitettujen kaskujen punch linena.

Teemu Pukki on Vuoden urheilija. Huuhkajat on Vuoden joukkue, EM-kisapaikka on Vuoden sykähdyttävin urheiluhetki, Markku Kanerva on Vuoden valmentaja (taas) ja kaiken lisäksi Sami Hyypiä valittiin Suomen urheilun lähettilääksi. Jos gaalaa olisi jatkettu vielä tovi niin ennen pitkää futismiehet olisivat epäilemättä pokanneet parhaan jääkiekkoilijan ja curlingpelaajan palkinnotkin.

Tähtisade on täysin ansaittua. Ammoisina aikoina yksilölajeissa ja sittemmin joukkuepeleissäkin menestystä maistaneessa Suomessa jalkapallomaajoukkue erikoistui vuosien ajan tarjoilemaan lupaavia pettymyksiä ilonhetkien sijaan. Nyt, vihdoin, oli toisin, kuten Hyypiäkin lavalla muistutti. Enää ei tarvitse muistella sitä Unkari-peliä.

Gaalaväki ansaitsee kunniaa myös naisurheilulle annetuista tunnustuksista. Oli jo aikakin. Yksi jäi silti kerta toisensa jälkeen nuolemaan näppejään. Naisleijonat.

On totta, että naiskiekkoilijat saivat kunniaa, kun Vuoden urheiluilmiönä palkittiin ”Jääkiekkomaajoukkueiden kasvutarinat”, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Sekin tunnustus tuli Mörkö-Markon miespoppoon kyljessä.

Jere Sallinen (vas.) ja Jenni Hiirikoski noutivat Urheiluilmiö palkinnon.

Olin hieman pettynyt. Naisten jääkiekkomaajoukkueen hopea voi ensikuulemalta kuulostaa ohkaiselta – Suomi on neljän maan lajissa toiseksi paras, jepu jee. Mutta Kanadan ja USA:n järisyttävä ylivoima lajissa uhkasi mennä jo neljännelle vuosikymmenelleen – kukaan muu ei ole kertaakaan voittanut mitään eikä ole ollut edes MM-loppuottelussa. Pelkkä finaalipaikka ja suurmaa Kanadan lyöminen välierässä oli aivan mieletön suoritus.

Draama loppuottelussa Yhdysvaltoja vastaan on jotain sellaista, jota en hetkeen unohda. Minuutit maailmanmestareina ennen luullun voitto-osuman hylkäämistä olivat suorastaan epäuskoisia. Seurasin ottelua Ilta-Sanomien toimituksessa täysin hämmentyneenä, koska täydellinen itsestään selvyys – isompien ylivoima – oli kahtena päivänä käännetty täysin päälaelleen.

Siinä mielessä Naisleijonat ylsi sykähdyttävään, huimaan suoritukseen aivan kuten Huuhkajatkin – siihen huumaan sain etuoikeuden istua paikan päällä.

Urheilugaalasta ei löytynyt ”vääriä” voittajia, mutta jonkin hetken Naisleijonat olisi ansainnut aivan itselleen.