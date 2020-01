Juha Väätäinen sai hienon kunnianosoituksen ja sivalsi puheessaan heti päättäjiä – yksi asia sai Urheilugaalan yleisön repeämään

Juha Väätäinen valittiin Suomen urheilun kunniagalleriaan.

Neljä huippu-urheilijaa aateloitiin Urheilugaalassa Suomen urheilun kunniagalleriaan. Kunnian saivat yhdistetyn moninkertainen olympiavoittaja Samppa Lajunen, jääkiekkolegenda Riikka Sallinen, mäkihypyn suurmenestyjä Matti Nykänen sekä yleisurheilun Euroopan mestari Juha Väätäinen.

Kun tuli Väätäisen vuoro nousta estradille vastaanottamaan Uuno-pokaali hänen valintansa kunniaksi, pokkasi 1970-luvun juoksijasuuruus pokaalinsa tyylillä ja aloitti riemukkaan tuulettamisen. Pokaali nousi monta kertaa ilmaan iloisesti.

– En katso taaksepäin vaan eteen. Se, mikä on koettu, on koettu. Nyt on uusien aika, Väätäinen aloitti kiitospuheensa lavalla.

Väätäinen voitti kaksi EM-kultaa Helsingissä 1971. Kultaa tuli 5 000 ja 10 000 metrillä. Myöhemmin Väätäinen on toiminut myös valmentajana ja vaikuttanut politiikassa.

– Kun sain tämän tilaisuuden, niin tässä terveiset minua auttaneille. Todellinen urheilujohtaja Jukka Uunila soitti minulle, hän täyttää 97 vuotta. Ilman Jukkaa en olisi Euroopan mestari!

”Julma-Juha” tunnetaan erityisen suorapuheisena henkilönä. Raipan jakamiselta ei säästytty nytkään, sillä Uunilan kehumisen jälkeen Väätäinen käänsi verbaalikanuunansa ”nykyjohtajien” suuntaan.

– Tämä tiedoksi teille nykyjohtajat. Teillä on jauhot eli perinteet. On hiiva eli rahat, mutta ei tule taikinaa, tulee vain ilmavaivoja, Väätäinen aloitti ja sai yleisön repeämään nauruun.

Väätäinen vaati, että johtajien panostusten on käännyttävä nuorten urheilijoiden suoraan tukemiseen.

– Nuori urheilija on se vesi, josta leivotaan taikina. Panostakaa tähän, niin ei ole mitalia vaan kuten Jukan aikana niitä on kymmenen!

Väätäinen sai puheenvuorostaan raikuvat aplodit. Ex-juoksija puuhaa itsekin nuorten urheilijoiden uutta nousua. Hän esitteli viime keväänä kunnianhimoisen Mestarimylly-hankkeensa, jonka tavoitteena on kerätä miljoona euroa, jotka kohdennettaisiin valikoiduille nuorille suomalaisurheilijoille.